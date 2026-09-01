Pokémon, il gioco di carte arriva al cinema per la prima volta con Wild Card: il nuovo film è un enigma che cambia le regole della saga Un giocatore di carte e Mimikyu saranno al centro del nuovo film animato Pokémon, prodotto da CloverWorks e atteso nelle sale cinematografiche nel 2027.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il prossimo viaggio nel mondo Pokémon potrebbe iniziare lontano da palestre, lotte e grandi allenatori. Pokémon: Wild Card è il nuovo film animato che arriverà nel 2027, e potrebbe cambiare un po’ di cose. Protagonista sarà un giocatore del Gioco di Carte Collezionabili e, al suo fianco, ci sarà uno dei Pokémon più enigmatici della saga. Il progetto è stato annunciato durante i Pokémon World Championships 2026 di San Francisco, dove è stato mostrato anche un breve teaser. Di seguito, tutti i dettagli.

Pokémon: Wild Card, in arrivo un nuovo film animato: cosa sappiamo

Nel 2027, Pokémon tornerà al cinema con Pokémon: Wild Card, un film d’animazione che potrebbe segnare una svolta insolita per la saga. Al posto di concentrarsi esclusivamente sui Pokémon e sulle loro avventure, la pellicola porterà in primo piano il mondo competitivo del Pokémon Trading Card Game. Il protagonista sarà infatti un giovane giocatore di carte, accompagnato da Mimikyu, il misterioso Pokémon noto per il suo costume ispirato a Pikachu. Il primo teaser, presentato ai Pokémon World Championships 2026 di San Francisco, ha mostrato brevemente i due personaggi senza però fornire anticipazioni sulla trama.

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Il progetto sarà diretto da Katsuhiko Kitada, con il character design di Akemi Hayashi, mentre l’animazione sarà realizzata da CloverWorks, studio conosciuto per produzioni come Spy × Family e Bocchi the Rock!. La combinazione del team creativo e dell’ambientazione legata al TCG rende il film particolarmente atteso dai fan di tutto il mondo. Sebbene le carte Pokémon siano da sempre una componente fondamentale del franchise e abbiano accompagnato numerose iniziative legate ai film, Wild Card sembra voler fare un ulteriore passo, costruendo direttamente la propria storia intorno a un giocatore del TCG.

Pokémon: Wild Card, quando esce il film al cinema?

L’uscita è fissata genericamente per il 2027, ma non c’è ancora una data ufficiale precisa. Dopo I segreti della giungla, sarà il primo nuovo lungometraggio cinematografico animato del franchise, arrivando inoltre nell’anno successivo alle celebrazioni per il trentesimo anniversario di Pokémon.

Pokémon: Wild Card, un progetto ‘alternativo’

Senza dubbio, sono tantissimi gli appassionati di Pokémon e dei giochi di carte in generale. Che Pokémon: Wild Card abbandoni Ash Ketchum e i protagonisti di Horizons per seguire un giocatore di carte collezionabili è una scelta importante. Il film cambia la formula narrativa trentennale della serie, e punta su un misterioso giocatore del Trading Card Game e sul suo compagno Mimikyu. È un segnale che il franchise vuole rispecchiare l’esperienza reale di milioni di fan, quella del collezionismo e della competizione, più che quella dell’avventura da allenatore. Una mossa che potrebbe essere sì, rischiosa, ma che rispecchia a pieno la natura sempre più sfaccettata che caratterizza oggi il mondo di Pokémon. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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