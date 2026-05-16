Nubifragio all’Arena, ma i Pooh sono d’acciaio: il concerto sotto la pioggia diventa uno show memorabile I Pooh non temono la pioggia e regalano uno show indimenticabile sotto il diluvio all'Arena di Verona.

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Sfidando pioggia battente e vento forte, i Pooh hanno trasformato una serata complicata in un momento destinato a restare nella memoria dei fan della storica band. All’Arena di Verona, dove il maltempo ha rischiato di mandare in fumo il concerto celebrativo per i sessant’anni della band, il gruppo ha scelto di non fermarsi e continuare a cantare davanti agli spettatori rimasti (eroicamente) sotto l’acqua. Scopriamo tutto quello che è successo.

Pooh, il concerto sotto la pioggia diventa uno show indimenticabile

Quella che doveva essere una festa di musica all’insegna della nostalgia e dei grandi successi si è presto trasformata in una prova di resistenza, sia per il pubblico sia per gli artisti sul palcoscenico. Mentre molti cercavano riparo dalle forti raffiche di vento e dalla pioggia improvvisa, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli hanno deciso di andare avanti senza interrompere definitivamente lo show, per il quale l’Arena di Verona era gremita. Un gesto accolto con entusiasmo dai fan più coraggiosi, rimasti seduti in platea nonostante il temporale.

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L’atmosfera, resa quasi surreale dal maltempo, ha dato al concerto un significato ancora più intenso: non soltanto una celebrazione musicale, ma anche un momento di vicinanza tra la band e il suo pubblico. Tra luci riflesse sull’acqua e cori che continuavano nonostante tutto, l’Arena di Verona si è trasformata in un grande abbraccio collettivo capace di resistere anche alla tempesta.

Non sono mancati momenti di tensione, soprattutto durante gli attimi più intensi del nubifragio, quando il vento ha iniziato a mettere in difficoltà parte dell’allestimento tecnico. Nonostante questo, i Pooh hanno mantenuto il controllo della situazione e hanno scelto di proseguire lo spettacolo, dimostrando ancora una volta il legame fortissimo costruito con il loro pubblico in oltre sessant’anni di carriera. Molti fan hanno condiviso sui social video e immagini della serata, trasformando il concerto sotto la pioggia in uno degli eventi musicali più commentati delle ultime ore.

Il tour "Pooh 60 – La nostra storia" continua così a registrare un entusiasmo straordinario, confermando quanto il gruppo sia ancora oggi amatissimo da più generazioni. E proprio il successo delle date evento potrebbe presto avere anche un’importante vetrina televisiva. Nelle ultime ore, infatti, si parla con insistenza di uno speciale dedicato ai Pooh che potrebbe approdare in prima serata su Canale 5 sabato prossimo. L’idea sarebbe quella di portare sul piccolo schermo uno show legato proprio ai concerti celebrativi dell’Arena di Verona, sfruttando il grande interesse del pubblico attorno al tour anniversario. Un progetto che confermerebbe ancora una volta la capacità della storica band di restare protagonista non soltanto nella musica live, ma anche nel panorama televisivo italiano.

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