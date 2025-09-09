Luca Argentero è un terapista di coppia mozzafiato su RaiPlay: il cambiamento da urlo Su RaiPlay c'è un intramontabile film con Luca Argentero nei panni i un terapista di coppia: nel cast anche Sarah Felberbaum, con la quale scoppia una rivalità.

Luca Argentero torna su RaiPlay ma, questa volta, non nei panni dell’affascinante Doc ma in una veste tutta nuova. Sulla piattaforma è disponibile il film Poli Opposti (2015), diretto da Max Croci e con protagonista anche Sarah Felberbaum. Una pellicola che pone un’attenzione particolare sul detto "I poli opposti si attraggono", su quanto questa frase sia veritiera e se, alla fine, non si tratta di essere diversi ma più simili di quanto si possa immaginare. Di seguito, tutti i dettagli.

Poli Opposti, film con Luca Argentero: ma è vero che I poli opposti si attraggono?

Poli Opposti è una delle commedie romantiche italiane più riconoscibili e rinomate degli ultimi anni, grazie alla regia di Max Croci e a un cast noto. La storia ruota attorno a due protagonisti che vivono nello stesso pianerottolo, metafora della vicinanza forzata tra persone opposte (poli opposti, appunto), che devono confrontarsi con incomprensioni e approcci diversi alla vita e all’amore. L’ambiente urbano e quotidiano rende la commedia divertente e per questo anche distinguibile. Il regista costruisce un’atmosfera in cui gli ambienti riflettono stati d’animo e conflitti interiori, alternando dialoghi vivaci a momenti più riflessivi (cose comuni se si pensa alla reale vita quotidiana). Luca Argentero e Sarah Felberbaum creano una dinamica credibile, in cui la chimica e il passaggio dall’ostilità all’attrazione fanno da supporto per l’intera narrazione. I personaggi secondari, come Giampaolo Morelli e Anna Safroncik, arricchiscono la storia, offrendo diverse sfaccettature dell’amore e delle relazioni, aumentando la profondità del film rispetto a una tipica commedia leggera.

Dunque, Poli Opposti, non è soltanto una commedia leggera che regala momenti di spensieratezza, ma anche un film che invita a riflettere sulle contraddizioni dell’amore e sulle difficoltà della convivenza tra personalità opposte.

Le curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Ci sono diverse curiosità che riguardano questo film. La sceneggiatura non fu affidata a uno o due autori, ma a ben otto sceneggiatori (Gianluca Ansanelli, Tito Buffulini, Roberto Burchielli, Antonello De Leo, Mauro Graiani, Riccardo Irrera, Paolo Logli e Alessandro Pondi) che hanno conferito al film diverse sfumature narrative. La pellicola debuttò l’8 ottobre 2015, distribuita in circa 300 copie da 01 Distribution, incassando 1,6 milioni di euro: un risultato significativo per una commedia romantica italiana. Un dettaglio curioso riguarda le scene con Luca Argentero: gli schiaffi ricevuti sullo schermo erano autentici, scelta che aggiunge tanto realismo e intensità alla sua interpretazione. Infine, la troupe soprannominò Sarah Felberbaum "la iena" per la forza con cui interpretò il ruolo dell’avvocatessa dura e cinica.

Dove vedere in streaming Poli Opposti

Poli Opposti è visibile in streaming su RaiPlay. Quindi, se volete trascorrere una serata o un pomeriggio di leggerezza, non dovete fare altro che guardarlo.

