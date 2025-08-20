Pippo Baudo, l’ultimo saluto: oggi i funerali (e il tributo Rai), dove vederli in tv Oggi mercoledì 20 agosto 2025 andrà in onda in diretta da Militello in Val di Catania la cerimonia funebre, poi il tributo speciale in prima serata

La Rai e la televisione italiana salutano Pippo Baudo. Nel giorno dell’ultimo saluto al conduttore che ha fatto la storia del piccolo schermo, infatti, i funerali verranno trasmessi in diretta da Militello in Val di Catania (appuntamento alle 15:30) su Rai 1, che omaggerà Pippo anche con una prima serata dedicata. Scopriamo tutti i dettagli e la nuova programmazione di oggi mercoledì 20 agosto 2025.

Pippo Baudo, oggi i funerali

Dopo la camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie (dove si sono recati moltissimi colleghi e vip, tra cui un commosso Fiorello), il feretro di Pippo Baudo ha lasciato Roma in direzione Sicilia, dove oggi si terranno i funerali. Arrivato nella notte nella ‘sua’ Militello in Val di Catania, infatti, oggi mercoledì 20 agosto 2025 nella Chiesa di Santa Maria della Stella verrà celebrata la cerimonia funebre per dare l’ultimo saluto al conduttore che ha fatto la storia della tv italiana. Prevista la partecipazione del Presidente del Senato Ignazio la Russa, del ministro del made in Italy Adolfo Urso, del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, in rappresentanza del governo, e del governatore Renato Schifani. Il feretro sarà nella chiesa dalle 9 circa e la camera ardente sarà aperta fino al pomeriggio, quando cominceranno le esequie presiedute dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri insieme al parroco Giuseppe Luparello mentre don Giuseppe Albanese (‘padre spirituale’ di Pippo Baudo), pronuncerà l’omelia. Sono ovviamente attese migliaia di persone nel piccolo borgo di Militello, dove verrà anche allestito un maxishermo in piazza santa Maria della Stella per seguire i funerali.

Il tributo della Rai: una prima serata nel segno di Pippo

I funerali di Pippo Baudo saranno trasmessi in diretta nel pomeriggio di Rai 1. Appuntamento a partire dalle 15:30 (le cerimonia proseguirà fino alle 18:10 con il trasferimento in cimitero). Per quanto riguarda Mediaset, su Rete 4 andrà in onda lo speciale Diario del Giorno – Addio Pippo condotto da Monica Bertini per seguire i funerali fino alle 18:55. La programmazione dedicata, tuttavia, non finisce qua: in prima serata su Rai 1 andrà in onda un tributo speciale dedicato alle 13 edizioni del Festival di Sanremo condotte da Pippo Baudo (che detiene il record di conduzioni) in Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo.

Quando e dove seguire i funerali di Pippo Baudo in tv (mercoledì 20 agosto)

I funerali di Pippo Baudo vanno in onda oggi su Rai 1. Appuntamento nel pomeriggio della prima rete dalle 15:30 alle 18:10. Il tributo continua stasera in tv con lo speciale Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma gratuita Rai Play.

