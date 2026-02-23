Pirati dei Caraibi: torna Johnny Depp, accompagnato da Margot Robbie? Il futuro dei Pirati dei Caraibi sembra concretizzarsi di nuovo, con il grande ritorno di Johnny Depp

A più di vent’anni dall’esordio, Pirati dei Caraibi resta uno dei franchise live action più amati di casa Disney: La maledizione della prima luna, nato ispirandosi a una delle attrazioni più iconiche di Disneyland, è ancora oggi considerato da molti uno dei migliori film d’avventura della Casa di Topolino, anche se i capitoli successivi (La maledizione del forziere fantasma, Ai confini del mondo, Oltre i confini del mare e La vendetta di Salazar) hanno avuto un’accoglienza sempre più fredda tra critica e fan… tuttavia i numeri del franchise restano enormi: l’incasso globale complessivo supera i 4,5 miliardi di dollari. Non sorprende quindi che Disney voglia rimettere la nave in mare con un nuovo film, e che le indiscrezioni sul futuro della saga continuino a moltiplicarsi, spesso ribadendo alcuni elementi che sembrano davvero ben più che indiscrezioni, ma aspettano solo il momento giusto per concretizzarsi.

Pirati dei Caraibi… il ritorno?

Le voci più recenti parlano di una nuova sceneggiatura affidata a Krysty Wilson-Cairns (già co-autrice di 1917): secondo questi rumor, il progetto potrebbe ruotare attorno al figlio di Jack Sparrow e forse anche a un personaggio ancora misterioso, legato a Margot Robbie, il cui coinvolgimento è vociferato da molto tempo. Il nodo, però, resta sempre lo stesso: Johnny Depp e il destino di Capitan Jack. La sua interpretazione è stata una delle ragioni principali del successo della saga, ma dopo le accuse di violenza domestica mosse da Amber Heard e le successive, strombazzate battaglie legali, Disney aveva accantonato i piani per un sesto film. Ora che Depp sta vivendo un rilancio della carriera, resta aperta la domanda che i fan si fanno da tempo: questo significa anche un ritorno ufficiale nei Pirati dei Caraibi con Jack Sparrow al timone?

A riaccendere la discussione è The DisInsider (via SFFGazette.com), secondo cui Disney vorrebbe che il prossimo capitolo fosse effettivamente guidato da Depp con Robbie al suo fianco, con l’idea che i film successivi possano poi proseguire puntando sul personaggio di lei e, "molto probabilmente", anche sul figlio di Sparrow. Se questa direzione fosse reale, l’eventuale ritorno di Depp potrebbe quindi funzionare come passaggio di testimone, riportando Jack al centro almeno per un’ultima grande avventura e aprendo la porta a un futuro della saga meno dipendente dal personaggio storico. In passato i film hanno seguito soprattutto Jack Sparrow, affiancato da volti ricorrenti come Hector Barbossa (Geoffrey Rush), Will Turner (Orlando Bloom), Elizabeth Swann (Keira Knightley) e Joshamee Gibbs (Kevin McNally).

Una nuova speranza per il franchise

Sul fronte produzione, il nome-chiave resta Jerry Bruckheimer, che ha prodotto tutti e cinque i film usciti finora. Interrogato di recente sui piani che circolano sul franchise, ha risposto con cautela: "Ci si avvicinano, su alcune cose. È tutto quello che dirò". Incalzato sull’eventuale coinvolgimento di Margot Robbie, ha aggiunto: "Penso che stiate andando nella direzione giusta", sottolineando anche che il team che gestisce il franchise "ama Margot Robbie".

La saga di Pirati dei Caraibi segue soprattutto le avventure di Jack Sparrow, pirata carismatico, stralunato e inafferrabile che, tra tradimenti e alleanze sempre instabili, si ritrova continuamente coinvolto in conflitti più grandi di lui: maledizioni antiche, mostri del mare, poteri soprannaturali e rivalità tra pirati, imperi e cacciatori. Accanto a lui si muovono personaggi chiave come Will Turner ed Elizabeth Swann (e, a più riprese, Barbossa e la sua ciurma), mentre la lotta per la libertà in mare si intreccia con legami personali e scelte che cambiano il destino dei protagonisti. Col passare dei film, l’universo si allarga: compaiono nuove minacce e nuovi capitani, entrano in gioco artefatti leggendari e "debiti con il mare" che non si estinguono facilmente, e l’avventura si sposta tra oceani, isole e porti dove il confine tra mito e realtà è sempre più sottile. In ogni capitolo, l’elemento costante resta l’idea che nel mondo dei pirati nulla è davvero finito: una rotta può cambiare all’improvviso, un nemico può tornare e un patto può costare più della vita.

