Podcast 2025, la classifica dei più ascoltati in Italia: qual è il migliore di tutti Il 2025 sorride al podcast che ha conquistato l’Italia: storie intense e una community che non smette di ascoltare. Chi guida il primo posto della classifica.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ieri, mercoledì 3 dicembre 2025, Spotify ha rilasciato il suo Wrapped, mostrando artisti, album e canzoni più ascoltati in Italia e nel mondo. Anche quest’anno i podcast italiani hanno registrato una forte crescita: in vetta c’è Elisa True Crime di Elisa De Marco, seguita da Indagini di Stefano Nazzi e Stories di Cecilia Sala. Ma perché, Elisa True Crime, è riuscito a conquistare la prima posizione per il terzo anno consecutivo? Cerchiamo di scoprire perché piace così tanto.

Elisa True Crime è il miglior podcast del 2025

Ieri, mercoledì 3 dicembre, sono state pubblicate le nuove classifiche di Spotify Wrapped, che confermano Elisa True Crime come il podcast (OnePodcast) più ascoltato in Italia per il terzo anno consecutivo, e al primo posto anche su Apple Podcast 2025. Il successo consolida Elisa De Marco come una delle storyteller true crime più amate, capace di combinare rigore narrativo, ricerca approfondita e sensibilità nell’analizzare le dinamiche psicologiche di ogni storia. Fin dal suo esordio, il podcast si distingue per uno stile unico, che mette al centro rispetto ed empatia verso le vittime e i loro cari. Dai casi irrisolti ai crimini efferati, ogni episodio va oltre la semplice ricostruzione dei fatti, esplorando la complessità della natura umana senza giudicare. Negli anni, Elisa ha saputo intrattenere senza spettacolarizzare ed è riuscita a creare un legame forte con una community composta in gran parte da giovani e donne, offrendo uno spazio di ascolto sicuro e di riflessione.

Queste le parole di Elisa De Marco: "Quando ho iniziato, mai avrei immaginato tutto questo. Sapere che per il terzo anno "Elisa True Crime" è il podcast più ascoltato in Italia mi riempie di immensa gratitudine. Ho sempre creduto che rigore narrativo ed approccio empatico potessero – e dovessero – sempre dialogare, e scoprire che così tante persone si riconoscono in questo modo di raccontare le storie è per me il traguardo più grande. La community che si è creata è qualcosa di speciale: mi sostiene, mi ispira e mi dà la forza di continuare con ancora più impegno."

La classifica dei podcast più ascoltati del 2025 in Italia: le altre posizioni

Al secondo posto dei podcast italiani c’è Indagini di Stefano Nazzi, seguito da Stories di Cecilia Sala. Tra i più ascoltati figurano anche talk show come Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, One More Time di Luca Casadei, La Zanzara, Supernova e Pulp Podcast. Completano la top 10 i podcast di Alessandro Barbero e The Essential di Chiara Piotto. A livello globale, The Joe Rogan Experience resta per il sesto anno consecutivo il podcast più ascoltato.

Di seguito, la classifica della Top 10 italiana Spotify Wrapped 2025:

Elisa True Crime – Elisa De Marco

Indagini – Stefano Nazzi

Stories – Cecilia Sala

Passa dal BSMT – Gianluca Gazzoli

One More Time – Luca Casadei

La Zanzara – Giuseppe Cruciani

Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia

Supernova – Alessandro Cattelan

Pulp Podcast – Fedez e Mr.Marra

The Essential – Chiara Piotto

