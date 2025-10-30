Pluto TV si trasforma nella Casa degli Orrori: film cult tra mostri e zombie per un Halloween travolgente Tutta la magia e il terrore di Halloween su Pluto TV: dalle iconiche saghe horror ai classici cult, una notte da brivido tra mostri, zombie e assassini iconici.

Siete entrati nel pieno mood di Halloween, vero? Be’, come darvi torto dato che manca davvero pochissimo a questa notte ‘inquietante’. E cosa c’è di meglio che godersi una bella e terrificante maratona di film a tema? Assolutamente nulla, quindi, per l’occasione, Pluto TV si trasforma in un vero e proprio regno dell’orrore. Dal 31 ottobre, il servizio streaming gratuito propone film e contenuti da incubo, pensata per chi ama il brivido e l’adrenalina pura. Tra cult del cinema horror, storie di zombie, vampiri e presenze paranormali, ogni canale diventa una sorta di piccolo laboratorio del terrore pronto a farvi gelare il sangue. Scopriamo tutti i dettagli.

La programmazione de La Casa degli Orrori di Pluto TV

Pluto TV, il servizio digitale FAST gratuito di Paramount, si trasforma in una vera casa degli orrori per gli amanti del brivido, con una programmazione speciale per Halloween e canali tematici dedicati: Pluto TV Psycho, Splatter, Mostri e Vampiri, Zombie, Horror e Paranormal.

Pluto Tv Halloween

La sera del 31 ottobre, si partirà dalle 22:00, dove i principali canali horror di Pluto TV offriranno una programmazione speciale per Halloween. Su Pluto TV Halloween andrà in onda Halloween – The Beginning di Rob Zombie, che racconta le origini di Michael Myers, giovane tormentato che inizia una serie di omicidi durante la notte di Halloween e continua la violenza anche da adulto dopo essere fuggito dall’ospedale psichiatrico. A seguire, Riflessi di Paura, con Kiefer Sutherland, e Non Bussate a Quella Porta.

Pluto TV Psycho

Pluto TV Psycho, invece, inaugurerà la serata con American Psycho, tratto dal romanzo di Bret Easton Ellis, con Christian Bale, Willem Dafoe e Jared Leto. Il film racconta la doppia vita di Patrick Bateman, affascinante agente finanziario di New York con tendenze omicide, e la sua crescente esposizione quando il detective Donald Kimball indaga su di lui. A seguire, American Psycho 2 e Unsane.

Pluto TV Mostri e Vampiri

Su Pluto TV Mostri e Vampiri spazio ai grandi classici dell’horror, tra cui Dracula di Dario Argento, in cui il Conte si innamora di Mina, e i celebri adattamenti Cujo di Stephen King e Frankenstein di Mary Shelley.

Pluto TV Horror

Pluto TV Horror apre con Wishmaster: Il Signore dei Desideri, in cui i Djinn esaudiscono desideri in cambio di anime, e Alexandra Amberson si trova a fronteggiare scelte pericolose per l’umanità. Subito dopo vanno in onda Wishmaster 2: Il Male Non Muore Mai e il remake di The Ring, con Naomi Watts nei panni della giornalista Rachel Keller che indaga sulle misteriose morti di alcuni adolescenti.

Pluto TV Splatter

Su Pluto TV Splatter, in primo piano il reboot del 2009 di Venerdì 13, dove un gruppo di giovani lavora a Camp Crystal Lake, teatro delle tragedie legate a Jason Voorhees, che torna adulto a seminare terrore. A seguire, i due episodi della saga de Il Dentista.

Pluto TV Zombie

Pluto TV Zombie partirà con Zombeavers, dove un weekend sul lago diventa un incubo per un gruppo di ragazze inseguito da castori zombie, seguito da Zombie Night e Zombie Massacre.

La programmazione del weekend di Pluto TV: cosa vedere in streaming

Ma c’è un’altra novità ancora più incredibile: Pluto TV non riserverà questa programmazione solo per Halloween. Nello specifico, ogni weekend alle 22:00, Pluto TV Horror trasmetterà le saghe più spaventose: dal 7 al 9 novembre Venerdì 13, dal 14 al 16 novembre Leprechaun, e dal 21 al 23 novembre una maratona dei capitoli più terrificanti di Saw.

