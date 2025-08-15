Trova nel Magazine
Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp tornerà nei film della saga (ma solo a una condizione)

Per il produttore Jerry Bruckheimer ci sarebbe spazio per un reboot della saga, ma solo a determinate condizioni

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Johnny Depp tornerà in Pirati dei Caraibi, ma a una condizione
Mediaset Infinity

Che in casa Disney si stia valutando (ormai da anni) un possibile sesto film della saga dei Pirati dei Caraibi è il proverbiale segreto di Pulcinella. Sin dal 2019 si susseguono notizie in merito senza soluzione di continuità, e ora il magazine Entertainment Weekly ha aggiunto il carico, parlando dell’ipotesi di un reboot della saga. Non solo, perchè il potentissimo produttore Jerry Bruckheimer ha recentemente rivelato che Johnny Depp sarebbe disponibile a tornare nei panni di Capitan Jack Sparrow, ma solo a determinate condizioni.

Johnny Depp nuovamente come Jack Sparrow? Sì, ma a un prezzo

Jerry Bruckheimer ha ammesso: Johnny Depp prenderebbe in considerazione il ritorno nelle folli vesti di Jack Sparrow per un nuovo film della saga dei Pirati dei Caraibi. Ed è tutto dire, visto il trattamento riservatogli da Disney nel periodo in cui era in causa con l’ex moglie, Amber Heard. Bruckheimer ha affermato che Depp tornerebbe, ma solo a una condizione: gli deve piacere il copione. "Se gli piacerà la parte che è stata scritta, penso che lo farebbe. Si tratta tutto di quello che c’è sulla pagina, come sappiamo tutti", ha commentato senza mezzi termini. Non è assolutamente una certezza, dal momento che Disney sta valutando un reboot per la saga e non un altro capitolo sequel. Ma, fosse per Bruckheimer, il buon Johnny sarebbe assolutamente sulla barca, per usare una metafora marinaresca: "Si tratta di un reboot, ma se dipendesse da me, sarebbe nel cast. Lo adoro, è un buon amico. Lo considero un artista fantastico e ha un look unico".

Del resto, come ha ricordato il potente procuratore: "Ha creato il capitano Jack. Quello non era tra le pagine, era lui che faceva un po’ di Pepé la Puzzola e Keith Richards. Quella era la sua interpretazione di Jack Sparrow". Senza Johnny non ci sarebbe stato Jack. E senza Jack, con tutta probabilità, non ci sarebbero i Pirati.

Quale futuro si prospetta per la saga?

La fantasia dei fan, si sa, è facile al galoppo e spesso tende a portare il carro davanti ai buoi. Ci ha pensato però lo stesso Bruckheimer a smorzare l’entusiasmo parlando dello stato di avanzamento dei lavori della sceneggiatura: "Non siamo ancora arrivati al risultato sperato, ma ci siamo vicini". Dovremo ancora attendere un po’. I Pirati dei Caraibi mancano dalle sale dal lontano 2017, quando uscì La Vendetta di Salazar. Per anni si è discusso di quale sarebbe stato il futuro della saga. Si è persino vociferato di un progetto con star Margot Robbie, confermato anche da Bruckheimer in persona in numerose interviste, ma il film non è mai neanche entrato in produzione. Sembra ancora presto, quindi, per indossare nuovamente il cappello a tricorno e spiegare le vele verso l’isola di Tortuga.

Dove vedere i film dei Pirati dei Caraibi in streaming

In attesa di sviluppi sulla saga, se volete rivedere i film originali, oppure scoprirli per la prima volta, trovate tutte le pellicole de I Pirati dei Caraibi in streaming nel catalogo di Disney+.

