Pirati dei Caraibi, la saga più emozionante di Johnny Depp: film, cast, curiosità, dove vederla in streaming Dall’attrazione Disney ai film tra pirati, tesori, maledizioni e avventure: ecco tutto ciò che devi sapere sulla saga completa dell’iconico Jack Sparrow.

Quando nel 2003 arrivò nelle sale cinematografiche il primo film dei Pirati dei Caraibi, nessuno immaginava che la Disney stesse dando vita a una delle saghe cinematografiche più amate e di successo di sempre. Ad oggi, la saga rappresenta un vero e proprio viaggio nel mito dei pirati, condito da humour, spettacolo e una delle interpretazioni più iconiche di sempre, quella di Johnny Depp nei panni di capitan Jack Sparrow. Con il suo carisma fuori dagli schemi, il passo incerto ma astuto e l’ironia inconfondibile, Depp ha trasformato un personaggio che inizialmente doveva essere secondario in una vera leggenda del grande schermo. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere su Pirati dei Caraibi e dove vedere in streaming gli iconici film della saga.

Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna

Al centro di Pirati dei Caraibi ci sono le avventure di capitan Jack Sparrow, costantemente diviso tra la ricerca di tesori leggendari e la fuga da vecchi nemici, nuovi mostri e implacabili maledizioni. Nel primo film, La maledizione della prima luna, il fabbro Will Turner si allea con lo stravagante Jack Sparrow per salvare Elizabeth Swann, la figlia del Governatore inglese rapita dall’equipaggio maledetto della Perla Nera guidato da Hector Barbossa. I pirati, trasformati in scheletri immortali alla luce della luna, cercano di spezzare un’antica maledizione.

Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma

Nel secondo film, La maledizione del forziere fantasma, Jack Sparrow scopre di avere un debito con Davy Jones, il terrificante capitano dell’Olandese Volante, e deve trovare il cuore custodito nel leggendario forziere fantasma. Nel frattempo, Will ed Elizabeth si ritrovano coinvolti in una rete di intrighi, tradimenti e nuove maledizioni.

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo

Ai confini del mondo, terzo film della saga, vede l’iconico Jack Sparrow intrappolato nel regno dei morti, con Will, Elizabeth e Barbossa che intraprendono un viaggio ai confini del mondo per salvarlo. Intanto la Compagnia delle Indie Orientali cerca di estinguere per sempre la pirateria con l’aiuto di Davy Jones, portando alla grande battaglia finale tra pirati e la flotta nemica.

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare

Nel quarto film, Oltre i confini del mare, Jack Sparrow si imbatte nella temibile Angelica Teach, una misteriosa donna del suo passato, e nel famigerato Barbanera, il pirata più temuto di sempre. Inizia così la corsa verso la Fonte della Giovinezza, tra sirene ammaliatrici, tradimenti e sfide sempre più pericolose.

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Slazar

Arriviamo così al quinto film, La vendetta di Salazar, dove un vecchio nemico torna a minacciare Jack: il capitano Armando Salazar, fuggito dal Triangolo del Diavolo e deciso a sterminare tutti i pirati dei mari. L’unica speranza è il leggendario Tridente di Poseidone, capace di spezzare ogni maledizione. In questa avventura fanno ritorno anche Will Turner ed Elizabeth, intrecciando un passato ormai noto con un futuro ancora da scrivere.

A cosa è ispirato Pirati dei Caraibi?

La saga cinematografica dei Pirati dei Caraibi è ispirata all’omonima attrazione inaugurata nel 1967 nei parchi Disney, durante gli ultimi mesi di vita di Walt Disney. I film riprendono infatti atmosfere, scene ed elementi iconici dell’attrazione, ai quali si affiancano elementi tratti da romanzi classici (come L’Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson) e le iconiche leggende sui pirati.

A quale pirata è ispirato Jack Sparrow?

Il personaggio di Jack Sparrow nasce da un mix di elementi e personaggi differenti. Johnny Depp ha dichiarato più volte che il modello più importante per il ruolo di Sparrow è stato Keith Richards, chitarrista dei Rolling Stones. Depp, all’inizio della saga, immaginò i pirati del XVIII secolo come le ‘rockstar’ della loro epoca: eccentrici, ribelli e fuori dagli schemi. In tale immaginario, Richards ispirò soprattutto i gesti, il linguaggio corporeo e l’atteggiamento da rockstar ubriaca.

