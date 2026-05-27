Netflix porta Matthew McConaughey sul Lago d'Iseo, l'Italia fa da sfondo al film più romantico dell’anno. Vi (ri)innamorerete di nuovo Positano, il film Netflix con McConaughey sbarca sul Lago d'Iseo: centro storico blindato, centinaia di comparse e un inseguimento sotto i portici storici.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Quando Netflix incontra la bellezza italiana, il risultato è Positano: il nuovo film con Matthew McConaughey e Zoe Saldana ha scelto il Lago d’Iseo come cornice per alcune delle sue scene che, di sicuro, incanteranno il grande pubblico. La produzione Wildside, guidata dal regista premio Oscar, Daniel Roher, ha trasformato Iseo in un set hollywoodiano, occupando porto, piazze e vicoli con centinaia di comparse e maestranze. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Positano, iniziate le riprese del film Netflix con Matthew McConaughey e Zoe Saldana: l’Italia protagonista assoluta

Sono iniziate ieri mattina, 26 maggio 2026, a Iseo, le riprese di Positano, la nuova commedia romantica di Netflix prodotta da Wildside, diretta da Daniel Roher, già premio Oscar 2023 per il documentario Navalny. I due protagonisti, le star hollywoodiane Matthew McConaughey e Zoe Saldana, non sarebbero ancora presenti sul set lacustre. Il centro storico di Iseo è stato trasformato in un set a cielo aperto, porto, piazze e vicoli storici, con centinaia di comparse e tecnici, e si vocifera di una scena con un inseguimento in auto e un finto incidente sotto i portici di Palazzo Vantini. L’entusiasmo tra i curiosi e i cinefili accorsi in paese è grande, nonostante qualche disagio espresso dai residenti causa della viabilità.

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Le riprese sul lago di Sebino, partite ieri a Tavernola Bergamasca, proseguiranno fino ai primi giorni di giugno toccando altre location come l’orrido del Bogn, Monte Isola e Marone, per poi spostarsi in Costiera Amalfitana, a Praiano. Il film segue due turisti americani la cui vacanza in Italia si trasforma in un’avventura rocambolesca, coinvolti loro malgrado in una rapina. Per quanto riguarda il cast, oltre alla presenza di McConaughey e Saldana, non sappiamo quali altri attori faranno parte di questo film.

The Lost Bus, l’ultimo film adrenalinico di Matthew McConaughey

Prima di vedere Matthew McConaughey nel film Netflix Positano, ricordiamo che recentemente, nel 2025, l’attore è stato protagonista del film di Apple TV+, The Lost Bus. Si tratta di un thriller ad alto tasso adrenalinico, diretto da Paul Greengrass. La pellicola è ambientata durante il devastante Camp Fire del 2018 in California del Nord, il più mortale incendio boschivo degli ultimi cento anni negli Stati Uniti. Mentre Paradise viene distrutta dalle fiamme, un autista di scuolabus e una maestra elementare cercano disperatamente di salvare 22 bambini intrappolati nel caos, affrontando fumo, strade bloccate e decisioni estreme in una drammatica corsa contro il tempo. Nel cast troviamo anche:

America Ferrera

Yul Vazquez

Ashlie Atkinson

Danny McCarthy

Spencer Watson

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