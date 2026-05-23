Pooh 60 – La nostra storia su Canale 5: anticipazioni, ospiti e scaletta del concerto evento
Sabato in prima serata su Canale 5 arriva il concerto evento dei Pooh dall’Arena di Verona con orchestra, ospiti speciali e i grandi successi.
Questa sera Canale 5 porterà in prima serata Pooh 60 – La nostra storia, lo speciale televisivo dedicato ai sessant’anni di carriera dei Pooh. Lo show è tratto dalle tre date evento andate in scena all’Arena di Verona, che hanno segnato l’inizio del nuovo tour celebrativo della storica band italiana. A guidare la serata sarà Michelle Hunziker, mentre sul palco si alterneranno Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. Non mancheranno ospiti e duetti speciali, in uno spettacolo pensato per ripercorrere oltre mezzo secolo di musica italiana.
Anticipazioni di Pooh 60 – La nostra storia su Canale 5
Le serate veronesi sono state particolarmente intense anche dal punto di vista emotivo. Durante uno dei concerti, infatti, uno spettatore è stato colto da un malore in platea. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, l’uomo è poi deceduto in ospedale. I Pooh hanno espresso pubblicamente il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia. Lo speciale in onda su Canale 5 proporrà il concerto del 16 maggio registrato all’Arena di Verona, trasformata per l’occasione in un grande palcoscenico orchestrale. Lo show celebra la lunga carriera del gruppo nato nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, storico fondatore e autore di molti brani simbolo della band.
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La serata televisiva alternerà musica, racconti e immagini che ripercorrono le tappe principali del percorso artistico dei Pooh. Accanto ai quattro protagonisti saliranno sul palco anche Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini, ospiti scelti per reinterpretare alcuni dei brani più amati del repertorio del gruppo. Il progetto Pooh 60 – La nostra storia continuerà poi per tutta l’estate con nuove date live in giro per l’Italia, prima dell’approdo nei palasport in autunno. Tra gli appuntamenti più attesi c’è anche Notte a sorpresa, evento speciale previsto il 24 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, città in cui iniziò l’avventura musicale della band.
La possibile scaletta del concerto dei Pooh
La scaletta dello show televisivo dovrebbe seguire quella proposta durante le serate all’Arena di Verona. Il concerto attraversa tutte le epoche dei Pooh con oltre cinquanta momenti musicali tra successi storici, medley e arrangiamenti orchestrali.
Tra i brani che dovrebbero essere trasmessi in tv ci sono:
- Amici per sempre
- Canterò per te
- Rotolando respirando
- Dammi solo un minuto
- Piccola Katy
- Pensiero
- Parsifal
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Io sono vivo
- Tanta voglia di lei
- Eleonora mia madre
- Pierre
- Chi fermerà la musica
- Uomini soli
- Il ragazzo del cielo (Lindbergh)
- Dimmi di sì
- Notte a sorpresa
- Pronto, buongiorno è la sveglia
- Non siamo in pericolo
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