I Pooh tornano live dopo il concerto annullato per i 60 anni: la possibile scaletta del concerto di Lucca
Dopo lo stop al concerto-evento per i 60 anni di carriera, la storica band torna dal vivo con il live di Lucca Summer Festival. Ecco la possibile scaletta della serata e tutte le prossime date del tour
I Pooh sono una delle formazioni più longeve e amate della musica italiana. In oltre cinquant’anni di carriera, la band ha collezionato successi entrati nella memoria collettiva, diventando una vera e propria colonna sonora per diverse generazioni. Da Tanta voglia di lei a Pensiero, passando per Uomini soli, Amici per sempre e Chi fermerà la musica, il gruppo ha attraversato epoche e cambiamenti continuando a mantenere un legame speciale con il proprio pubblico. Il 2026 rappresenta un anno particolarmente importante per il gruppo, che celebra i 60 anni di carriera. Un anniversario che avrebbe dovuto essere accompagnato anche da un grande concerto-evento, poi annullato, lasciando i fan in attesa di nuovi appuntamenti dal vivo. Dopo la pausa, però, i Pooh sono pronti a tornare sul palco con una serie di concerti estivi che vedranno protagonisti Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli.
I Pooh in concerto a Lucca: la possibile scaletta
Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 29 luglio 2026, quando i Pooh saranno protagonisti di uno spettacolo inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Il concerto, secondo le informazioni disponibili, inizierà alle 21.30 e rappresenterà una nuova occasione per ascoltare dal vivo alcuni dei brani più celebri della lunga storia musicale della band. Al momento i Pooh non hanno comunicato ufficialmente la scaletta della serata. Per avere un’idea delle possibili canzoni che potrebbero essere eseguite a Lucca si può quindi fare riferimento alla setlist proposta durante il precedente concerto di Marsciano. Tra i brani più attesi ci sono alcuni dei grandi classici del repertorio del gruppo, in uno spettacolo pensato per ripercorrere le tappe più importanti della loro carriera.
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Pooh, la possibile scaletta di Lucca e le date del tour
Si tratta, è bene precisarlo, di una possibile scaletta e non dell’elenco ufficiale dei brani che saranno eseguiti a Lucca. Il concerto potrebbe infatti presentare alcune variazioni rispetto alle precedenti date del tour.
- Viaggi
- Banda nel vento
- Quello che non sai
- Vieni fuori
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Buona fortuna
- Lettera da Berlino est
- Io e te per altri giorni
- Canterò per te
- Amici per sempre
- Il cielo è blu sopra le nuvole
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Non lasciarmi mai più
- La mia donna
- Oceano
- L’aquila e il falco
- Parsifal
- Santa Lucia
- Tu dov’eri
- Domani
- Io ti aspetterò
- In diretta nel vento
- 50 primavere
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- In silenzio
- Pierre
- Uomini soli
- Giorni infiniti
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Che vuoi che sia
- La donna del mio amico
- Dove sto domani
- Ci penserò domani
- Piccola Katy
- Tanta voglia di lei
- Dammi solo un minuto
- Non siamo in pericolo
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Stai con me
- Io sono vivo
- Pensiero
- Chi fermerà la musica
Le date del prossimo tour dei Pooh
Dopo l’appuntamento di Lucca, il tour dei Pooh proseguirà nel mese di agosto e a settembre, con diverse tappe in tutta Italia. La tournée riprenderà il 19 agosto da Apricena, per poi toccare numerose località fino al concerto conclusivo previsto a Caserta.
- 19 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba
- 20 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia
- 22 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello
- 24 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
- 25 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
- 27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri
- 29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi
- 30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose
- 1 settembre – Macerata, Sferisterio
- 4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco
- 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia
- 7 settembre – Parma, Parco Ducale
- 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone
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