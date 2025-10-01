Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Pino Rinaldi dà una notizia tragica e si blocca in diretta: “Difficile continuare”, attimi di commozione su La7 (VIDEO)

Ieri nel corso della puntata di Ignoto X, il conduttore ha annunciato importanti novità in merito a un caso di cronaca nera, mostrando tutta la sua sensibilità.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Nella giornata di ieri, un particolare caso di cronaca nera ha catalizzato l’attenzione: un uomo di nome Salvatore Ocone è stato accusato di aver ucciso la moglie, Elisa Polcino, colpendola ripetutamente con una pietra nella loro abitazione a Paupisi, in provincia di Benevento. L’uomo dopo il delitto è scappato con la sua auto portando con sé i due figli. Ieri sera, nel corso della puntata di Ignoto x su La7, il conduttore Pino Rinaldi ha avuto un momento di commozione proprio nell’annunciare l’arresto di Ocone e la macabra scoperta: ecco cosa è accaduto.

Ignoto x, la tragica notizia su Salvatore Ocone ed Elsa Polcino blocca Pino RInaldi: "Difficile continuare"

Ieri sera, il conduttore Pino Rinaldi ha faticato ad andare avanti nella conduzione di Ignoto X dopo le macabre novità in merito al caso di Salvatore Ocone, accusato di ver ucciso la moglie a sassate per poi scappare in auto con i due figli. Rinaldi ha quindi annunciato l’arresto di Salvatore Ocone a Campobasso, dopo diverse ore in fuga, e nel dover rivelare le condizioni dei due figli, ovvero il figlio 15enne ritrovato morto e la figlia 16enne trasportata in ospedale in fin di vita, il conduttore ha avuto un momento di commozione. "Difficile continuare di fronte a questa notizia…", ha infatti commentato Rinaldi palesemente scosso da quanto raccontato. Un epilogo terribile, davanti al quale è emersa tutta la sensibilità del conduttore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Pino Rinaldi si commuove in diretta: le reazioni del web

A seguito di questo particolare momento, molti utenti del web hanno commentato la giustificata commozione di Rinaldi e la terribile notizia che il conduttore ha dovuto dare. "Stavo seguendo la puntata e ho visto in diretta la reazione di un vero Uomo, il migliore Giornalista che incarna la verità, la gentilezza, la professionalità, l’educazione", si legge in un commento su Facebook.

E ancora: "Grande professionista pieno di umanità", "Pino Rinaldi continua a svolgere il suo lavoro con grande sensibilità e dedizione, nonostante la brutalità di questa notizia", "Il fatto è che non se ne può più di sentire queste notizie! Siamo tutti colpiti ogni volta che in tv ne parlano è un colpo al cuore e non si può restare impassibili di fronte a tragedie così tristi e crudeli", "Un vero professionista, gentile, professionale educato un grande giornalista incarna la verità. Complimenti", "Una bella trasmissione. Pacata, che informa con competenza e calma. Nonostante i temi terribili trattati. Anche con commozione". Insomma, la sensibilità di Rinaldi è stata indubbiamente apprezzata dal pubblico.

QUI è possibile rivedere il blocco completo su La7

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Garlasco, avvocato Massimo Lovati e Chiara Poggi

Garlasco in Tv, l’avvocato Lovati svela l'ipotesi choc sulla massoneria bianca. E tuona: "A ognuno il suo lavoro"

L’avvocato Lovati, difensore di Sempio, svela a Ignoto X la sua ipotesi choc: dietro...
il Paradiso delle Signore, anticipazioni settimana 8-13 settembre

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marcello sposa Adelaide? Umberto reagisce malissimo

L'amatissima soap di Rai 1 riparte finalmente dopo la sosta estiva: ecco le anticipa...
Pino Daniele

Pino È – Il Viaggio del Musicante, la Rai celebra Pino Daniele con ospiti da urlo: scaletta, chi canta stasera

Un concerto-evento in Piazza del Plebiscito e in tv: voci italiane unite per celebra...
iuliana calcantici new entry paradiso delle signore

Il Paradiso delle Signore, la new entry Iuliana Calcantici: "Vi svelo chi è Caterina. E Simone Montedoro mi ha svelato un segreto"

Libero Magazine intervista Iuliana Calcantici, che nelle vesti di Caterina Rinaldi è...
Vanessa Gravina

Il Paradiso delle Signore 10, cambia il palinsesto: cosa fare per non perdere la puntata

Cambio di programmazione per la puntata di lunedì 22 settembre 2025: la soap di Rai ...
Paola Cortellesi su Raiplay si dà all'ambientalismo dopo il successo di C'è ancora domani

Paola Cortellesi su Raiplay si dà all'ambientalismo dopo il successo di C'è ancora domani

L'attrice romana è protagonista di questa pellicola diretta da Fausto Brizzi, al fia...
Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi

Pino Daniele, chi è l’ex moglie Fabiola Sciabbarrasi: lo zampino di Troisi, la separazione e il grande rimpianto

Scopriamo di più sulla donna rimasta accanto al cantautore napoletano per oltre vent...
Pino Insegno - Reazione a Catena

Focus ascolti tv Reazione a Catena, l’impresa ‘silenziosa’ di Pino Insegno: i numeri che allarmano Marco Liorni

Il game show di Rai 1 lascerà presto spazio a L’Eredità al termine di un’ottima stag...
Stefano De Martino

Ascolti tv ieri (sabato 20 settembre): De Martino accorcia su Scotti, exploit Rai 1 con l’omaggio a Pino Daniele

Il primo canale trionfa su Ciao Darwin, mentre in access prime time si fa sempre più...

Leader Piattaforme Aeree

Lavorare in quota con i “ragni”

Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari critici

LEGGI

Personaggi

Pino Strabioli

Pino Strabioli
Omer Elomari

Omer Elomari
Tommaso Cerno

Tommaso Cerno
Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963