Allo stesso tempo, Depp prese ispirazione dal cartone animato di Pepe Le Pew, la puzzola romantica e stravagante dei Looney Tunes, e da alcuni pirati realmente esistiti. Tra questi troviamo Bartholomew Roberts (Black Bart), elegante, astuto e con una grande capacità di sopravvivenza; Calico Jack Rackham, famoso per la sua bandiera con i due teschi incrociati e per il suo stile più teatrale che guerriero; e Blackbeard (Edward Teach) dal carisma oscuro e della reputazione leggendaria.

Come è stato girato Pirati dei Caraibi?

Girare Pirati dei Caraibi è stata per l’intera troupe un’impresa colossale, che ha unito artigianalità tradizionale e tecnologie d’avanguardia. Gran parte delle scenografie più iconiche, dalle caverne di Isla de la Muerta alle strade di Port Royal, sono state costruite in studio, con set monumentali pieni d’acqua, rocce finte e dettagli minuziosi. Le navi, invece, erano spesso enormi ricostruzioni montate su piattaforme galleggianti in grado di simulare il movimento delle onde, poi rifinite al computer con l’aiuto del green screen.

Anche gli effetti speciali hanno avuto un ruolo fondamentale: gli scheletri maledetti, il Kraken e persino il vortice dell’epico maelstrom sono stati creati combinando CGI di altissimo livello con riprese reali in hangar riempiti di acqua e pioggia artificiale. Le location caraibiche, tra Bahamas, Dominica e Australia, hanno aggiunto realismo e suggestione, regalando quel tocco di autenticità tropicale che ha reso la saga così affascinante.

Chi sono gli attori di Pirati dei Caraibi?

Il cast di Pirati dei Caraibi è composto da attori di grandissimo talento, fascino e carisma. Primo su tutti Johnny Depp, che riesce a dare vita a un iconico capitan Jack Sparrow, il cuore avventuroso e buffo della saga. Accanto a lui troviamo poi Orlando Bloom, nei i panni di Will Turner, e Keira Knightley come Elizabeth Swann, la damigella in pericolo che lentamente si trasforma in una vera eroina dei mari. Ma non finisce certo qui, perché al formidabile cast si aggiungono anche Geoffrey Rush, Kevin McNally, Penélope Cruz, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Zoe Saldana, Naomie Harris, Tom Hollander, Sam Claflin e molti altri attori secondari.

Chi sarà Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6?

Nel 2024, il produttore della saga Jerry Bruckheimer ha annunciato un sesto film di Pirati dei Caraibi, un reboot della serie con nuovi protagonisti che, tuttavia, potrebbe essere almeno in parte anche un sequel del quinto capitolo. Attualmente, il sesto capitolo della saga è ancora in fase di sviluppo e pare sia già previsto il ritorno di alcuni attori storici. Le trattative con Johnny Depp sono aperte e pare ci sia una reale possibilità di rivedere proprio lui nuovamente nei panni di Jack Sparrow se la scrittura del film risulterà convincente. Le riprese del sesto capitolo potrebbero iniziare verso la fine del 2025, ipotizzandone dunque l’uscita al cinema tra il 2027 e il 2028.

Come guardare in ordine cronologico Pirati dei Caraibi?

In attesa del sesto film, per il quale dovremo attendere ancora un bel po’, è possibile rivedere l’intera saga dei Pirati dei Caraibi. Ecco tutti i film in ordine di visione e dove trovarli in streaming.

Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna (2003) disponibile in streaming su Disney+, Amazon Prime Video, Rakuten TV, TIM Vision, CHILI, Google Play Film e Apple TV;

(2003) disponibile in streaming su Disney+, Amazon Prime Video, Rakuten TV, TIM Vision, CHILI, Google Play Film e Apple TV; Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma (2006) disponibile in streaming su Disney+, Rakuten TV, Apple TV, Amazon Prime Video, TIM Vision e Google Play Film;

(2006) disponibile in streaming su Disney+, Rakuten TV, Apple TV, Amazon Prime Video, TIM Vision e Google Play Film; Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (2007) disponibile in streaming su Disney+, Amazon Prime Video, Rakuten TV, TIM Vision, CHILI, Google Play Film e Apple TV;

(2007) disponibile in streaming su Disney+, Amazon Prime Video, Rakuten TV, TIM Vision, CHILI, Google Play Film e Apple TV; Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (2011) disponibile in streaming su Disney+, TIM Vision, Google Play Film, Apple TV, Amazon Prime Video e Rakuten TV.

(2011) disponibile in streaming su Disney+, TIM Vision, Google Play Film, Apple TV, Amazon Prime Video e Rakuten TV. Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (2017) disponibile in streaming su Disney+, Rakuten TV, Apple TV, Amazon Prime Video, TIM Vision e Google Play Film.

