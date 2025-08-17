Pippo Baudo, chi sono i figli Alessandro e Tiziana e che lavoro fanno Il conduttore siciliano, scomparso sabato 16 agosto, ha avuto due figli, Alessandro e Tiziana: ecco cosa fanno nella vita e i dettagli del loro rapporto con il padre.

Il 16 agosto 2025 si è spento Pippo Baudo, icona assoluta della televisione italiana. Il conduttore siciliano si è spento a Roma all’età di 89 anni, circondato dagli affetti delle persone più care. Oltre al successo sul piccolo schermo costruito nel corso di una carriera durata oltre 50 anni, ha lasciato un’eredità familiare importante, con i due figli Alessandro e Tiziana, protagonisti di percorsi di vita molto diversi ma entrambi legatissimi al padre. Ecco chi sono e cosa fanno.

Pippo Baudo: chi è il figlio Alessandro, riconosciuto da adulto

Alessandro Baudo è nato nel 1962 dalla relazione tra Pippo Baudo e Mirella Adinolfi. All’epoca la madre era sposata con Tullio Formosa, produttore radiofonico prima alla RAI e poi alla tv canadese CBC, che lo ha cresciuto come proprio figlio. Solo da adulto Alessandro ha scoperto di essere figlio biologico di Baudo, che in precedenza aveva considerato un lontano zio. A svelargli l’identità del suo vero padre è stato Formosa in punto di morte, notizia poi confermata da un test del DNA nel 1996, quando Pippo lo ha riconosciuto ufficialmente come figlio.

"Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri", ha raccontato Alessandro in un’intervista. Per poi aggiungere: "Pippo era una persona molto affettuosa con me e mi ha sempre voluto bene. Ci sentiamo spesso e ci vogliamo bene. Il nostro è un classico rapporto tra padre e figlio".

Musicista appassionato di soul e blues, ha inciso diversi album e per qualche anno ha avuto un buon successo in Australia, il Paese in cui ha vissuto dal 1974. Nel 2022 è tornato in Italia, a Terni, una scelta dettata anche dalla voglia di stare vicino al padre: "Pippo ha la sua bella età – ha raccontato due anni fa – ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro’".

Alessandro è padre di Sean, nato nel 1990, che lo ha reso nonno nel 2010. Pippo Baudo, quindi, bisnonno.

Tiziana Baudo, la figlia cresciuta accanto al padre

Tiziana Baudo è nata nel 1970 dall’amore tra Pippo Baudo e la napoletana Angela Lippi, prima moglie del conduttore. Cresciuta accanto al padre, ha vissuto fin da giovane gli studi televisivi. Ha iniziato come assistente personale e segretaria di Baudo, imparando i meccanismi del mestiere e occupandosi di booking di ospiti per alcuni programmi televisivi.

Oggi la figlia di Pippo Baudo ha un rapporto di lavoro con radio RTL 102, l’emittente per cui si occupa di relazioni esterne e organizzazione eventi. Sposata dal 2009 con lo speaker radiofonico Mirko Mengozzi, è madre dei gemelli Nicholas e Nicole, nati nel 2010.

Riguardo al legame con i genitori, Tiziana ha detto: "Le mie colonne portanti", sottolineando il profondo affetto e la presenza costante di Baudo nella sua vita.

Pippo Baudo e la ‘nonnitudine’: chi sono i suoi tre nipoti

Pippo Baudo ha avuto tre nipoti. Dalla figlia Tiziana sono nati i gemelli Nicholas e Nicole nel 2010, mentre dal figlio Alessandro è nato Sean nel 1990, che ha reso Baudo bisnonno nel 2010.

Dal palco de "L’Intervista", il talk show di Maurizio Costanzo, Pippo Baudo nel 2019 ha parlato dei suoi nipoti e delle emozioni vissute da nonno: "Come padre penso di essere stato sensibile e vicino. Con Alessandro abbiamo oggi un rapporto molto bello. Quando i figli di mia figlia mi chiamano nonno, invece, mi scatta la ‘nonnitudine‘, una malattia fantastica".

