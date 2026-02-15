Pirati dei Caraibi 6, il produttore vuota il sacco: cosa c'è di vero nelle indiscrezioni sul prossimo film Cosa c'è di vero su Pirati dei Caraibi 6? Il produttore Jerry Bruckheimer rompe il silenzio e fa un'importante dichiarazione sul prossimo film della saga Disney

Da mesi si rincorrono le voci sul possibile ritorno della saga dei Pirati dei Caraibi con un nuovo film. Tante sono state le indiscrezioni su questo progetto della Disney attesissimo dal pubblico affezionato al personaggio di Jack Sparrow, eppure, ad oggi, nulla c’è di certo: non sappiamo quale sarà la trama, se si tratterà di un reboot, di un sequel o di entrambe le cose. A fare un po’ di chiarezza in tutto questo marasma di notizie è intervenuto recentemente Jerry Bruckheimer, e le sue parole regalano qualche speranza ai fan della saga.

Pirati dei Caraibi 6, cosa c’è di vero sul nuovo film? Il produttore fa chiarezza

Jerry Bruckheimer, noto produttore di tutti e cinque i capitoli di Pirati dei Caraibi, si è ufficialmente espresso sul prossimo film della saga, parlando delle indiscrezioni che circolano da tempo. "In parte ci sono molto vicini. Questo è tutto ciò che vi dirò", ha ammesso in merito alle notizie uscite, ad oggi, sul prossimo film. Ma non è tutto: incalzato sul possibile coinvolgimento di Margot Robbie nella pellicola, Bruckheimer ha aggiunto: "Penso che stiate seguendo la strada giusta", sottolineando che il team che supervisiona il franchise "adora Margot Robbie". Ovviamente, il produttore non ha specificato quali delle voci circolate sul film siano effettivamente vere, rimanendo volutamente sul vago per non svelare troppo. È chiaro, però, che le sue parole risultano molto incoraggianti per tutti coloro che attendono l’uscita di Pirati dei Caraibi 6.

Chi sarà il protagonista del film?

Ma quali sono queste indiscrezioni circolare su Pirati dei Caraibi 6? Si è detto che la sceneggiatrice del film 1917, Krysty Wilson-Cairns, sta scrivendo una storia incentrata sul figlio di Jack Sparrow e, potenzialmente, anche sul misterioso personaggio che sarebbe stato affidato a Margot Robbie. Potrebbe essersi riferito proprio a queste voci Bruckheimer con le sue affermazioni, ipotesi sulla quale possiamo soltanto speculare, non essendoci, al momento, conferme dagli addetti ai lavori.

Ciò che è certo è che per Disney un nuovo film di Pirati dei Caraibi è sicuramente una priorità, visti gli incassi record al botteghino mondiale. Tuttavia, nel momento in cui scriviamo, non c’è ancora alcuna conferma né notizia di una presunta data d’uscita del film.

