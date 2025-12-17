Polverone sul "Sistema Signorini", i Vip che si sono schierati e quelli coperti dalla bufera social: chi sono Il presunto scandalo che coinvolge Signorini scatena i social: vip divisi tra ironia, difese e prese di distanza. Ecco come è stato recepito il gossip online.

Negli ultimi giorni i social sono stati travolti dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo, e subito è scoppiata la bufera mediatica. Al centro delle conversazioni c’è Alfonso Signorini, ma è importante sottolineare che le accuse restano supposizioni non provate e che il conduttore è considerato innocente fino a eventuale conferma delle autorità. Tra commenti ironici, prese di distanza e difese pubbliche, il mondo dei vip si è animato come non mai, trasformando i social in un terreno di discussione acceso e contrastante.

Il caso Alfonso Signorini tra sostegno e accuse dei Vip: da Pretelli a Zequilla

Le reazioni non sono mancate, e spesso hanno assunto toni molto diversi tra loro. Stefano Bettarini, ad esempio, ha scelto l’ironia, pubblicando una foto di Fabrizio Corona con la frase "Quando sei sulla riva del fiume da 4 anni… e… Karma", lasciando intendere che certe situazioni finiscono per avere un ritorno inevitabile. Molto più cauta è stata la mossa di Pierpaolo Pretelli, che pur non commentando direttamente le vicende ha cancellato un post legato alla sua esperienza in Honduras perL’isola dei Famosi, gesto interpretato come un modo per prendere le distanze dal clamore mediatico che ha coinvolto indirettamente il compagno di Giulia Salemi.

Decisamente più diretto è stato Daniele Dal Moro, che ha scritto "Apriamo il vaso di Pandora sulla mia squalifica. Abbiamo tante cose di cui parlare. Ora siamo alla resa dei conti", riferendosi a episodi passati nel GF Vip 2022, senza però collegarsi direttamente alle accuse di Corona, ma alimentando comunque curiosità e tensione tra i fan. Valentina Vignali ha invece espresso tutto il suo disappunto per alcune dinamiche del mondo televisivo, scrivendo "È bello vedere i vostri idoli sgretolarsi come carta pesta. Lavoro nella moda e nella tv dal 2006: grazie a Dio non siamo tutti così". Anche Salvo Veneziano ha voluto esprimere la propria posizione scrivendo "Dopo 5 anni, oggi godo! Sono stato additato da gente che non merita neppure di essere nominata. Sono un padre di famiglia, persona pulita, un po’ pazzarello, ma con tanti valori e soprattutto dignità da vendere", a cui Sabrina Marchetti ha risposto "Non solo tu", dimostrando solidarietà tra colleghi e amici.

Non sono mancate le difese, con Antonio Zequila che ha preso apertamente posizione a favore di Signorini dichiarando: "Una persona straordinaria, di grande cultura e spessore intellettuale", ribadendo stima e fiducia nel conduttore.

L’attacco a Giulia Salemi

Intanto Giulia Salemi si è trovata suo malgrado al centro dell’attenzione per alcune teorie che collegano il compagno Pierpaolo Pretelli al presunto scandalo. Sotto al suo ultimo post, destinato ad iniziative benefiche, sono comparsi commenti sia critici sia di sostegno. Tra chi la difende, c’è Cristiano Cesario che le ha inviato un cuore, ma non mancano commenti come "Io mi vergognerei un sacco dopo quello che hanno pubblicato".

