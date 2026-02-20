Portobello, il dramma vissuto da Enzo Tortora sbarca in streaming: la storia vera e dove vederlo
La serie in sei episodi, firmata da Marco Bellocchio, approda su HBO Max e racconta la vita del conduttore e le dolorose accuse che affrontò.
HBO Max inaugura il suo catalogo italiano con un titolo destinato a far discutere e riflettere. Il 20 febbraio 2026, infatti, esce sulla piattaforma di streaming Portobello, la prima produzione originale firmata da Marco Bellocchio, serie che arriva dopo una prima accoglienza entusiastica alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
Al centro della narrazione c’è un volto tra i più noti della televisione italiana degli anni Settanta e Ottanta: Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni. Tortora era un conduttore amatissimo, protagonista di uno show che faceva parlare di sé e che raggiungeva oltre 28 milioni di spettatori in prima serata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La sua figura pubblica luminosa si intreccia nel racconto con la parabola drammatica di una delle pagine più tormentate della giustizia italiana recente: l’arresto, l’accusa infamante di essere parte di una associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti e il lungo, doloroso processo che ne seguì.
Sei episodi in tutto, dove ritroviamo un’Italia in cui televisione, cronaca e giustizia si mescolano con taglio quasi documentaristico ma con l’intensità del dramma. Portobello attraversa l’Italia della televisione di massa, il ruolo dei media nell’immaginario collettivo e le ambiguità di un sistema giudiziario pronto ad afferrare anche le interpretazioni più fragili per costruire un caso.
Per scoprire tutto su questa serie, la trama, i delicati passaggi, e tutta la storia vera che racconta, guardate il Video!
Potrebbe interessarti anche
Che tempo che fa, anticipazioni 8 febbraio: Fazio 'soffia' Luca Argentero e Mara Venier alla Rai
Torna Che tempo che fa: Valeria Golino in studio da Fabio Fazio, nuove imitazioni e ...
HBO Max è già un successo nel bel paese: arrivano nuove serie italiane con Fanelli e Castellitto e tanti altri
Tutte le novità imperdibili tra serie, film, produzioni originali italiane e grandi ...
Amazon Prime Video, accordo segreto con Warner Bros per HBO Max: cosa vedremo in esclusiva in Europa
Prime Video porta HBO Max in Europa: nuovi contenuti esclusivi e imperdibili. Gli ab...
A Knight of the Seven Kingdoms, il confronto tra Dunk ed Egg nel finale aumenta la tensione: cosa ci aspetta
Nel teaser dell'episodio 6 di A Knight of the Seven Kingdoms, la tensioni è palpabil...
I Bambini di Piombo, la vera storia di Jolanta Wadowska-Król sbarca su Netflix: il tragico destino delle giovani vittime
No una semplice fiction, ma il racconto di eventi reali che parlano dei casi di avve...
Le novità Rai di Febbraio 2026: non solo Sanremo e le Olimpiadi, torna Cuori con la terza stagione e arriva Portobello
Febbraio in Rai tra grandi eventi, fiction amatissime e nuovi equilibri di palinsest...
Addio alle serie HBO su Sky: dal Trono di Spade a Euphoria, cosa cambia davvero dopo la rottura con Warner
Dal 1° gennaio 2026 Sky e Warner Bros. Discovery si separano: le serie HBO migrano s...
Il colpaccio di HBO Max Italia per cui abbonarsi alla piattaforma streaming: è geniale
La piattaforma streaming HBO Max ha fatto il suo debutto anche in Italia, ma quali s...