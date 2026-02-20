Portobello, il dramma vissuto da Enzo Tortora sbarca in streaming: la storia vera e dove vederlo La serie in sei episodi, firmata da Marco Bellocchio, approda su HBO Max e racconta la vita del conduttore e le dolorose accuse che affrontò.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

HBO Max inaugura il suo catalogo italiano con un titolo destinato a far discutere e riflettere. Il 20 febbraio 2026, infatti, esce sulla piattaforma di streaming Portobello, la prima produzione originale firmata da Marco Bellocchio, serie che arriva dopo una prima accoglienza entusiastica alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Al centro della narrazione c’è un volto tra i più noti della televisione italiana degli anni Settanta e Ottanta: Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni. Tortora era un conduttore amatissimo, protagonista di uno show che faceva parlare di sé e che raggiungeva oltre 28 milioni di spettatori in prima serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sua figura pubblica luminosa si intreccia nel racconto con la parabola drammatica di una delle pagine più tormentate della giustizia italiana recente: l’arresto, l’accusa infamante di essere parte di una associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti e il lungo, doloroso processo che ne seguì.

Sei episodi in tutto, dove ritroviamo un’Italia in cui televisione, cronaca e giustizia si mescolano con taglio quasi documentaristico ma con l’intensità del dramma. Portobello attraversa l’Italia della televisione di massa, il ruolo dei media nell’immaginario collettivo e le ambiguità di un sistema giudiziario pronto ad afferrare anche le interpretazioni più fragili per costruire un caso.

Per scoprire tutto su questa serie, la trama, i delicati passaggi, e tutta la storia vera che racconta, guardate il Video!

Potrebbe interessarti anche