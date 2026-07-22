Pooh, salta il concerto-evento per i 60 anni di carriera: cos’è successo e qual è la nuova data (già fissata) L'appuntamento di Riccione del 21 luglio 2026 è stato spostato a causa di eventi atmosferici imprevisti. Ma il tour del gruppo continuerà regolarmente fino a settembre.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Il concerto‑evento dei Pooh previsto a Riccione per celebrare i 60 anni di carriera è saltato a poche ore dall’inizio, bloccato dal forte vento e dal maltempo che hanno reso impossibile garantire la sicurezza del palco in Piazzale Roma. La serata, inserita nel tour estivo "Pooh60 – La nostra storia – Estate" e nel cartellone di Riccione Music City, avrebbe dovuto essere uno degli appuntamenti simbolo dell’estate 2026 della città, ma è stata ufficialmente rinviata a settembre 2026. Ecco che cosa è successo e tutte le informazioni sul tour aggiornato dei Pooh.

Pooh, perché è stato rinviato il concerto-evento di Riccione e cosa succede ai biglietti

La decisione definitiva è arrivata dopo le valutazioni meteo, che già nelle ore precedenti avevano messo in allerta gli organizzatori. Vento forte, e condizioni instabili, non permettevano di garantire uno show in sicurezza su un palco affacciato direttamente sul mare, con strutture e impianti esposti alle raffiche. Così il concerto dei Pooh a Riccione, fissato per il 21 luglio 2026, è stato rimandato ufficialmente al 2 settembre, sempre in Piazzale Roma.

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Per fortuna, i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data, senza bisogno di cambiare titolo o effettuare nuove operazioni. Chi era in possesso di un ticket per il 21 luglio, quindi, potrà semplicemente presentarlo alla nuova data di settembre e accedere allo spettacolo senza problemi.

Per chi, invece, non potrà partecipare al nuovo concerto riprogrammato, è prevista comunque la possibilità di chiedere il rimborso entro il 30 luglio 2026, rivolgendosi al circuito di vendita usato al momento dell’acquisto (TicketOne, CiaoTickets oppure altri canali autorizzati). Insomma, la procedura segue le regole standard dei concerti rinviati: il biglietto resta valido, ma in caso di impossibilità a essere presenti nella nuova data si può sempre richiedere la restituzione dell’importo secondo le modalità comunicate.

Il tour per i 60 anni dei Pooh

La tappa di Riccione fa parte di "Pooh60 – La nostra storia – Estate", tour celebrativo che porta nei festival e nelle piazze italiane il repertorio di una band capace di vendere oltre 100 milioni di dischi nel mondo, e di attraversare ben sei decenni di musica pop e rock italiana.

Fondati nel 1966 da Valerio Negrini, i Pooh sono una delle realtà più longeve e apprezzate della scena nazionale, noti per l’attenzione agli arrangiamenti, l’uso pionieristico delle tecnologie nei live e una serie di brani entrati nella memoria del Paese. Nonostante il rinvio di Riccione, il calendario della tournée proseguirà comunque nei prossimi giorni, con appuntamenti che confermano la portata nazionale del progetto e troveranno migliaia di appassionati già pronti a cantare con la band le hit da sotto il palco. Ecco l’elenco delle prossime date annunciate:

23 luglio 2026, ore 21:00 – Campobasso

2026, ore 21:00 – 25 luglio 2026, ore 21:00 – Siracusa (evento "non disponibile" in prevendita)

26 luglio 2026, ore 21:00 – Palermo

29 luglio 2026, ore 21:30 – Lucca

19 agosto 2026, ore 21:00 – Apricena (Foggia)

20 agosto 2026, ore 21:00 – Fasano

22 agosto 2026, ore 21:30 – Roccella Jonica

24 e 25 agosto 2026, ore 21:30 – Taormina (doppia data)

27 agosto 2026, ore 21:30 – Santa Maria del Cedro (Cosenza)

29 agosto 2026, ore 21:00 – Capaccio Paestum (Salerno)

30 agosto 2026, ore 21:00 – Lanciano

1° settembre 2026, ore 21:00 – Macerata

2 settembre 2026, ore 21:00 – Riccione (nuova data del concerto rinviato)

4 settembre 2026, ore 21:30 – Vigevano

5 settembre 2026, ore 21:00 – Brescia

7 settembre 2026, ore 21:00 – Parma

9 settembre 2026, ore 21:00 – Caserta, Piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia.

Per Riccione Music City, il rinvio non è una cancellazione ma un appuntamento spostato più avanti nel calendario: l’incontro tra la città e i Pooh è quindi solo rimandato, con l’idea di trasformare il 2 settembre 2026 in una grande chiusura simbolica dell’estate riccionese, sotto il segno di una band che continua, dopo sessant’anni, a riempire piazze, palasport e ricordi degli appassionati. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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