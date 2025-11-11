Pluribus, il fenomeno sci-fi che ha mandato in tilt Apple TV+: che succede Dopo il debutto che ha fatto crashare Apple TV+, i fan di Pluribus aspettano con tanta ansia i nuovi episodi: ecco il calendario completo fino a dicembre 2025.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Apple TV+

CONDIVIDI

Ha mandato in tilt Apple TV+ ed è davvero una serie rivelazione (sì, potremmo definirla così). Pluribus, la nuova serie di Vince Gilligan, il genio dietro Breaking Bad e Better Call Saul, ha già conquistato il pubblico con i primi due episodi sulla piattaforma streaming. L’idea di una felicità collettiva generale ha suscitato un certo interesse nel pubblico, in particolare la storia di Carol Sturka. Proprio per questo, in tanti si stanno già chiedendo quando usciranno i nuovi episodi e noi, siamo pronti a svelarvi il calendario completo delle date.

Pluribus, di cosa parla la serie e quando escono in nuovi episodi: tutte le date

I primi due episodi di Pluribus sono usciti il 7 novembre 2025, ma i fan della serie non attendono altro che sapere quando usciranno gli altri. Eh sì, questo show ha letteralmente conquistato gli spettatori, tanto da mandare in crash Apple TV+ al suo esordio. Ma di cosa parla questa serie e perché piace tanto? Pluribus è ambientata in un futuro post-apocalittico e segue Carol Sturka (Rhea Seehorn), una scrittrice coinvolta in un fenomeno misterioso: un segnale radio dallo spazio trasmette una sequenza di RNA che trasforma l’umanità in una mente collettiva, felice ma priva di individualità. Carol è una delle dodici persone immuni e deve decidere se resistere o lasciarsi assimilare. Nel cast anche Karolina Wydra (Zosia), Carlos Manuel Vesga, Miriam Shor, Samba Schutte e Peter Bergman.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La prima stagione di Pluribus è composta da nove episodi, in uscita ogni venerdì fino al 26 dicembre 2025. A tal proposito, veniamo ora alla parte più importante. Di seguito, troverete tutte le date in cui usciranno i nuovi episodi:

Episodi 1 e 2: 7 novembre 2025

Episodio 3: 14 novembre 2025

Episodio 4: 21 novembre 2025

Episodio 5: 28 novembre 2025

Episodio 6: 5 dicembre 2025

Episodio 7: 12 dicembre 2025

Episodio 8: 19 dicembre 2025

Episodio 9: 26 dicembre 2025

Pluribus, la seconda stagione si farà: cosa sappiamo

Per la gioia dei fan, vi confermiamo anche che la seconda stagione di Pluribus si farà e, stando a quanto affermato da Vince Gilligan, la serie potrebbe proseguire per altre tre stagioni. Infatti, proprio riguardo alla durata della serie, Gilligan ha dichiarato: "Per ogni mio show la gente mi ha sempre fatto questa domanda. Per quante stagioni pensi ancora di andare avanti? Poi magari è saltato fuori che avevamo abbastanza materiale anche per 6 stagioni, il che per me è stata una bella sorpresa. Ma nella mia mente, di nuovo, oggi penso: ‘Non lo so’. Forse ancora 3 stagioni per Pluribus, ma magari andremo anche oltre". Noi, ovviamente, continueremo ad aggiornarvi!

Potrebbe interessarti anche