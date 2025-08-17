“È morto Pippo Baudo”, Giorgia Cardinaletti emozionatissima irrompe in diretta e 'taglia' Morandi: “Non era facile” Ippo Baudo ricordato in uno speciale Tg1 su Rai1: Giorgia Cardinaletti guida la diretta tra collegamenti con volti noti della Tv e applausi del web.

La notizia della morte di Pippo Baudo ha stravolto la programmazione di Rai1. Alle ore 21.35 di ieri – sabato 16 agosto 2025 – mentre su Rai1 andava in onda la replica di Evviva di Gianni Morandi, dedicata proprio alla storia della televisione italiana, Giorgia Cardinaletti è intervenuta con un’edizione straordinaria del Tg1 per comunicare al pubbloco la scomparsa del conduttore e ricordarlo attraverso diversi collegamenti con personaggi televisivi.

La Rai, quindi, ha reso giustamente omaggio a uno dei volti più importanti della televisione italiana. È stato un lungo racconto della carriera e della vita privata di Baudo, condotto con precisione e bravura da Cardinaletti, molto apprezzata sul web per il modo in cui ha gestito la lunga (e difficile) diretta sulla prima rete.

Rai1 ricorda Baudo: l’edizione straordinaria del Tg1 interrompe Evviva

Con qualche minuto di ritardo rispetto all’uscita della notizia della morte di Pippo Baudo – dovuto ai tempi tecnici necessari ad allestire l’edizione straordinaria del Tg1 – la Rai ha interrotto la replica di Evviva e ha mandato in onda Giorgia Cardinaletti. La giornalista ha gestito con grande professionalità la diretta, ricordando Baudo attraverso diverse telefonate con grandi protagonisti della televisione italiana. Sono intervenuti, tra gli altri, Mara Venier, Carlo Conti, Renzo Arbore, Antonella Clerici, Andrea Bocelli, Piero Chiambretti e Alba Parietti, tutti pronti a condividere i loro ricordi del grande Pippo.

Applausi del web a Giorgia Cardinaletti: "Impeccabile"

Lo speciale, seppur motivato da una notizia tristissima, ha riscosso il plauso unanime del web. Su ‘X’ infatti tantissimi utenti hanno commentato live l’edizione straordinaria del Tg1 giudicandola puntuale e ben fatta. Ma a riscuotere gli elogi maggiori è stata proprio Giorgia Cardinaletti, promossa a pieni voti dal popolo dei social per il modo in cui ha guidato una serata imprevista e difficile. C’è chi ha scritto: "Giorgia Cardinaletti, sei davvero brava, come persona e come professionista. Se Pippo Baudo t’ avesse inventata, lo rimarcherebbe orgogliosamente", oppure: "Un plauso e un ringraziamento a Giorgia Cardinaletti, per come ha saputo, con semplicità, competenza ed eleganza, presentare l’edizione straordinaria del TG1, dedicata alla scomparsa del grande e nazional-popolare presentatore Pippo Baudo", e ancora: "Giorgia Cardinaletti sempre impeccabile, edizione speciale doverosa", "La Cardinaletti comunque stupenda, bravissima davvero. Non era facile".

La scelta di Mediaset

Oltre allo speciale Tg1 in prime time, ieri sera Rai 1 ha proseguito il ricordo di Pippo Baudo anche in seconda serata trasmettendo una puntata di Techetechetè intitolata "Ciao Pippo" a cura di Massimiliano Canè. Mediaset, invece, ha scelto di non modificare in corsa il suo palinsesto, tenendo su Canale 5 la puntata di Ciao Darwin e lasciando alla Rai il ‘dovere’ di ricordare a caldo il conduttore siciliano, nonostante i suoi trascorsi su Canale 5, di cui fu direttore artistico alla fine degli anni ’90. Non è da escludere che le reti del Biscione decidano di omaggiare Pippo Baudo nel corso della giornata di oggi.

