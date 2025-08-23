Trova nel Magazine
Pokémon, gli scienziati trovano una balena preistorica che assomiglia a Kyogre e i fan impazziscono

Nelle sabbie di una spiaggia australiana sarebbe stato rinvenuto uno scheletro fossile che sembra uscito dritto dritto dal gioco dei mostriciattoli tascabili

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Fossile di "balena Pokémon" ritrovato in Australia
Netflix

Janjucetus dullardi, questo il nome dell’antichissima balena il cui fossile è stato ritrovato su una spiaggia in Australia e che ricorda in maniera incredibile il Pokémon leggendario Kyogre. Una somiglianza che non ha lasciati indifferenti i fan dei mostriciattoli tascabili. Occhi enormi e denti aguzzi per una creatura che sembra unire in maniera suggestiva paleontologia e cultura pop.

Una balena di 26 milioni di anni fa che assomiglia a un Pokémon

Tale Ross Dullard, residente di Victoria, in Australia, avrebbe scoperto un cranio di Janjucetus dullardi, donandolo al Museums Victoria Research Institute. Il nome del fossile sarebbe infatti ispirato a quello del suo scopritore. Gli esperti, osservando il teschio, non hanno potuto non notare la stravagante somiglia con Kyogre, il Pokémon leggendario di copertina di copertina di Pokémon Zaffiro. Occhi sporgenti, denti affilati e corpo relativamente minuto per una balena, appena tre metri di lunghezza.

"Una strana fusione tra una balena, una foca e un Pokémon", così gli scienziati hanno definito l’insolita creatura, che sembra più simile al personaggio di un cartone animato che a un pericoloso predatore marino. Certo, trovarsi davanti questo cetaceo, che si stima abbia vissuto circa 26 milioni di anni fa, non doveva essere sicuramente un’esperienza piacevole, nonostante le dimensioni contenute. Erich Fitzgerald, professore e curatore senior di paleontologia al Museums Victoria Research Institute lo ha definito "ingannevolmente carino". Una descrizione che, per certi versi, si adatta a Kyogre.

L’incessante dialogo tra Pokémon e natura

Se in questo caso sembra che la natura abbia preso ispirazione dal mondo dei Pokémon, sin dagli albori della fortunata saga videoludica è invece sempre stato il contrario. I creatori si sono ispirati al regno animale, creando incredibili poteri a partire da tratti distintivi naturali. Raramente, però, ci si è trovati con una corrispondenza così calzante come nel caso di Kyogre e della Janjucetus dullardi. Per alcuni fan, infatti, è improbabile che il creatore del Pokémon leggendario in questione, Ken Sugimori, fosse a conoscenza i una balena estinta da milioni di anni. Ecco che quindi sono nate alcune strampalate teorie, al limite del cospirazionismo. Ovviamente si tratta di semplici illazioni che The Pokémon Company non ha voluto alimentare rilasciando dichiarazioni in merito, anche solo di smentita. Probabilmente dobbiamo rassegnarci al fatto che la linea di confine tra fantascienza e realtà è più sottile di quello che pensiamo.

