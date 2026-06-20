I Pooh senza filtri, da Sanremo ai 60 anni insieme: “Ma senza Stefano D’Orazio e Valerio Negrini abbiamo perso le parole"
Dal quarantennale di Riccione al nuovo tour, la storica band ripercorre sei decenni di musica, amicizia e 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.
Sessant’anni di musica, amicizia e milioni di cuori conquistati. I Pooh non sono semplicemente un gruppo: sono un pezzo di storia italiana, un filo invisibile che attraversa generazioni e le tiene insieme. Red Canzian, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli tornano sul palco con il tour Pooh60 – La Nostra Storia, pronti a celebrare un traguardo che pochi artisti al mondo possono vantare. Ma dietro i riflettori e gli applausi, c’è anche il peso di due assenze che fanno ancora male: quelle di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini, gli uomini che hanno dato le parole alla loro leggenda.
I Pooh, 60 anni insieme e il segreto del successo
I Pooh celebreranno i 60 anni di carriera con un concerto il 21 luglio a Riccione, in Piazzale Roma. L’evento fa parte del tour "Pooh60 – La Nostra Storia", dedicato a ripercorrere la loro lunga carriera. In un’intervista a Il Resto del Carlino, la band sottolinea il legame che li unisce e l’affetto per il pubblico, ricordando anche il rapporto speciale con la Romagna e il concerto del 40° anniversario. Sul significato del loro concerto affermano: "Una serata di allegria, musica, ricordi e unione, questi sono i nostri concerti, speriamo che al pubblico presente piaccia". Riguardo al loro successo, spiegano: "Crediamo molto nella verità. I nostri testi, le nostre canzoni e il nostro modo di essere si sono sempre basati sull’onestà, su valori positivi, sulla semplicità, crediamo che questo possa pagare. E poi amiamo molto quello che facciamo, ci abbiamo sempre messo l’anima. La linfa l’attingiamo da questa passione e dall’amore sconfinato che riceviamo dal pubblico da oltre sessant’anni".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sul riconoscimento ricevuto da San Marino dichiarano: "È stato davvero molto emozionante. In queste occasioni ufficiali ci rendiamo davvero conto di quanta storia ci sia dietro ai Pooh ed è davvero un onore che questa storia venga riconosciuta e celebrata". Tra i momenti più importanti ricordano Sanremo: "Sicuramente la vittoria a Sanremo con Uomini Soli è stato una svolta. Non ci aspettavamo di vincere, quel momento in cui abbiamo sentito il nostro nome, è stato davvero incredibile".
I Pooh, il dolore per la perdita di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini
Nel corso dell’intervista, spazio anche al ricordo di due membri scomparsi: "La scomparsa di Valerio e Stefano è stata la scomparsa di una parte di noi, non solo perché amici da una vita, ma anche perché loro hanno scritto i più grandi capolavori dei Pooh. Abbiamo letteralmente perso le parole, ma loro sono sempre con noi attraverso le meravigliose canzoni che hanno scritto e che ogni sera portiamo sul palco. Il ritorno di Riccardo invece è stato il rientro di un fratello. Ci ha reso solo felici di intraprendere questa nuova avventura insieme". Tra i brani più significativi dicono: "Le canzoni sono come i figli, è sempre impossibile sceglierne uno rispetto agli altri, diciamo che Uomini Soli con cui abbiamo vinto Sanremo ci emoziona sempre, perché legato a quel momento della nostra carriera".
Potrebbe interessarti anche
Pooh 60 – La nostra storia su Canale 5: anticipazioni, ospiti e scaletta del concerto evento
Sabato in prima serata su Canale 5 arriva il concerto evento dei Pooh dall’Arena di ...
L'insostenibile genialità dei Pooh, non è solo pop: l'assurdo snobismo che oscura la miglior band tecnica d'Europa
Una band che è sopravvissuta a 60 anni di musica e che, oggi, si sta riprendendo il ...
Pooh, nuova serata speciale: “Notte a sorpresa”. E arriva anche il maxi-concerto in TV
Una celebrazione senza precedenti per i sessant’anni della band, con tanti momenti i...
Pooh 60 - La nostra storia, pagelle: Giuliano Sangiorgi trema (8), Masini salvato da Red Canzian (7). Ma i Pooh sono infiniti (9)
Scopriamo promossi e bocciati del concerto evento dei Pooh all'Arena di Verona in on...
Nubifragio all’Arena, ma i Pooh sono d’acciaio: il concerto sotto la pioggia diventa uno show memorabile
I Pooh non temono la pioggia e regalano uno show indimenticabile sotto il diluvio al...
Subsonica, Salmo, Pooh e perfino Claudio Baglioni, che nostalgia canaglia: nel 2026, le piazze dei concerti le riempiono solo gli over
La dimensione live è quella che oggi regge gran parte del comparto musicale: ma chi ...
Malore al concerto dei Pooh all'Arena di Verona, lo show si ferma per soccorrere uno spettatore: è il secondo stop in due giorni
Il concerto dei Pooh si ferma per prestare soccorso a uno spettatore: lo show per i ...
I Pooh rimpiazzano Amici e Maria De Filippi, altro che ritiro: il colpaccio della band (e la grande novità)
Tra televisione, grandi eventi live e celebrazioni per i 60 anni di carriera, i Pooh...