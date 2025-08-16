E' morto Pippo Baudo, il volto storico della tv italiana aveva 89 anni. Mara Venier in lacrime: "Un pezzo di vita" Nella serata di oggi è arrivata la notizia che il re della televisione italiana è scomparso: la carriera in Rai e programmi di indubbia qualità: cosa sappiamo

Oggi, sabato 16 agosto 2025, è morto Pippo Baudo: lo storico volto della tv italiana, che ha passato gran parte della sua vita a destreggiarsi tra programmi Rai di immenso valore ed è stato al timone di veri e propri eventi televisivi come il Festival di Sanremo, di cui è stato anche direttore artistico, aveva 89 anni. A confermare la notizia, appresa da Ansa da fonti vicine alla famiglia, è stato il suo avvocato Giorgio Assumma. Nato a Militello in Val di Catania nel 1936, il conduttore non ha mai perso l’entusiasmo nel proprio lavoro, partecipando attivamente ai programmi anche dopo essersi allontanato dal piccolo schermo: i videomessaggi d’affetto realizzati per gli ospiti di Domenica In, alcuni registrati in anticipo e mandati in onda in diretta, ne sono un esempio.

La carriera e la vita privata di Pippo Baudo

Pippo Baudo, uno dei conduttori più rappresentativi della Rai, è morto questa sera nella Capitale. Nella sua carriera televisiva si contano molti programmi tv di indubbia qualità: basti pensare a titoli come Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore e Novecento. Non solo, perché è stato per diversi anni alla guida della kermesse musicale più importante d’Italia, il Festival di Sanremo, di cui è stato anche il direttore artistico, ottenendo inoltre il record di conduzioni: ha diretto ben 13 edizioni tra il 1968 e il 2008. Non solo conduttore, anche talent scout: ha lanciato personalità importanti come Lorella Cuccarini, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Barbara d’Urso e Heather Parisi (nella trasmissione Luna Park), tra gli altri.

Pippo Baudo era figlio unico dell’avvocato Giovanni Baudo ed era laureato in Giurisprudenza, titolo ottenuto prima di entrare nell’affascinante mondo dello spettacolo. Il suo esordio in televisione è avvenuto negli anni ’70, quando ha condotto Guida degli emigranti, Primo piano e Telecruciverba, ma la carriera in Rai è cominciata più tardi. Nel 1968 ha condotto per la prima volta il Festival di Sanremo accanto a Luisa Rivelli e in seguito gli è stata affidato il timone di un altro show molto noto al grande pubblico, Canzonissima, ma solo alla fine degli anni Settanta, più precisamente nel 1979, ha ottenuto la prima serata del sabato sera di Rai Uno col programma Luna Park, al fianco di Tina Turner. Poi è approdato a Domenica In, trasmissione che ha presentato fino al 1985.

Sono seguite altre produzioni televisive che lo hanno reso un vero e proprio Maestro per tutti, telespettatori e colleghi. Dal 2010 però le sue apparizioni tv sono diminuite drasticamente, tanto che per due anni consecutivi – nel 2015 e nel 2016 – non ha guidato nessun tipo di trasmissione. Ma la sua carriera non è finita così, perché nel 2017 è tornato sul piccolo schermo più in forma che mai con Domenica In e I fatti vostri e conducendo poi Sanremo Giovani insieme a Fabio Rovazzi. L’ultima apparizione televisiva risaliva a La Tv fa 70 nel 2024, lo speciale di Massimo Giletti volto a celebrare i 70 anni della Rai.

Morto Pippo Baudo, le parole di Mara Venier: "Un pezzo di vita se ne va"

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, non ha mai nascosto il suo affetto profondo nei confronti di Pippo Baudo. Dopo aver saputo della morte dello stimato collega e grande amico, con il quale ha condiviso alcune edizioni di Domenica In, in lacrime, ha scelto parole molto dolci per ricordarlo tramite un collegamento. Il tutto è successo quando la Rai ha interrotto il palinsesto serale per mandare in onda un’edizione straordinaria interamente dedicata al re dei presentatori della tv italiana. Queste le parole di Mara Venier in diretta, dove appare visibilmente scossa: "Una notizia devastante. Un pezzo della mia vita se ne va con lui. Pippo è stato un maestro, mi ha insegnato tanto e ha creduto in me in momenti difficili". E ha aggiunto: "Non ci ho creduto come tante altre volte. Ho chiamato Renzo Arbore, ha fatto parte della nostra vita. Anni e anni della vita mia e di Renzo, un pezzo di vita nostra, un legame di amicizia fortissimo. Io gli devo moltissimo".

