Morte Pippo Baudo, il saluto commosso di Eros Ramazzotti: “Sei stato guida, maestro e confidente”

La morte dello storico conduttore Pippo Baudo, annunciata proprio ieri sera attraverso l’Edizione Straordinaria del Tg1, ha scosso l’intero mondo dello spettacolo italiano. A seguito della tragica notizia sono stati tantissimi i volti della televisione, del cinema e della musica che hanno espresso il proprio cordoglio e dispiacere attraverso i social, dedicando commoventi messaggi e saluti a uno dei pilastri della storia dello spettacolo italiano. Tar questi anche Eros Ramazzotti che, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha dato il suo personale e commosso addio al conduttore: ecco le sue parole.

Eros Ramazzotti, il commovente addio a Pippo Baudo: "Padre dell’anima artistica"

Nelle ultime ore, anche Eros Ramazzotti si è unito ai tanti messaggi nei confronti del grande Pippo Baudo, dedicandogli attraverso i social un personale e commovente saluto. Il cantante ha infatti pubblicato una serie di foto che lo vedono insieme a Baudo nel corso degli anni, da Sanremo a Castrocaro. Immagini che rievocano tanti ricordi, alle quali Eros ha voluto aggiungere un addio sentito e commosso. "Ciao Pippo. Non mi hai cresciuto in casa, ma sul palco della vita. Con la tua voce rassicurante, con il tuo sguardo attento e la tua mano sicura, sei stato guida, maestro e confidente. Se il destino mi ha dato un padre di sangue, tu sei stato il padre dell’anima artistica, quello che incoraggia, che apre porte, che crede quando gli altri dubitano. Grazie maestro, sarai sempre nel mio cuore e nei miei pensieri".

Eros Ramazzotti saluta il grande Pippo Baudo: la reazione social

Il post di Eros Ramazzotti dedicato alla scomparsa dell’indimenticabile Pippo Baudo ha suscitato tantissime reazioni commosse e d’affetto nei confronti del grande conduttore. "Le persone così grandi non scompaiono mai, perché lasciano un segno indelebile, un pezzetto di sé in ogni persona che li ha conosciuti e amati", si legge in un commento al di sotto del post Instagram.

E ancora: "Riposa in pace, sei stato un grande hai fatto un pezzo della storia italiana", "Non potevi trovare parole più toccanti e significative", "Tutti i talenti scoperti da Baudo dopo tantissimi anni sono ancora sulla cresta dell’onda, talenti veri, solidi, giganti come lui", "Grazie Pippo. Sei stato un pezzo d’Italia che ci ha cresciuti e che non c’è più", "Ciao Pippo, sei stato immenso", "A me piaceva molto Pippo Baudo e mi ricordo che ti aveva invitato a domenica in quando Michelle era incinta di Aurora, e facevate battute, ti voleva bene sia a te che a Laura Pausini, grande Pippo ti ricorderemo sempre".

