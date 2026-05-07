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I Pooh rimpiazzano Amici e Maria De Filippi, altro che ritiro: il colpaccio della band (e la grande novità)

Tra televisione, grandi eventi live e celebrazioni per i 60 anni di carriera, i Pooh tornano protagonisti di grandi show, prendendo il posto di un grande nome.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Una carriera pressoché infinita quella dei Pooh, capaci di attraversare decenni, cambi di epoca e gusti del pubblico senza mai perdere davvero centralità. Proprio quando sembrava che la loro parabola potesse rallentare, e dopo l’apparente annuncio di un ritiro, nuovi concerti e presenze televisive riportano il gruppo al centro dell’attenzione, portando nuova energia e interesse su di loro.

I Pooh pronti a sostituire Maria De Filippi e Amici 25 su Canale 5

Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, la storica band sarebbe al centro di un progetto televisivo che li vedrebbe protagonisti del sabato sera di Canale 5, in una collocazione successiva alla fine di Amici 25, con la messa in onda di un concerto registrato all’Arena di Verona. Nel testo del sito si legge: "Ancora Pooh, ma non dovevamo vederci più? La storica band ha capito tutto e alterna annunci di ritiri e reunion. Canale 5 cavalca l’onda (parlando al pubblico over) e li piazza al sabato sera dopo la fine di amici 25: trasmetterà il 23 maggio il concerto della band che sarà registrato all’arena di verona sabato 16…".

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Sessant’anni di storia e una carriera senza fine

Il 2026 rappresenta un anno simbolico per i Pooh, che festeggiano sessant’anni di carriera. Un traguardo imponente per una band nata nel 1966 e diventata una delle realtà più longeve e riconoscibili della musica italiana. Nonostante in passato abbiano annunciato un addio alle scene, il presente racconta una direzione opposta: i Pooh risultano infatti più attivi che mai, tra live, celebrazioni e nuovi progetti che continuano a coinvolgere il pubblico. Il tour "POOH 60: LA NOSTRA STORIA – ESTATE" si inserisce proprio in questo percorso, trasformando la ricorrenza in una lunga festa itinerante che attraversa l’Italia intera.

Tra i momenti più importanti del calendario spiccano gli appuntamenti all’Arena di Verona, con tre date speciali già in larga parte sold out. Un evento che assume un valore particolare anche per la presenza di un’orchestra di 40 elementi, che accompagna il repertorio storico in una nuova veste sonora, pensata per valorizzare ogni fase della carriera della band.

I Pooh annunciano una nuova data

A grande richiesta si aggiunge una nuova tappa al tour estivo: il 7 settembre al Parco Ducale di Parma. Un’aggiunta che conferma la forte richiesta del pubblico e la capacità del progetto di continuare a espandersi anche a ridosso dell’imminente stagione live.

Ecco le date complete del tour "POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE"

  • 10 luglio – Marsciano (PG), Stadio A. Checcarini (data zero)
  • 13 luglio – Asti, Piazza Alfieri
  • 15 luglio – Bassano del Grappa (VI), Parco Ragazzi del ’99
  • 16 luglio – Este (PD), Castello Carrarese
  • 18 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin
  • 21 luglio – Riccione (RN), Piazzale Roma
  • 23 luglio – Campobasso, Arena Eventi
  • 25 luglio – Siracusa, Teatro Greco
  • 26 luglio – Palermo, Teatro di Verdura
  • 29 luglio – Lucca, Piazza Napoleone
  • 19 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba
  • 20 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia
  • 22 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello
  • 24 e 25 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico
  • 27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri
  • 29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi
  • 30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose
  • 1 settembre – Macerata, Sferisterio
  • 4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco
  • 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia
  • 7 settembre – Parma, Parco Ducale (nuova data)
  • 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta

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