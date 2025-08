Pio e Amedeo, chi è la nuova fiamma (famosa) di Amedeo Grieco: il nuovo inizio dopo il divorzio Stando alle ultime indiscrezioni il comico avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Vanessa Calderisi, musicista che ha collaborato anche con Checco Zalone

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Amedeo Grieco riparte dopo il divorzio. Il comico pugliese del duo Pio e Amedeo, infatti, avrebbe ritrovato l’amore dopo la separazione dalla moglie Maria Finizio, madre dei suoi due figli Federico e Alice. Stando a quanto riportato la giornalista Giuseppe Candela sul settimanale Chi, la nuova fiamma di Griesco sarebbe Vanessa Calderisi, musicista con un passato all’interno del mondo dello spettacolo. Scopriamo chi è e tutti i dettagli.

Chi è Vanessa Calderisi, la nuova fidanzata di Amedeo Grieco

Dopo la fine del matrimonio con Maria Finizio, la vita privata di Amedeo Grieco è tornata a fare parlare il mondo del gossip in piena estate. Il motivo? Secondo quanto svelato da Giuseppe Candela nella sua rubrica sull’ultimo numero del settiminale Chi, il comico pugliese del duo Pio e Amedeo avrebbe una nuova fiamma. Stando alle parole del giornalista si tratterebbe di Vanessa Calderisi, musicista di 34 anni originaria di Vieste, sul Gargano, in Puglia.

Cresciuta con il ‘mito’ di Lisa Simpson, Vanessa è diventata una sassofonista affermata (e oltre a quella del conservatorio vanta una laurea in Ingegneria civile) e un volto noto nel mondo dello spettacolo. In passato ha collaborato con Achille Lauro, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti e anche con un altro noto conterraneo come Checco Zalone, mentre per più di tre anni ha accompagnato proprio Pio e Amedeo in tournée per i teatri di tutta Italia. Dietro le quinte di Felicissima Sera – l’ultima fatica televisiva del duo comico, andato in onda nel 2021 e nel 2023 su Canale 5 – sarebbe scattata la scintilla con Amedeo Grieco.

La nuova vita di Amedeo dopo il divorzio

Nonostante il suo modo di fare verace ed espansivo sul palco, Amedeo Grieco ha sempre cercato di mantenere la massima riservatezza circa la sua vita privata. Mentre l’amico di sempre Pio D’Antini è sposato con la modella Cristina Garofalo, il comico pugliese classe 1983 è stato sposato con Maria Finizio, dalla quale ha poi divorziato. I due hanno avuto due figli: Federico, nato nel 2015, e Alice, nata nel 2018.

