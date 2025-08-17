Pippo Baudo, a quanto ammonta il patrimonio del conduttore e a chi va la sua eredità dopo la morte Dopo numerosi messaggi d'affetto di colleghi e altri vip, c'è chi si chiede a quanto ammonti il suo patrimonio e a chi andrà la sua eredità: ecco cosa sappiamo

Pippo Baudo è morto ieri sera, sabato 16 agosto 2025, intorno alle 21:00, e lo choc è stato molto forte per tutti – telespettatori, colleghi e amici – tanto che nelle ultime ore si sono susseguiti messaggi volti a omaggiare l’operato e l’umanità del conduttore che detiene tuttora il record di Festival di Sanremo presentati ed è considerato un Maestro nel suo campo. Ma in mezzo a tanto dolore c’è anche chi potrebbe chiedersi a quanto ammonti il patrimonio di Pippo Baudo e a chi andrà la sua eredità ora che ci ha lasciato. Eccoci quindi a soddisfare ogni possibile curiosità su tale aspetto.

Pippo Baudo, a quanto ammonta il patrimonio del conduttore

Cominciamo col dire che tra investimenti strategici e conduzioni di programmi tv di indubbia rilevanza, in particolare quelli andati in onda nella prima serata di Rai1, Pippo Baudo avrebbe accumulato un patrimonio di diversi milioni di euro, anche se la cifra esatta, giustamente, non è data saperla. Possiamo però stimarne il valore in base alle informazioni rese note, ed ecco cosa è emerso.

I proventi derivano perlopiù dai quarant’anni di carriera nella tv italiana: basti pensare al Festival di Sanremo, di cui non è stato solo conduttore ma anche direttore artistico, che gli sarebbero valsi circa 800mila euro l’uno. Contando che sono state ben 13 le edizioni della kermesse musicale da lui capitanate, parliamo di oltre 10 milioni di euro, una somma decisamente considerevole. Nel corso della sua carriera sono stati molti anche i contratti milionari a lui proposti per le prime serate di Rai 1.

A questi ultimi bisogna aggiungere i diritti d’immagine e gli incassi delle campagne pubblicitarie a cui ha partecipato negli anni, nonché i soldi derivanti dal suo lavoro di direttore artistico in Rai. Poi ricordiamo i guadagni provenienti dai beni mobili e immobili del conduttore. Tra questi ultimi, ricordiamo una residenza nel quartiere Parioli di Roma e una villa ad Acireale, in Sicilia. Vi stupirà invece sapere che la pensione statale di Baudo, secondo alcune indiscrezioni, ammonterebbe a meno di 1000 euro al mese (poco più di 900).

A chi va l’eredità di Pippo Baudo

A questo punto sorge spontanea un’altra domanda: "A chi andrà l’eredità di Pippo Baudo?". Secondo la Legge, la sua eredità spetterebbe ai due figli, Alessandro e Tiziana. Il primogenito è nato dalla relazione con Mirella Adinolfi ed è stato riconosciuto dal conduttore quando aveva già 30 anni. Fino a quel momento Alessandro pensava di essere figlio del dirigente Rai Tullio Formosa, all’epoca sposato con sua madre. Con Baudo, infatti, si sono conosciuti ‘davvero’ diversi anni più tardi, dopo che il padre putativo è morto: "Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene. Saperlo è stato un po’ uno shock, anch’io ero padre. Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane, però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti… Pippo è una persona pulita e onesta", ha detto Alessandro a Barbara d’Urso nel 2017. Tiziana, invece, è nata da una relazione precedente con Angela Lippi e lavora come organizzatrice di eventi.

