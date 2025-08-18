Pippo Baudo: luogo e giorno dei funerali, i dettagli sulla camera ardente privata e pubblica e i vip presenti L'addio ad un'era della televisione italiana si sta svolgendo adesso, al Teatro delle Vittorie a Roma, con una sfilata di star e spettatori. Ecco i dettagli.

Un addio che unisce dolore e riconoscenza. La scomparsa di Pippo Baudo, figura centrale della televisione italiana, ha dato il via a giorni intensi di commemorazioni tra Roma e la sua Sicilia, dove la gente ha voluto stringersi attorno a chi lo ha conosciuto e amato, per dirgli grazie un’ultima volta.

Pippo Baudo: la camera ardente a Roma

Il Teatro delle Vittorie, uno dei luoghi simbolo della sua carriera, ha accolto il feretro del conduttore. La bara, posizionata davanti a un sipario rosso e circondata da rose, era vegliata da un picchetto di carabinieri in alta uniforme, mentre sugli schermi scorrevano immagini dei momenti più iconici della sua lunga vita televisiva. Attorno, le corone inviate dalle massime istituzioni del Paese, dal Presidente della Repubblica fino alla Rai. Già dalle prime ore del mattino si erano formate lunghe file, con cittadini desiderosi di entrare a rendere omaggio, in un flusso ininterrotto che ha superato ogni previsione.

Il via vai di volti noti per salutare il conduttore

Non sono mancati colleghi, amici e figure di spicco. Mara Venier e Katia Ricciarelli sono arrivate sottobraccio, commosse, e hanno scelto di sedersi accanto ai familiari del conduttore. Poco prima si erano presentati Antonio Tajani, Gigi Marzullo, Gloria Guida e l’avvocato Giorgio Assumma. Nel corso della giornata hanno fatto visita anche Lorella Cuccarini, Enrico Brignano e lo scenografo Gaetano Castelli. Ognuno con un gesto, un abbraccio o uno sguardo silenzioso, ha contribuito a rendere quell’atmosfera densa di affetto e memoria.

Il tributo della Rai

La Rai, che con Baudo ha condiviso decenni di storia televisiva, ha fortemente voluto questo omaggio pubblico. L’organizzazione è stata curata in ogni dettaglio, con orari prolungati per consentire a chiunque di entrare, e con la presenza costante di colleghi e dirigenti. Non a caso è arrivata anche la proposta di intitolargli una strada vicino a viale Mazzini, cuore pulsante dell’azienda, come segno tangibile di riconoscenza.

I funerali in Sicilia di Pippo Baudo

L’ultimo saluto sarà nella sua terra, a Militello in Val di Catania, mercoledì 20 agosto alle 16, nella Chiesa di Santa Maria della Stella. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, sottolineando quanto Baudo fosse un simbolo di orgoglio per il paese e per l’intera comunità. La cerimonia sarà presieduta dal vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, e trasmessa in diretta dal Tg1 dalle 15.30, così che tutta l’Italia possa accompagnare questo addio.

Si tratta di un congedo che non è solo formale, ma che segna la fine di un’epoca. Pippo Baudo, con programmi come Fantastico, Domenica In e tanti Festival di Sanremo, ha lasciato un’impronta che resteràper sempre nel cuore della gente. Le file davanti al Teatro delle Vittorie e l’applauso spontaneo della folla sono la testimonianza più vera di quanto la sua figura abbia contato nella vita di milioni di italiani.

