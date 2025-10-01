Pino Rinaldi dà una notizia tragica e si blocca in diretta: “Difficile continuare”, attimi di commozione su La7 (VIDEO) Ieri nel corso della puntata di Ignoto X, il conduttore ha annunciato importanti novità in merito a un caso di cronaca nera, mostrando tutta la sua sensibilità.

Nella giornata di ieri, un particolare caso di cronaca nera ha catalizzato l’attenzione: un uomo di nome Salvatore Ocone è stato accusato di aver ucciso la moglie, Elisa Polcino, colpendola ripetutamente con una pietra nella loro abitazione a Paupisi, in provincia di Benevento. L’uomo dopo il delitto è scappato con la sua auto portando con sé i due figli. Ieri sera, nel corso della puntata di Ignoto x su La7, il conduttore Pino Rinaldi ha avuto un momento di commozione proprio nell’annunciare l’arresto di Ocone e la macabra scoperta: ecco cosa è accaduto.

Ignoto x, la tragica notizia su Salvatore Ocone ed Elsa Polcino blocca Pino RInaldi: "Difficile continuare"

Ieri sera, il conduttore Pino Rinaldi ha faticato ad andare avanti nella conduzione di Ignoto X dopo le macabre novità in merito al caso di Salvatore Ocone, accusato di ver ucciso la moglie a sassate per poi scappare in auto con i due figli. Rinaldi ha quindi annunciato l’arresto di Salvatore Ocone a Campobasso, dopo diverse ore in fuga, e nel dover rivelare le condizioni dei due figli, ovvero il figlio 15enne ritrovato morto e la figlia 16enne trasportata in ospedale in fin di vita, il conduttore ha avuto un momento di commozione. "Difficile continuare di fronte a questa notizia…", ha infatti commentato Rinaldi palesemente scosso da quanto raccontato. Un epilogo terribile, davanti al quale è emersa tutta la sensibilità del conduttore.

Pino Rinaldi si commuove in diretta: le reazioni del web

A seguito di questo particolare momento, molti utenti del web hanno commentato la giustificata commozione di Rinaldi e la terribile notizia che il conduttore ha dovuto dare. "Stavo seguendo la puntata e ho visto in diretta la reazione di un vero Uomo, il migliore Giornalista che incarna la verità, la gentilezza, la professionalità, l’educazione", si legge in un commento su Facebook.

E ancora: "Grande professionista pieno di umanità", "Pino Rinaldi continua a svolgere il suo lavoro con grande sensibilità e dedizione, nonostante la brutalità di questa notizia", "Il fatto è che non se ne può più di sentire queste notizie! Siamo tutti colpiti ogni volta che in tv ne parlano è un colpo al cuore e non si può restare impassibili di fronte a tragedie così tristi e crudeli", "Un vero professionista, gentile, professionale educato un grande giornalista incarna la verità. Complimenti", "Una bella trasmissione. Pacata, che informa con competenza e calma. Nonostante i temi terribili trattati. Anche con commozione". Insomma, la sensibilità di Rinaldi è stata indubbiamente apprezzata dal pubblico.

