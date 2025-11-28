Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Pippo Baudo, il testamento ‘sospeso’ e perché i 3 eredi non hanno accettato il lascito: parla il notaio

A distanza di tre mesi dalla scomparsa dello storico conduttore, gli eredi legittimi non hanno ancora accettato il suo lascito: ecco i possibili motivi.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Negli ultimi giorni si è parlato molto della mancata accettazione dell’eredità da parte dei legittimi eredi di Pippo Baudo. Il testamento dello storico conduttore è stato aperto in sede notarile lo scorso 9 settembre, ma da quel momento nessuno dei tre beneficiari, ovvero i figli Tiziana e Alessandro Baudo e l’assistente Dina Minna, si è fatto avanti per accettare o rifiutare il lascito. Considerando che l’accettazione formale dell’eredità viene generalmente fatta in pochi giorni, il passare di tutto questo tempo ha generato molti dubbi e domande. Quali potrebbero essere le motivazioni? Scopriamolo.

Eredità Pippo Baudo, nessuno degli eredi si fa avanti: il motivo

Il testamento di Pippo Baudo riporta la volontà del conduttore di lasciare il proprio patrimonio, che secondo le stime potrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro tra capitali, immobili e terreni, ai due figli Tiziana e Alessandro e alla storica segretaria Dina Minna, con la suddivisione di circa un terzo ciascuno. Ad oggi, risulta dunque molto strano che nessuno dei tre sia ancora fatto avanti per la consueta accettazione dell’eredità, lasciando tutto fermo per mesi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Da quanto emerso nelle ultime ore, tra i motivi di questa attesa potrebbe esserci la necessità di effettuare una stima effettiva dei beni del conduttore. Se le stime sostengono un patrimonio di circa 10 milioni di euro, c’è infatti chi sostiene che l’eredità di Pippo Baudo possa essere in realtà molto più cospicua considerando gli oltre cinquant’anni di carriera in televisione, i cachet, i diritti d’autore e le proprietà a suo nome. La necessità di avere un quadro dettagliato di tutto, con verifiche aggiuntive e ulteriori valutazioni, potrebbe dunque aver spinto gli eredi a rimandare la decisione definitiva sull’accettazione dell’eredità.

Pippo Baudo, le parole del notaio: "Testamento semplicissimo"

Renato Carraffa, il notaio che ha redatto e aperto il testamento di Pippo Baudo, nelle ultime ore si è espresso su questo argomento proprio tra le pagine de La Repubblica affermando: "Il testamento di Baudo è semplicissimo. È possibile che gli eredi siano in una fase di trattativa per la suddivisione dei beni. Da me non sono venuti. Gli eredi potrebbero rivolgersi, per l’accettazione, a qualsiasi altro notaio o anche al tribunale. Non sono obbligati a informare me".

Per il momento non vi sono dunque certezze, e attorno all’eredità di Pippo Baudo rimane un alone di mistero. Davanti a un patrimonio tanto articolato e cospicuo eventuali approfondimenti, valutazioni e indagini sono senza dubbio comprensibili e necessarie, ma tutto ciò lascia molte domande in sospeso.

Potrebbe interessarti anche

Pippo Baudo

Pippo Baudo, colpo di scena sull’eredità da 10 milioni di euro: nessuno l'ha accettata. Cosa succede

A più di tre mesi dalla sua scomparsa, gli eredi legittimi non hanno ancora accettat...
Pippo Baudo - Katia Ricciarelli

Pippo Baudo, Katia Ricciarelli tuona contro il testamento: “La segretaria non merita la stessa eredità dei figli”

Per volontà del noto conduttore, parte del suo patrimonio andrà alla storica collabo...
Pippo Baudo

Pippo Baudo, è mistero sul testamento: a chi andrà l’eredità e tutte le case del conduttore

Tra terreni, immobili, imprese e denaro, lo storico e indimenticabile presentatore s...
Domenica In, perché è saltata l’intervista a Katia Ricciarelli. Mara Venier: “Dispiaciuta per le cose dette a Verissimo”

Domenica In, perché è saltata l’intervista a Katia Ricciarelli. Mara Venier: “Dispiaciuta per le cose dette a Verissimo”

Nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In non ci sarà Katia Ricciarell...
Katia Ricciarelli

Pippo Baudo, la frecciata di Katia Ricciarelli al figlio Alex: "Le pal*e sono tante"

La soprano risponde a una domanda sulle dichiarazioni del figlio di Pippo Baudo a Ve...
Giancarlo Magalli e Katia Ricciarelli

Magalli spara a zero su Katia Ricciarelli: “Le piaceva il gioco”. E svela il motivo della separazione da Baudo

Il conduttore e autore ha attaccato la soprano in un'intervista infuocata, senza ris...
è sempre mezzogiorno - omaggio a Mondaini e Baudo

È sempre Mezzogiorno, settimana dell’AIRC: Antonella Clerici omaggia Sandra Mondaini e Pippo Baudo

In occasione della campagna per la ricerca contro il cancro, la conduttrice ha ricor...
Silvia Toffanin

Verissimo, nuova stagione: Silvia Toffanin nei guai al debutto (c’entra Pippo Baudo)

Il ritorno del talk show su Canale 5, questo weekend, potrebbe fare i conti fin da s...
Katia Ricciarelli

Verissimo, Katia Ricciarelli su Pippo Baudo durissima contro Dina Minna: "Non la perdonerò mai"

La soprano, ospite di Silvia Toffanin domenica 14 settembre, rilancia contro la segr...

WeWALK

Tecnologie assistive

Mercato in crescita per gli ausili tecnologici: dal bastone smart all'app

LEGGI

Personaggi

Il conduttore Pippo Baudo

Pippo Baudo
Valentina Persia

Valentina Persia
Teddy Reno

Teddy Reno
Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963