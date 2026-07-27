I Pooh tornano live dopo il concerto annullato per i 60 anni: la possibile scaletta del concerto di Lucca Dopo lo stop al concerto-evento per i 60 anni di carriera, la storica band torna dal vivo con il live di Lucca Summer Festival. Ecco la possibile scaletta della serata e tutte le prossime date del tour

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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I Pooh sono una delle formazioni più longeve e amate della musica italiana. In oltre cinquant’anni di carriera, la band ha collezionato successi entrati nella memoria collettiva, diventando una vera e propria colonna sonora per diverse generazioni. Da Tanta voglia di lei a Pensiero, passando per Uomini soli, Amici per sempre e Chi fermerà la musica, il gruppo ha attraversato epoche e cambiamenti continuando a mantenere un legame speciale con il proprio pubblico. Il 2026 rappresenta un anno particolarmente importante per il gruppo, che celebra i 60 anni di carriera. Un anniversario che avrebbe dovuto essere accompagnato anche da un grande concerto-evento, poi annullato, lasciando i fan in attesa di nuovi appuntamenti dal vivo. Dopo la pausa, però, i Pooh sono pronti a tornare sul palco con una serie di concerti estivi che vedranno protagonisti Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli.

I Pooh in concerto a Lucca: la possibile scaletta

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 29 luglio 2026, quando i Pooh saranno protagonisti di uno spettacolo inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Il concerto, secondo le informazioni disponibili, inizierà alle 21.30 e rappresenterà una nuova occasione per ascoltare dal vivo alcuni dei brani più celebri della lunga storia musicale della band. Al momento i Pooh non hanno comunicato ufficialmente la scaletta della serata. Per avere un’idea delle possibili canzoni che potrebbero essere eseguite a Lucca si può quindi fare riferimento alla setlist proposta durante il precedente concerto di Marsciano. Tra i brani più attesi ci sono alcuni dei grandi classici del repertorio del gruppo, in uno spettacolo pensato per ripercorrere le tappe più importanti della loro carriera.

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Pooh, la possibile scaletta di Lucca e le date del tour

Si tratta, è bene precisarlo, di una possibile scaletta e non dell’elenco ufficiale dei brani che saranno eseguiti a Lucca. Il concerto potrebbe infatti presentare alcune variazioni rispetto alle precedenti date del tour.

Viaggi

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Lettera da Berlino est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici per sempre

Il cielo è blu sopra le nuvole

L’altra donna

Stare senza di te

Non lasciarmi mai più

La mia donna

Oceano

L’aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov’eri

Domani

Io ti aspetterò

In diretta nel vento

50 primavere

Notte a sorpresa

Cercando di te

In silenzio

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c’è un posto nel tuo cuore

Che vuoi che sia

La donna del mio amico

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo e nell’anima

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica

Le date del prossimo tour dei Pooh

Dopo l’appuntamento di Lucca, il tour dei Pooh proseguirà nel mese di agosto e a settembre, con diverse tappe in tutta Italia. La tournée riprenderà il 19 agosto da Apricena, per poi toccare numerose località fino al concerto conclusivo previsto a Caserta.

19 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba

– Apricena (FG), Cava dell’Erba 20 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia

– Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia 22 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello

– Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello 24 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico

– Taormina (ME), Teatro Antico 25 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico

– Taormina (ME), Teatro Antico 27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri

– Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri 29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi

– Paestum (SA), Arena dei Templi 30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose

– Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose 1 settembre – Macerata, Sferisterio

– Macerata, Sferisterio 4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco

– Vigevano (PV), Castello Sforzesco 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia

– Brescia, Piazza della Loggia 7 settembre – Parma, Parco Ducale

– Parma, Parco Ducale 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone

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