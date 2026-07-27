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I Pooh tornano live dopo il concerto annullato per i 60 anni: la possibile scaletta del concerto di Lucca

Dopo lo stop al concerto-evento per i 60 anni di carriera, la storica band torna dal vivo con il live di Lucca Summer Festival. Ecco la possibile scaletta della serata e tutte le prossime date del tour

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

I Pooh sono una delle formazioni più longeve e amate della musica italiana. In oltre cinquant’anni di carriera, la band ha collezionato successi entrati nella memoria collettiva, diventando una vera e propria colonna sonora per diverse generazioni. Da Tanta voglia di lei a Pensiero, passando per Uomini soli, Amici per sempre e Chi fermerà la musica, il gruppo ha attraversato epoche e cambiamenti continuando a mantenere un legame speciale con il proprio pubblico. Il 2026 rappresenta un anno particolarmente importante per il gruppo, che celebra i 60 anni di carriera. Un anniversario che avrebbe dovuto essere accompagnato anche da un grande concerto-evento, poi annullato, lasciando i fan in attesa di nuovi appuntamenti dal vivo. Dopo la pausa, però, i Pooh sono pronti a tornare sul palco con una serie di concerti estivi che vedranno protagonisti Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli.

I Pooh in concerto a Lucca: la possibile scaletta

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 29 luglio 2026, quando i Pooh saranno protagonisti di uno spettacolo inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Il concerto, secondo le informazioni disponibili, inizierà alle 21.30 e rappresenterà una nuova occasione per ascoltare dal vivo alcuni dei brani più celebri della lunga storia musicale della band. Al momento i Pooh non hanno comunicato ufficialmente la scaletta della serata. Per avere un’idea delle possibili canzoni che potrebbero essere eseguite a Lucca si può quindi fare riferimento alla setlist proposta durante il precedente concerto di Marsciano. Tra i brani più attesi ci sono alcuni dei grandi classici del repertorio del gruppo, in uno spettacolo pensato per ripercorrere le tappe più importanti della loro carriera.

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Pooh, la possibile scaletta di Lucca e le date del tour

Si tratta, è bene precisarlo, di una possibile scaletta e non dell’elenco ufficiale dei brani che saranno eseguiti a Lucca. Il concerto potrebbe infatti presentare alcune variazioni rispetto alle precedenti date del tour.

  • Viaggi
  • Banda nel vento
  • Quello che non sai
  • Vieni fuori
  • Quando una lei va via
  • Nascerò con te
  • Buona fortuna
  • Lettera da Berlino est
  • Io e te per altri giorni
  • Canterò per te
  • Amici per sempre
  • Il cielo è blu sopra le nuvole
  • L’altra donna
  • Stare senza di te
  • Non lasciarmi mai più
  • La mia donna
  • Oceano
  • L’aquila e il falco
  • Parsifal
  • Santa Lucia
  • Tu dov’eri
  • Domani
  • Io ti aspetterò
  • In diretta nel vento
  • 50 primavere
  • Notte a sorpresa
  • Cercando di te
  • In silenzio
  • Pierre
  • Uomini soli
  • Giorni infiniti
  • Se c’è un posto nel tuo cuore
  • Che vuoi che sia
  • La donna del mio amico
  • Dove sto domani
  • Ci penserò domani
  • Piccola Katy
  • Tanta voglia di lei
  • Dammi solo un minuto
  • Non siamo in pericolo
  • Noi due nel mondo e nell’anima
  • Stai con me
  • Io sono vivo
  • Pensiero
  • Chi fermerà la musica

Le date del prossimo tour dei Pooh

Dopo l’appuntamento di Lucca, il tour dei Pooh proseguirà nel mese di agosto e a settembre, con diverse tappe in tutta Italia. La tournée riprenderà il 19 agosto da Apricena, per poi toccare numerose località fino al concerto conclusivo previsto a Caserta.

  • 19 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba
  • 20 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia
  • 22 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello
  • 24 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
  • 25 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
  • 27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri
  • 29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi
  • 30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose
  • 1 settembre – Macerata, Sferisterio
  • 4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco
  • 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia
  • 7 settembre – Parma, Parco Ducale
  • 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone

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