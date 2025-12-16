Point Break diventa una serie TV dopo 35 anni: Keanu Reeves ci sarà? Ecco cosa sappiamo Point Break - Punto di Rottura torna sullo schermo in versione serie tv: surf, rapine e il fascino ribelle di Bodhi rivivono 35 anni dopo il film cult anni ’90.

Melania Fiata

L’iconico film degli anni ’90, Point Break – Punto di Rottura, è tornato ‘in auge’ per un motivo preciso (che sicuramente farà felice i fan). A quanto pare, AMC Networks è al lavoro su una serie televisiva ispirata al film d’azione sul surf del 1991. I due protagonisti della pellicola erano Keanu Reeves e Patrick Swayze, ma chi vedremo nel cast di questo nuovo progetto? Scopriamo qualche dettaglio in più.

Point Break, il film degli anni ’90 diventa una serie tv: cosa sappiamo

Stando a quanto riportato da Variety, AMC sta sviluppando una serie TV ispirata al film Point Break – Punto di Rottura, guidata da David Kalstein. Il film originale del 1991, con Patrick Swayze e Keanu Reeves, raccontava la storia dell’agente FBI, Johnny Utah che si infiltra in una gang di surfisti rapinatori guidata da Bodhi. La nuova serie sarà ambientata 35 anni dopo e seguirà un pericoloso gruppo collegato alla storica gang degli Ex-Presidenti. Kalstein scriverà la sceneggiatura e sarà produttore esecutivo insieme ad Andrew Kosove e Broderick Johnson di Alcon. Il film ha avuto un remake nel 2015 con Edgar Ramirez e Luke Bracey. AMC ha già adattato per la TV film celebri, come Intervista col vampiro.

Tra i progetti di Kalstein si annoverano il thriller Butterfly di Daniel Dae Kim per Amazon, NCIS: Los Angeles per CBS, Quantico per ABC e Treadstone per USA Network, dove ha ricoperto il ruolo di co-showrunner.

Point Break, la trama completa, il cast del film e dove vederlo in streaming

Ma per capire meglio da cosa partirà la serie, vediamo nello specifico la trama del film Point Break. A Los Angeles, quattro rapinatori eccentrici, mascherati come ex presidenti USA, svaligiano 27 banche in tre anni, completando ogni colpo in soli 90 secondi. L’FBI non riesce a fermarli, e pochi credono alla teoria dell’anziano detective Angelo Poppas, secondo cui i criminali sarebbero surfisti che usano i soldi delle rapine per finanziare i loro viaggi in cerca delle onde migliori. Il giovane agente Johnny Utah affianca Poppas e decide di infiltrarsi nel mondo dei surfisti. Dopo una prima disastrosa esperienza col surf, viene salvato dalla surfista Taylor, che lo aiuta a integrarsi. Sulla spiaggia incontra Bohdi, carismatico leader del gruppo, e tra loro nasce un legame di rispetto e amicizia. Mentre Johnny si immerge sempre più nello stile di vita libero dei surfisti, le rapine continuano. Alla fine, l’agente dovrà affrontare situazioni impreviste e scoprire una verità scomoda, che porta a un epilogo sorprendente e avvincente.

Nel cast del film originale, oltre a Keanu Reeves e Patrick Swayze, troviamo:

Gary Busey;

Lori Petty;

John C. McGinley;

James LeGros;

John Philbin;

Julian Reyes;

Bojesse Christopher;

Daniel Beer;

Chris Pedersen;

Vincent Klyn;

Anthony Kiedis;

Dave Olson;

Lee Tergesen.

Se desiderate (ri)vedere questo film, lo trovate in streaming sulle seguenti piattaforme: Prime Video, Rakuten TV, Paramount+, NOW e Apple TV.

