Trova nel Magazine
Libero Magazine

Portobello: il teaser trailer della serie su Enzo Tortora mostra il lato oscuro del conduttore amato da tutti

HBO Max svela il teaser trailer di Portobello, la serie su Enzo Tortora: tra successo televisivo e dramma giudiziario, la storia mai raccontata del conduttore.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Nelle scorse ore, prima della 82ª Mostra di Venezia, è stato pubblicato il teaser trailer di Portobello, prima serie originale italiana per HBO Max. Diretta da Marco Bellocchio, coautrice della sceneggiatura con Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore, la serie in 6 episodi racconta la controversa vicenda giudiziaria di Enzo Tortora, noto conduttore coinvolto in uno dei più clamorosi errori della giustizia italiana. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Portobello: teaser trailer della serie HBO su Enzo Tortora

Al Festival di Venezia 2025 viene presentata oggi fuori concorso Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio sulla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. HBO Max, in arrivo in Italia nel 2026, ha diffuso il teaser trailer con Fabrizio Gifuni nel ruolo del conduttore, vittima di uno dei più gravi errori giudiziari italiani. Il video mostra come la gente si riuniva in salotto per guardare la sua trasmissione, ma anche il momento dell’arresto di Tortora e il suo arrivo in carcere. Inoltre, nel breve filmato, compare anche il famoso pappagallo del programma, protagonista di uno dei momenti più amati dai concorrenti e dal pubblico. La serie è prodotta da OUR FILMS e KAVAC FILM, in coproduzione con ARTE France e in collaborazione con Rai Fiction e The Apartment Pictures, con Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Simone Gattoni come produttori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Di cosa parla la serie?: La trama e il cast

La serie racconta una delle vicende più drammatiche e controverse della storia giudiziaria italiana: l’arresto e il processo mediatico di Enzo Tortora, celebre conduttore televisivo e volto simbolo della Rai, noto per il programma cult Portobello, da cui prende il titolo la serie. La storia mostra sia la vita pubblica che privata di Tortora: da icona della televisione italiana, capace di attirare oltre 28 milioni di spettatori, a vittima di un errore giudiziario nato dalle accuse infondate di alcuni pentiti della Nuova Camorra Organizzata, tra cui Giovanni Pandico. Arrestato a Roma il 17 giugno 1983, Tortora affronta un lungo processo che si conclude con l’assoluzione definitiva il 15 settembre 1986, ma paga un prezzo altissimo: fisicamente e psicologicamente provato, morirà pochi mesi dopo la sentenza.

Nel cast figurano attori noti: Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Carlotta Gamba, Fausto Russo Alesi, Salvatore D’Onofrio, Gianfranco Gallo (nei panni del boss Raffaele Cutolo) e Alessandro Preziosi in un ruolo speciale. La sceneggiatura è firmata da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore, con fotografia di Francesco Di Giacomo, scenografia di Andrea Castorina, costumi di Daria Calvelli, montaggio di Francesca Calvelli e musiche di Teho Teardo.

Quando esce Portobello e dove vedere la serie in streaming

Portobello è la prima serie originale italiana per HBO Max, piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery, e arriverà in Italia nel 2026. Sarà disponibile globalmente, inclusi i mercati italiano e britannico.

Potrebbe interessarti anche

Portobello serie tv marco bellocchio su hbo max con Gifuni

Portobello, Bellocchio racconta la storia vera che ha scosso la tv italiana in una serie: le immagini di Enzo Tortora in manette

In occasione dei 42 anni dall'arresto di Enzo Tortora, Warnes Bros Discovery ha rila...
Portobello di Marco Bellocchio a Venezia e in streaming su HBO Max

Venezia 2025, la serie Portobello di Marco Bellocchio su Enzo Tortora debutta al Festival

Il caso mediatico che scosse l'Italia degli anni 80 narrato nella nuova serie di Mar...
Task, Mark Ruffalo è un agente tormentato nel trailer della serie

Task, Mark Ruffalo è un agente dell'FBI traumatizzato nel primo trailer della serie

Il primo trailer della nuova serie TV di Sky Task mostra Mark Ruffalo nel ruolo di u...
One Piece 2, il trailer della serie Netflix annuncia l'arrivo della stagione 3

One Piece 3 su Netflix si farà: l'annuncio con un emozionante trailer della seconda stagione e quando esce

Un primo emozionante trailer di One Piece 2 su Netflix svela la data d'uscita della ...
Fallout 2, trailer, trama, cast e quando esce la seconda stagione della serie Prime Video

Fallout 2, il trailer svela oscuri segreti di New Vegas: trama, cast e quando esce la seconda stagione della serie Prime Video

Il nuovo trailer di Fallout 2 porta i fan a New Vegas, tra segreti oscuri e flashbac...
Harry Potter, nel cast della serie HBO arriva un Weasley mai visto nei film originali

Harry Potter, svolta nel cast della serie reboot HBO: i fan esultano per l’arrivo di un Weasley mai visto al cinema

La nuova serie HBO accoglie Charlie Weasley, fratello mai apparso nei film: il cacci...
Harry Potter, HBO svela la famiglia Weasley nel cast della serie

Harry Potter, HBO svela la famiglia Weasley: le prime immagini del cast della serie fanno già sognare

La serie remake HBO di Harry Potter ha svelato la famiglia Weasley: scelti Fred, Geo...
Il Mostro di Firenze: trailer e immagini della serie Netflix

Il Mostro di Firenze, lo sconcertante trailer ufficiale della serie Netflix di Stefano Sollima in anteprima a Venezia 2025

La miniserie in 4 episodi sulla storia del Mostro di Firenze arriva col primo traile...
Alice in Borderland 3

La terza stagione di Alice in Borderland sarà violenza pura: il trailer svela nuovi giochi perversi e attori terrorizzati

Arisu e Usagi tornano nel Borderland tra giochi letali, alleanze fragili e sfide mai...

Personaggi

Marina Donato

Marina Donato
Federica Panicucci

Federica Panicucci
Il conduttore Pippo Baudo

Pippo Baudo
Helena Prestes, concorrente Grande Fratello 2024

Helena Prestes

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963