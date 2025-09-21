Pippo Baudo: Katia Ricciarelli, la frecciata al figlio Alex: "Le palle sono tante" La soprano risponde a una domanda sulle dichiarazioni del figlio di Pippo Baudo a Verissimo: cosa ha detto

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Non si placa la polemica intorno all’eredità di Pippo Baudo e, ancora di più, sul presunto allontanamento del conduttore da alcune persone della sua vita. Parliamo della polemica lanciata in particolare dalle dichiarazioni di Katia Ricciarelli, già nei giorni successivi alla morte di Pippo Baudo, e poi in occasione di una lunga intervista a Verissimo, la scorsa settimana. In queste occasione, durante l’intervista con Silvia Toffanin e nelle precedenti esternazioni, la soprano era stata particolarmente dura nei confronti della storica assistente dell’ex marito, Dina Minna, dicendo in particolare che lei non era stata avvisata del ricovero e delle condizioni di salute di Baudo e addirittura nemmeno del decesso del conduttore. Aveva anche aggiunto che nemmeno il figlio del conduttore, Alessandro Baudo, era stato avvertito della morte del padre.

Dina Minna ha diffidato Katia Ricciarelli a continuare a parlare pubblicamente di lei. Ieri, Alessandro Baudo è stato anche lui ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e ha spento ogni polemica, dicendo "basta parlare, basta polemiche, su eredità e altro".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A queste parole è arrivata la reazione della soprano che, ospite di un evento a Soccavo, è stata interrogata sul punto dalla moderatrice, che le ha chiesto: "Alessandro Baudo ha parlato di te". La soprano ha capito subito dove voleva andare a parare l’intervistatrice e ha provato a fermare la domanda: "Possiamo cambiare discorso?" ha detto, ma la domanda è arrivata comunque: "Ha detto delle cose bellissime, non le vuoi sapere?" A quel punto, Katia Ricciarelli ha risposto, sicuramente seccata,: "No, non mi interessa, perché non lo voglio sapere", ma poi ha aggiunto: "Quando sarà il momento ne parleremo perché le palle sono tante e non voglio più discutere".

La moderatrice, a quel punto cerca di riportare la tranquillità nel colloquio, rassicurando l’interlocutrice: "In realtà te lo avevo chiesto perché aveva detto che sei molto simpatica". Ma a questo punto, la soprano ha trovato il modo di sviare completamente il discorso e andare avanti con il colloquio: "Hai visto come somiglia al padre?"

Potrebbe interessarti anche