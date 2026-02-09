Trova nel Magazine
Si accende la passione per San Valentino: le novità piccanti e gratuite che tutti sognano solo su Pluto TV

Pluto TV, in occasione di San Valentino, lancia tante novità e nuovi canali tematici con film per tutti i gusti in onda per il mese di febbraio

Pluto TV accende San Valentino con Notti Bollenti: i film in programmazione

Il mese più romantico dell’anno si accende su Pluto TV. Il servizio digitale FAST di Paramount, completamente gratuito, ha infatti preparato un palinsesto speciale per febbraio, che promette di accontentare ogni tipo di spettatore: dai sognatori in cerca di romanticismo agli amanti dell’azione "dura e pura", fino agli appassionati della commedia sexy all’italiana.

A partire dal 2 febbraio, la piattaforma lancia un nuovo canale tematico interamente dedicato ai sentimenti, Pluto TV In Love, perfetto per chi vuole immergersi in storie emozionanti e grandi passioni. Questo trasmetterà dunque, 24 ore su 24, film che hanno fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo, ma con trame per tutti i gusti.

San Valentino per tutti i gusti su Pluto TV: i film in onda per gli amanti dell’azione

Per chi al romanticismo preferisce il ritmo serrato e la suspense, ogni venerdì alle 21.30 su Pluto TV Film Azione l’appuntamento è con la grinta. Il 6 febbraio si parte con The Grey, che vede protagonista Liam Neeson in una lotta per la sopravvivenza contro il gelo dell’Alaska e un branco di lupi affamati. Il 13 febbraio è invece in programmazione Outlawed – Il Fuorilegge, un thriller mozzafiato tra corruzione e giustizia privata; mentre il 20 febbraio i telespettatori potranno ammirare un cast stellare con Sylvester Stallone e Matthew Modine in Backtrace, un inseguimento psicologico tra amnesie e rapine fallite. Si continua il 27 febbraio con il film Lo straniero della valle oscura, che chiude il mese tra segreti che tornano a galla tra le montagne.

Notti piccanti con Pluto TV: cosa va in onda

Per il weekend di San Valentino, Pluto TV propone una serie di film d’amore piccanti e nostalgici. Si tratta di due serate evento a partire dalle 22.00: Sabato 14 febbraio, su Pluto TV Notti di Passione, va in onda Piacere di donna, seguito dall’immancabile cult Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda, con la coppia iconica Edwige Fenech e Pippo Franco.

Domenica 15 febbraio (su Pluto TV Eros), è in onda un altro cult del genere: Giovannona coscialunga disonorata con onore, pietra miliare della commedia sexy, e il dramma noir Anna, quel particolare piacere, che racconta il lato oscuro del lusso e del crimine.

