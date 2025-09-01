Portobello: il teaser trailer della serie su Enzo Tortora mostra il lato oscuro del conduttore amato da tutti HBO Max svela il teaser trailer di Portobello, la serie su Enzo Tortora: tra successo televisivo e dramma giudiziario, la storia mai raccontata del conduttore.

Nelle scorse ore, prima della 82ª Mostra di Venezia, è stato pubblicato il teaser trailer di Portobello, prima serie originale italiana per HBO Max. Diretta da Marco Bellocchio, coautrice della sceneggiatura con Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore, la serie in 6 episodi racconta la controversa vicenda giudiziaria di Enzo Tortora, noto conduttore coinvolto in uno dei più clamorosi errori della giustizia italiana. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Portobello: teaser trailer della serie HBO su Enzo Tortora

Al Festival di Venezia 2025 viene presentata oggi fuori concorso Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio sulla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. HBO Max, in arrivo in Italia nel 2026, ha diffuso il teaser trailer con Fabrizio Gifuni nel ruolo del conduttore, vittima di uno dei più gravi errori giudiziari italiani. Il video mostra come la gente si riuniva in salotto per guardare la sua trasmissione, ma anche il momento dell’arresto di Tortora e il suo arrivo in carcere. Inoltre, nel breve filmato, compare anche il famoso pappagallo del programma, protagonista di uno dei momenti più amati dai concorrenti e dal pubblico. La serie è prodotta da OUR FILMS e KAVAC FILM, in coproduzione con ARTE France e in collaborazione con Rai Fiction e The Apartment Pictures, con Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Simone Gattoni come produttori.

Di cosa parla la serie?: La trama e il cast

La serie racconta una delle vicende più drammatiche e controverse della storia giudiziaria italiana: l’arresto e il processo mediatico di Enzo Tortora, celebre conduttore televisivo e volto simbolo della Rai, noto per il programma cult Portobello, da cui prende il titolo la serie. La storia mostra sia la vita pubblica che privata di Tortora: da icona della televisione italiana, capace di attirare oltre 28 milioni di spettatori, a vittima di un errore giudiziario nato dalle accuse infondate di alcuni pentiti della Nuova Camorra Organizzata, tra cui Giovanni Pandico. Arrestato a Roma il 17 giugno 1983, Tortora affronta un lungo processo che si conclude con l’assoluzione definitiva il 15 settembre 1986, ma paga un prezzo altissimo: fisicamente e psicologicamente provato, morirà pochi mesi dopo la sentenza.

Nel cast figurano attori noti: Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Carlotta Gamba, Fausto Russo Alesi, Salvatore D’Onofrio, Gianfranco Gallo (nei panni del boss Raffaele Cutolo) e Alessandro Preziosi in un ruolo speciale. La sceneggiatura è firmata da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore, con fotografia di Francesco Di Giacomo, scenografia di Andrea Castorina, costumi di Daria Calvelli, montaggio di Francesca Calvelli e musiche di Teho Teardo.

Quando esce Portobello e dove vedere la serie in streaming

Portobello è la prima serie originale italiana per HBO Max, piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery, e arriverà in Italia nel 2026. Sarà disponibile globalmente, inclusi i mercati italiano e britannico.

