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Pirati dei Caraibi 6: l'ultima novità sul ritorno di Jack Sparrow è un colpo al cuore per tutti i fan di Johnny Depp

Johnny Depp potrebbe davvero tornare in Pirati dei Caraibi 6? Un nuovo, importante aggiornamento arriva dal produttore della celebre saga cinematografica

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp torna ad essere Jack Sparrow?
Disney

A nove anni dall’uscita de La vendetta di Salazar, la saga dei Pirati dei Caraibi si prepara a ripartire. Il nuovo capitolo vedrà protagonista Margot Robbie e darà il via a un nuovo corso per il franchise, ma l’attenzione dei fan resta tutta sul possibile ritorno di Jack Sparrow. Sulla questione si è però recentemente espresso il produttore Jerry Bruckheimer.

Johnny Depp torna in Pirati dei Caraibi 6? Cosa ha annunciato il produttore

La presenza di Johnny Depp nel sesto film della celebre saga è un tema che ricorre ormai da lungo tempo. Tantissimi sono i fan che sperano di rivederlo in uno dei suoi ruoli più iconici; ma c’è davvero questa possibilità? Le ultime parole del produttore fanno ben sperare. Bruckheimer ha infatti confermato che ci sono contatti in corso con l’attore: "Stiamo parlando con Johnny. Lavoriamo alla sceneggiatura e speriamo davvero che la cosa vada in porto".

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Il ritorno di Jack Sparrow, anche solo per un’ultima volta, rappresenterebbe il collegamento ideale tra il passato della saga e il suo futuro. Nonostante le accoglienze tiepide degli ultimi due capitoli, il personaggio di Depp è sempre stato il vero punto di forza della serie. Tra le voci che circolano si parla anche dell’introduzione del figlio di Sparrow al fianco del personaggio della Robbie, con l’obiettivo di ritrovare lo spirito dei primi film aggiornandolo ai giorni nostri.

Jack Sparrow torna per il suo finale eroico?

Garantire un’ultima apparizione a Sparrow permetterebbe di chiudere degnamente la sua storia – con un ritiro o con un finale eroico – e di passare ufficialmente il testimone ai nuovi volti. Inoltre, in un periodo in cui portare il pubblico al cinema non è affatto scontato, per la Disney poter contare ancora una volta su un’icona come Johnny Depp rappresenterebbe una risorsa fondamentale per il successo del film.

Il prossimo ruolo di Johnny Depp al cinema

Bisognerà attendere la risposta di Depp prima di dirlo, d’altronde, al momento, non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per Pirati dei Caraibi 6. L’attore, intanto, sarà protagonista a Novembre in Scrooge e gli spiriti del Natale (Ebenezer), film diretto da Ti West, adattamento in chiave più cupa e "gotica" del celebre Canto di Natale di Charles Dickens. Johnny Depp interpreta qui Ebenezer Scrooge, segnando il suo grande ritorno come protagonista in una grande produzione di Hollywood.

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