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Pooh 60 - La nostra storia, pagelle: Giuliano Sangiorgi trema (8), Masini salvato da Red Canzian (7). Ma i Pooh sono infiniti (9)

Scopriamo promossi e bocciati del concerto evento dei Pooh all'Arena di Verona in onda sabato 23 maggio 2026 su Canale 5

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Pooh 60 pagelle concerto 23 maggio 2026
IPA

La grande musica italiana torna protagonista in prima serata. Canale 5 accende la serata con uno show-evento dedicato ai Pooh, una celebrazione della storica band che da sessant’anni accompagna intere generazioni con canzoni diventate autentici classici della musica italiana. Tra emozioni, ricordi e successi senza tempo, il gruppo ripercorrerà le tappe più importanti della propria carriera in una serata speciale registrata durante i tre concerti-evento all’Arena di Verona e condotta da Michelle Hunziker. Sul palco, insieme a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, saliranno anche ospiti amatissimi come Noemi, Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi e Marco Masini, pronti a condividere duetti e momenti speciali in omaggio alla lunga storia della band. Le registrazioni dello show sono però state segnate anche da un momento drammatico: durante l’appuntamento di domenica sera, infatti, uno spettatore è morto a causa di un malore mentre si trovava all’interno dell’Arena per assistere al concerto. Scopriamo insieme i momenti più emozionanti e quelli meno convincenti dello show Pooh 60 – La Nostra Storia in onda sabato 23 maggio 2026 su Canale 5.

Pooh 60, pagelle del concerto evento del 23 maggio 2026

I Pooh infiniti, voto 9: Sessant’anni di carriera e non sentirli. I Pooh salgono sul palco con l’energia e l’entusiasmo di una band agli inizi, dimostrando ancora una volta una solidità musicale rara da trovare nella televisione di oggi. Tra armonie impeccabili, musicisti straordinari e un repertorio che continua a emozionare il pubblico di ogni età, lo show scorre tra nostalgia e grande spettacolo senza mai perdere ritmo. La loro forza resta quella di sempre: trasformare ogni canzone in un momento collettivo da cantare a memoria. La band dimostra anche in questo concerto perché è riuscita a diventare tra le più iconiche della musica italiana e si mischia armonicamente con gli ospiti chiamati in causa, messi perfettamente a loro agio. Infiniti

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Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, emozione vera, voto 8: Il frontman dei Negramaro dichiara dietro le quinte di essere cresciuto con i brani dei Pooh e a giudicare dal coinvolgimento emotivo con il quale arriva sul palco per esibirsi in "Uomini soli" possiamo davvero credergli. Dopo aver cantato e incantato con la sua voce, Sangiorgi è visibilmente emozionato e quasi commosso dichiara di non credere a ciò che sta vivendo. "Viva i Pooh" chiude il cantautore lasciando il palco. Poi nel backstage confessa: "Io sto tremando, non ci credo ancora. Per me e per gruppi come i Negramaro i Pooh sono tutto del passato, presente e futuro". Una esibizione potente sottolineata anche da Michelle Hunziker, che commenta colpita: "Io questo momento non me lo scorderò mai".

Michelle Hunziker al posto giusto, voto 8: La presentatrice conduce il concerto della band con la solita energia contagiosa e interagisce in maniera spontanea con tutti gli ospiti. "Vieni da me Dodi, il chitarrista nominato il migliore d’Europa" dice la conduttrice a Dodi Battaglia nel corso di un siparietto divertente nel quale chiede gli inizi al chitarrista, nella band da quando ha 17 anni. Successivamente, la conduttrice diverte con aneddoti simpatici e mostra le foto del gruppo in giro per il mondo, tra le quali spicca quella con Yoko Ono fatta in Inghilterra e una di un giovanissimo Red Canzian, che lui stesso commenta scatenando le risate del pubblico: "Sembro mia figlia Chiara". Nonostante la sicurezza e l’esperienza, la showgirl svizzera arrossisce davanti al complimento di Riccardo Fogli: "Serata bellissima come tu sei bellissima" dice il componente della band alla Hunziker, che dopo essersi imbarazzata cambia velocemente discorso.

Marco Masini tra musica e aneddoti, voto 7: Il cantautore toscano raggiunge i Pooh sul palco regalando un momento intenso e carico di nostalgia, perfettamente in sintonia con lo spirito celebrativo della serata. L’artista fiorentino non si limita all’esibizione musicale, ma si lascia andare anche a un racconto personale durante la chiacchierata con Michelle Hunziker, ricordando il profondo legame costruito negli anni con la band. Tra aneddoti e sorrisi, Masini torna su un episodio rimasto impresso nella sua memoria: "Una volta siamo andati a pescare insieme e Red Canzian mi salvò la vita perché ero scivolato in acqua". Un momento spontaneo e genuino che aggiunge calore umano a uno show già ricco di emozioni.

Noemi sempre una garanzia, voto 7: La cantante porta sul palco la sua voce calda e graffiante unendosi ai Pooh sulle note di "Tanta voglia di lei", uno dei brani più amati del repertorio della band. La cantante romana, esplosa grazie a X Factor e diventata negli anni una delle artiste più riconoscibili del pop italiano, riesce a dare al pezzo un tocco personale senza tradirne l’anima originale. Il suo timbro inconfondibile si intreccia bene con le armonie del gruppo, regalando una performance elegante e intensa che conquista il pubblico dell’Arena di Verona. Un’esibizione semplice ma efficace, costruita più sulle emozioni che sugli effetti speciali.

Ermal Meta rapidissimo, voto 5: Tra gli ospiti chiamati a omaggiare i Pooh nel corso della serata c’è anche l’artista italo-albanese, ma la sua partecipazione finisce per lasciare meno il segno rispetto ad altri momenti dello show. L’esibizione appare piuttosto rapida e poco coinvolgente, senza quel trasporto emotivo che invece caratterizza gran parte delle performance viste sul palco dell’Arena di Verona. Nonostante il talento del cantautore e la sua presenza sempre elegante, il segmento dedicato a lui scorre via senza riuscire davvero a creare un momento memorabile all’interno della serata celebrativa.

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