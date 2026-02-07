Pirati dei Caraibi 6, questa novità sul nuovo film vi lascerà a bocca aperta L’intenzione della dirigenza Disney è di creare quanto prima un nuovo film dell’iconica saga: proprio su questo emerge ora un’incredibile novità.

Per oltre vent’anni Pirati dei Caraibi è stata molto più di una semplice saga cinematografica: siamo infatti di fronte a un fenomeno che è riuscito a trasformare un’attrazione di Disneyland in uno dei franchise più riconoscibili e redditizi della storia del cinema. Tra le iconiche interpretazioni di Johnny Depp, maledizioni, tesori perduti e personaggi entrati nell’immaginario collettivo, il pubblico non ha mai smesso di chiedersi se le avventure nei mari caraibici fossero davvero finite. Da tempo, infatti, circolano voci insistenti su un possibile sesto capitolo, tra reboot, spin-off e ritorni clamorosi mai del tutto confermati. Ora, però, qualcosa sembra finalmente muoversi sul serio: ecco un’incredibile novità.

Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp potrebbe tornare: l’ultima novità

Una novità tanto inaspettata quanto esplosiva arriva da Jeff Sneider, noto giornalista hollywoodiano, che attraverso il suo sito The InSneider ha svelato dettagli decisamente intriganti su Pirati dei Caraibi 6. Secondo il reporter, la Disney avrebbe messo il progetto in cima alle proprie priorità e sarebbe in trattative con Krysty Wilson-Cairns, sceneggiatrice candidata all’Oscar per 1917, per scrivere la sceneggiatura di questo attesissimo sesto capitolo. Nulla si sa invece sul possibile regista.

Ma il vero colpo di scena riguarda la storia centrale della nuova pellicola: il film dovrebbe ruotare attorno alla figura del figlio di Jack Sparrow, destinato a diventare il nuovo protagonista. Un personaggio che, stando alle indiscrezioni, sarebbe nato dalla relazione tra il celebre pirata e un nuovo volto interpretato da Margot Robbie. Una scelta narrativa che aprirebbe le porte anche a un possibile ritorno di Johnny Depp, seppur in un ruolo più defilato, alimentando così le speranze dei fan storici di poter rivedere l’attore nella celebre saga che per anni lo ha visto come protagonista indiscusso.

Pirati dei Caraibi, la saga cinematografica immortale

Dal primo capitolo, ovvero La maledizione della prima luna del 2003, fino a La vendetta di Salazar del 2017, passando ovviamente per i capolavori La maledizione del forziere fantasma (2006), Ai confini del mondo (2007) e Oltre i confini del mare (2011), la saga ha saputo reinventarsi attraversando epoche, cast e toni diversi senza mai perdere la propria identità visiva e narrativa.

Cinque film, miliardi di dollari al botteghino e un’icona come Jack Sparrow hanno reso Pirati dei Caraibi un caso quasi unico: una serie capace di sopravvivere al tempo, alle polemiche e ai cambiamenti dell’industria. Se queste nuove indiscrezioni dovessero trovare conferma, il sesto capitolo potrebbe rappresentare un passaggio di testimone perfetto, dimostrando ancora una volta che, quando si parla di pirati, certe leggende non affondano mai davvero.

