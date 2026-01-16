Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Planet Funk, nuovo album e ai giovani dicono: “Fate quel cazzo che volete. Sanremo? Abbiamo una proposta”

I lutti, lo stop discografico, la rinascita con le canzoni di BLOOM, la politica e Sanremo. Intervista ad Alex Neri, del collettivo che non smette di farci ballare.

Luca Burini

Luca Burini

Giornalista

Nato a inizio estate 1987, volevo fare il cantautore. Poi la vita mi ha portato a sfogare la voglia di comporre altrove.

Erano 15 anni che i Planet Funk non consegnavano al mercato un loro disco di inediti. Finalmente il 16 gennaio è uscito BLOOM che corona un 2025 intenso per il collettivo che da oltre 25 anni ci fa ballare con hit come Chase The Sun, Inside All the People, Who Said (Stuck in the UK) e tante altre. "Siamo in un periodo di grande creatività. Stiamo già scrivendo cose nuove. Quindi penso che per un po’ non ci fermeremo", chiarisce nell’intervista a Libero Magazine Alex Neri che nel 1999 ha fondato il gruppo insieme con Marco Baroni, Sergio Della Monica e Domenico Canu. In questi anni in cui i progetti sono stati meno numerosi, i Planet Funk hanno dovuto affrontare la perdita di Della Monica e Canu, ma è anche per loro se hanno deciso di andare avanti. Tra le dodici tracce di BLOOM ce ne sono alcune che portano la firma del bassista e del chitarrista scomparsi, integrate con i brani di quelli che Neri definisce i Planet Funk 2.0 che vedono in forza Dan Black, in pianta stabile, e Alex Uhlmann.

Alex Neri: "Sanremo? Perché no?"

L’intervista è però l’occasione di parlare non solo del nuovo disco e del tour europeo in partenza a maggio, ma anche di tanto altro. Alex non si tira indietro su niente. Va dritto sul quantomeno deludente clima sociale e politico italiano, sulle dinamiche discografiche attuali e sul Festival di Sanremo. In Riviera ci sono stati come superospiti nel 2025 portando un medley dei loro più grandi successi sul palco galleggiante della Costa Toscana. Non si sono mai proposti per partecipare alla gara. D’altronde la loro discografia è quasi totalmente in inglese. Ma Neri non esclude possa succedere in futuro: "Fino ad oggi non ci è mai stato proposto. Ma se ci fosse qualche cantante italiano che ci dicesse ‘Facciamo un progetto insieme e lo presentiamo lì’, perché no?". E i nomi con cui gli piacerebbe affrontare questa avventura non mancano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per Sanremo Alex ha anche una proposta interessante per chiunque si troverà ad organizzare le prossime edizioni. Spesso ci si lamenta dell’egemonia che alcuni songwriter hanno in Riviera. Allora perché non limitare il numero di proposte che un autore può portare sul palco dell’Ariston? "Si favorirebbe una maggiore varietà e si darebbe la possibilità a nuovi produttori e compositori di farsi notare", conclude.

Potrebbe interessarti anche

Flea

Red Hot Chili Peppers, Flea debutta da solista con Honora: primo album e tour internazionale

Il bassista rock uscirà il prossimo 27 marzo 2026 su Nonesuch Records con il primo a...
Recensioni canzoni radio e streaming il 9 gennaio

Non solo Ultimo. La carica di Gué, Giorgia, Tiziano Ferro e gli altri (ma c'è puzza di Sanremo 2026)

Le recensioni dei brani italiani usciti in radio e streaming il 9 gennaio. Tra delus...
Ale Cross 2, Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione della serie

Amazon Prime Video mette mano al portafogli per la seconda stagione della serie record: cast atomico

La nuova stagione di Alex Cross arriva su Prime Video: indizi inquietanti, un killer...
Sanremo 2026 ecco il cast dei big

Sanremo 2026, troppo presto per stroncare il cast: vi dice qualcosa Lucio Corsi?

Troppi sconosciuti? Anche Mahmood, Lucio Corsi, Dargen D’Amico, Tananai e tanti altr...
Sanremo - Amadeus meglio di Carlo Conti

Sanremo, nuovo disco di platino per Carlo Conti: ma il Festival con più copie vendute è ancora di Amadeus

Incoscienti giovani di Achille Lauro ha venduto altre 200 mila unità. L’edizione 202...
Carlo Conti - Stefano De Martino

Sanremo 2026, Carlo Conti arruola De Martino: il retroscena sul passaggio di consegne. Cosa farà

Il conduttore di Affari Tuoi sarà sul palco dell’Ariston in occasione del Festival d...
FantaSanremo 2026 - Intervista ai creatori

Sanremo 2026, i creatori del FantaSanremo: "Conti ci ha sorpreso, ecco le FantaQuotazioni"

Abbiamo commentato i cantanti scelti da Carlo Conti con Giacomo Piccinini, tra gli i...
Geolier, il nuovo album con il duetto incredibile con Pino Daniele

Geolier, il nuovo album con il duetto incredibile con Pino Daniele: di cosa parla 'Tutto è possibile'

Il quarto disco dell'artista esce oggi e dentro c'è un brano da brividi con la voce ...
Ascolti 14 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (14 gennaio): altro botto di Sabrina Ferilli, Gerry Scotti allunga su De Martino

A Testa Alta vince in prima serata con quasi 4 milioni di spettatori, Zamora di Neri...

Personaggi

Julio Iglesias

Julio Iglesias
Pino Daniele

Pino Daniele
Samurai Jay

Samurai Jay
Tony Dallara

Tony Dallara

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963