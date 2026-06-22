Pippi Calzelunghe, la ribelle con le trecce rosse torna grazie ai ‘maghi’ di Harry Potter: è rivoluzione totale La casa di produzione francese StudioCanal porta in animazione l'iconica eroina di Astrid Lindgren: alla sceneggiatura c'è Sara Daddy, autrice di Puffin Rock.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sono passati decenni da quando le sue trecce rosse e le calze spaiate conquistarono il pubblico di mezzo mondo. Eppure Pippi Calzelunghe non ha mai smesso di essere un’icona. Ora, grazie a una coproduzione internazionale di grande peso, il personaggio creato da Astrid Lindgren sta per tornare in una serie animata inedita. Dietro al progetto ci sono i creatori di Harry Potter, ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova avventura? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Pippi Calzelunghe, in arrivo una nuova serie animata: cosa sappiamo

Eh sì, è proprio così, non avete capito male. È in arrivo una nuova serie animata su Pippi Calzelunghe, l’iconica bambina indipendente nata dai libri di Astrid Lindgren, prodotta da StudioCanal insieme a Submarine e The Astrid Lindgren Company. Il progetto sarà un reboot in CGI 3D composto da 52 episodi da 11 minuti, con inizio produzione previsto per ottobre. La distribuzione mondiale sarà affidata a StudioCanal, che si occuperà anche di licenze e merchandising in mercati come Francia e Regno Unito. La sceneggiatura è firmata da Sara Daddy, già autrice di diversi contenuti per ragazzi. La serie riproporrà Pippi con il suo stile inconfondibile (trecce rosse, calze spaiate, lentiggini, una scimmietta, una valigia piena di monete d’oro e un cavallo) e ne aggiornerà le avventure in chiave moderna. Il personaggio, pubblicato per la prima volta nel 1945, è diventato un’icona della letteratura per l’infanzia e ha festeggiato gli 80 anni nel 2025. Il progetto coinvolge anche Heyday Films, la casa di produzione di David Heyman, noto per il franchise di Harry Potter, oltre ai film di Paddington.

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I produttori hanno descritto così il progetto, sottolineando il valore del personaggio: "Pippi Calzelunghe è un’icona amatissima, con il suo modo unico e imprevedibile di vivere il mondo. Gioiosa, dallo spirito libero, giocosa, ribelle, gentile, incredibilmente resiliente, mette in discussione tutte le regole del gioco e la sua originalità rimane fresca da sempre. Non potremmo essere più entusiasti di dare nuovamente vita a Pippi nella sua nuova serie animata, collaborando con una sceneggiatrice dallo spirito affine, Sara Daddy, il team di animazione brillantemente creativo a Submarine, la Astrid Lindgren Company e StudioCanal".

Pippi Calzelunghe, le parole di Sara Daddy su Astrid Lindgren

Sara Daddy ha espresso entusiasmo per questo progetto e ha affermato: "Ricevere la fiducia della famiglia Lindgren e dei brillanti team di Heyday e Studiocanal per la realizzazione di questa serie è un vero privilegio. Essendo la figlia di un marinaio che ha sovvertito le convenzioni e mi ha portato via da scuola per fare il giro del mondo in barca a vela, ho sempre sentito un legame con Pippi. Mi diverto moltissimo a onorare il suo spirito fieramente indipendente, il suo pensiero libero e, naturalmente, la sua forza sovrumana. Con la brillante arguzia e il calore della voce di Astrid Lindgren come guida, il nostro obiettivo è garantire che Pippi rimanga un’icona gioiosa e stimolante per i bambini di oggi. È un progetto da sogno".

Il CEO di The Astrid Lindgren Company ha evidenziato la continua diffusione globale delle opere di Astrid Lindgren, soprattutto di Pippi Calzelunghe, che da oltre 80 anni ispira bambini con il suo spirito libero e indipendente.

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