Pirati dei Caraibi 6: l'ultima novità sul ritorno di Jack Sparrow è un colpo al cuore per tutti i fan di Johnny Depp
Johnny Depp potrebbe davvero tornare in Pirati dei Caraibi 6? Un nuovo, importante aggiornamento arriva dal produttore della celebre saga cinematografica
A nove anni dall’uscita de La vendetta di Salazar, la saga dei Pirati dei Caraibi si prepara a ripartire. Il nuovo capitolo vedrà protagonista Margot Robbie e darà il via a un nuovo corso per il franchise, ma l’attenzione dei fan resta tutta sul possibile ritorno di Jack Sparrow. Sulla questione si è però recentemente espresso il produttore Jerry Bruckheimer.
Johnny Depp torna in Pirati dei Caraibi 6? Cosa ha annunciato il produttore
La presenza di Johnny Depp nel sesto film della celebre saga è un tema che ricorre ormai da lungo tempo. Tantissimi sono i fan che sperano di rivederlo in uno dei suoi ruoli più iconici; ma c’è davvero questa possibilità? Le ultime parole del produttore fanno ben sperare. Bruckheimer ha infatti confermato che ci sono contatti in corso con l’attore: "Stiamo parlando con Johnny. Lavoriamo alla sceneggiatura e speriamo davvero che la cosa vada in porto".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il ritorno di Jack Sparrow, anche solo per un’ultima volta, rappresenterebbe il collegamento ideale tra il passato della saga e il suo futuro. Nonostante le accoglienze tiepide degli ultimi due capitoli, il personaggio di Depp è sempre stato il vero punto di forza della serie. Tra le voci che circolano si parla anche dell’introduzione del figlio di Sparrow al fianco del personaggio della Robbie, con l’obiettivo di ritrovare lo spirito dei primi film aggiornandolo ai giorni nostri.
Jack Sparrow torna per il suo finale eroico?
Garantire un’ultima apparizione a Sparrow permetterebbe di chiudere degnamente la sua storia – con un ritiro o con un finale eroico – e di passare ufficialmente il testimone ai nuovi volti. Inoltre, in un periodo in cui portare il pubblico al cinema non è affatto scontato, per la Disney poter contare ancora una volta su un’icona come Johnny Depp rappresenterebbe una risorsa fondamentale per il successo del film.
Il prossimo ruolo di Johnny Depp al cinema
Bisognerà attendere la risposta di Depp prima di dirlo, d’altronde, al momento, non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per Pirati dei Caraibi 6. L’attore, intanto, sarà protagonista a Novembre in Scrooge e gli spiriti del Natale (Ebenezer), film diretto da Ti West, adattamento in chiave più cupa e "gotica" del celebre Canto di Natale di Charles Dickens. Johnny Depp interpreta qui Ebenezer Scrooge, segnando il suo grande ritorno come protagonista in una grande produzione di Hollywood.
Potrebbe interessarti anche
Pirati dei Caraibi: Johnny Depp affiancherà Margot Robbie? L'ultima indiscrezione fa sognare i fan
Il futuro dei Pirati dei Caraibi sembra concretizzarsi di nuovo, con il grande ritor...
Pirati dei Caraibi, la saga più emozionante di Johnny Depp: film, cast, curiosità, dove vederla in streaming
Dall’attrazione Disney ai film tra pirati, tesori, maledizioni e avventure: ecco tut...
Pirati dei Caraibi 6, questa novità sul nuovo film vi lascerà a bocca aperta
L’intenzione della dirigenza Disney è di creare quanto prima un nuovo film dell’icon...
Johnny Depp irriconoscibile e cattivo come Scrooge: il ritorno al cinema è da incubo
Johnny Depp sarà il protagonista del film Ebenezer: A Christmas Carol e nel primo tr...
Pirati dei Caraibi 6, il produttore vuota il sacco: cosa c'è di vero nelle indiscrezioni sul prossimo film
Cosa c'è di vero su Pirati dei Caraibi 6? Il produttore Jerry Bruckheimer rompe il s...
Johnny Depp diventa avaro come Scrooge: una nuova magia oscura accende il Natale 2026
Dopo anni lontano dai grandi studios, Johnny Depp rinasce nei panni di Scrooge in un...
Johnny Depp è irriconoscibile (due volte): dal gangster di Black Mass alla seconda vita che pochi conoscono
Nei panni di Whitey Bulger non sembra neanche lui, poi sono arrivati il processo con...
Penelope Cruz vera diva sul red carpet, ma è divisa tra Cannes e Johnny Depp. Poi l'Aneurisma, un falso allarme che l'ha sconvolta sul set
L'attrice è apparsa sul red carpet del Festival di Cannes per La Bola Negra, ma pres...