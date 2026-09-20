Pino Insegno diffida Massimo Giannini: la reazione alle accuse per la vicinanza a Giorgia Meloni
Il conduttore di Reazione a Catena si affida a un legale per diffidare il giornalista dopo le dichiarazioni a Otto e Mezzo
Pino Insegno è passato alle vie legali e ha deciso di ricorrere alla diffida contro il giornalista Massimo Giannini. La diffida arriva a seguito di un’intervento dell’ex direttore de La Stampa in occasione di un’ospitata nella trasmissione di La7 Otto e Mezzo, guidata da Lilli Gruber. A riportarlo è Fanpage, che spiega che l’oggetto della diffida sono le allusioni da parte del giornalista a un presunto favoritismo verso Pino Insegno da anni (non ne ha mai fatto mistero) molto vicino all’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Pino Insegno passa alle vie legali
La carriera di Insegno e i suoi incarichi in Rai in questo momento sarebbero, secondo il giornalista, influenzati da questa frequentazione. Una versione che Pino Insegno respinge, ricordando i vari decenni di carriera alle spalle, che lo ha visto protagonista a teatro, nel doppiaggio e in tv. Carriera che il conduttore rivendica con orgoglio e iniziata ben prima che Giorgia Meloni diventasse capo del governo.
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Insegno ribadisce che nè il suo rapporto personale con la premier, nè le sue posizioni politiche hanno a che fare con i suoi incarichi in Rai dove attualmente conduce il seguitissimo game show preserale "Reazione a Catena".
La mossa contro Giannini, peraltro, non è un episodio isolato. L’avvocato De Vita, il legale di Pino Insegno che ha inoltrato la diffida nei confronti del giornalista, ha infatti anche ricordato che presso la Procura di Roma sono già aperti altri procedimenti scaturiti da una serie di attacchi e ricostruzioni analoghe contro cui Insegno ha deciso di agire a propria tutela.
E d’altronde, non è certo la prima volta che il ruolo e il lavoro dell’attore e conduttore nell’azienda del servizio pubblico finisce al centro delle polemiche, tra social e tribunali: da quando il centrodestra è salito al governo, e Giorgia Meloni è diventata Presidente del Consiglio le polemiche lo hanno seguito in ogni sua collocazione nel palinsesto, pur essendo quello il lavoro che Insegno svolge, anche in Rai, da oltre 40 anni. Da qui, la raffica di diffide, l’ultima delle quali verso un giornalista autorevole come Massimo Giannini. Ma sarà l’ultima davvero? Intanto, tra i due, la palla ora passa ai legali.
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