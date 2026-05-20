Pooh, nuova serata speciale: “Notte a sorpresa”. E arriva anche il maxi-concerto in TV Una celebrazione senza precedenti per i sessant’anni della band, con tanti momenti inediti. Ma prima ci sarà lo spettacolo su Canale 5 di questo sabato.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Sessant’anni di carriera, oltre cento milioni di dischi venduti e un repertorio che continua a unire generazioni molto diverse tra loro. I Pooh stanno vivendo uno dei momenti più intensi della loro storia artistica e, dopo il successo delle prime tre serate all’Arena di Verona, hanno annunciato un nuovo appuntamento destinato a diventare uno degli eventi musicali più attesi dell’autunno. Si chiamerà "Pooh 60 – La nostra storia – Notte a sorpresa" e andrà in scena il 24 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, la città in cui tutto ebbe inizio nel 1966.

I Pooh celebrano con una notte speciale i sessant’anni della band

L’annuncio è arrivato nelle ultime ore attraverso il comunicato ufficiale della band, che parla di una grande festa costruita attorno alla storia del gruppo, con ospiti, momenti inediti, contributi video e una scaletta pensata appositamente per l’occasione, insomma una vera celebrazione collettiva di un percorso musicale che ha attraversato decenni senza perdere il legame con il pubblico.

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Bologna non è stata scelta a caso. Si tratta infatti della città natale del grande "amico per sempre" Valerio Negrini, co-fondatore dei Pooh, che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni. I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di sabato 23 maggio, mentre chi possiede già un tagliando per una delle date del tour potrà accedere a una prevendita esclusiva anticipata.

L’appuntamento in prima serata su Canale 5

Nel frattempo cresce l’attesa anche per lo speciale televisivo che porterà i Pooh nelle case degli italiani. Sabato 23 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà infatti in onda il concerto-evento registrato all’Arena di Verona, con la conduzione di Michelle Hunziker. Lo show vedrà la partecipazione di Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini, chiamati a condividere il palco con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli in una serata che ripercorrerà alcune delle canzoni più celebri della band. Per il pubblico sarà anche l’occasione di rivedere l’imponente allestimento scenico pensato per il sessantennale, con immagini, grafiche e scenografie costruite per accompagnare il racconto di sei decenni di carriera.

Il dolore dopo la tragedia all’Arena di Verona

Accanto all’entusiasmo per il nuovo tour, resta però anche il dolore per quanto accaduto durante l’ultimo concerto di domenica all’Arena di Verona. Roberto Leonetti, imprenditore milanese di 71 anni noto per la catena di negozi di abbigliamento Roberto, si è sentito male mentre assisteva allo spettacolo ed è morto poco dopo il trasporto in ospedale. La notizia è stata diffusa dal figlio Alessandro attraverso un messaggio pubblicato sui social, al quale hanno fatto seguito le parole di cordoglio dei Pooh: "Con grande dolore abbiamo appreso che il nostro fan spettatore presente all’Arena, colto da un malore all’inizio del concerto e poi portato in ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta. Siamo profondamente vicini a tutta la famiglia, alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze", ha scritto la band.

Tutte le date del tour dei Pooh

• 10 luglio – Marsciano (PG), Stadio A. Checcarini

• 13 luglio – Asti, Piazza Alfieri

• 15 luglio – Bassano del Grappa (VI), Parco Ragazzi del ’99

• 16 luglio – Este (PD), Castello Carrarese

• 18 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin

• 21 luglio – Riccione (RN), Piazzale Roma

• 23 luglio – Campobasso, Arena Eventi

• 25 luglio – Siracusa, Teatro Greco

• 26 luglio – Palermo, Teatro di Verdura

• 29 luglio – Lucca, Piazza Napoleone

• 19 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba

• 20 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia

• 22 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello

• 24 e 25 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico

• 27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri

• 29 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi

• 30 agosto – Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose

• 1 settembre – Macerata, Sferisterio

• 4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco

• 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia

• 7 settembre – Parma, Parco Ducale

• 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta

• 25 e 26 settembre – Bergamo, ChorusLife Arena

• 2 e 3 ottobre – Firenze, Nelson Mandela Forum

• 10 e 11 ottobre – Torino, Inalpi Arena

• 15 e 16 ottobre – Roma, Palazzo Dello Sport

• 18 e 19 ottobre – Milano, Unipol Forum

• 24 ottobre – Bologna, Unipol Arena "Notte a sorpresa"

• 27 e 28 ottobre – Eboli (SA), Palasele

• 30 e 31 ottobre – Bari, Palaflorio

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