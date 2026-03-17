Pino Insegno, arriva verdetto della Rai: la decisione (giusta) su Reazione a Catena, cosa succede Anche quest’estate tornerà l’appuntamento preserale con Reazione a Catena, condotta ancora una volta da Pino Insegno: ecco tutti i dettagli.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Con l’arrivo della bella stagione i vertici Rai si sono messi all’opera per definire concretamente il palinsesto televisivo estivo che, secondo le ultime indiscrezioni, vedrà il grande e attesissimo ritorno di Reazione a Catena, il gioco preserale di Rai 1 che rinfresca la mente e accompagna il pubblico italiano per tutti i mesi estivi. Alle sue redini ritroveremo Pino Insegno, riconfermato giustamente dalla Rai dopo gli ottimi ascolti ottenuti con la sua precedente edizione. Scopriamo allora tutti i dettagli di questo grande ritorno estivo.

Reazione a Catena, riconfermato Pino Insegno: quando andrà in onda

Ebbene sì, secondo le indiscrezioni riportate da Affari Italiani, il conduttore Pino Insegno sarebbe stato riconfermato alle redini della prossima edizione di Reazione a Catena, che anche quest’anno terrà compagnia agli italiani durante i mesi più caldi. In particolare, il quiz dell’estate dovrebbe partire dalla prima settimana di giugno, probabilmente già da lunedì 1° giugno, e in linea teorica dovrebbe proseguire ben oltre i mesi estivi, fino alla metà di ottobre. Al termine, il preserale di Rai 1 tornerà a mandare in onda L’Eredità con Marco Liorni. La scelta di riconfermare Pino Insegno come conduttore del programma estivo risulta ad oggi giusta e comprensibile, dato che lo scorso anno Reazione a Catena condotto proprio da lui è stato uno dei programmi più seguiti della stagione estiva.

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Rai 1, l’incognita Mondiali di calcio nel palinsesto estivo

Rimanendo sempre in tema palinsesti Rai per ciò che riguarda la stagione estiva 2026, al momento rimane ancora l’incognita dei Mondiali di calcio. Ovviamente, molto dipenderà dalla presenza o meno in gara della Nazionale Italiana, ma la messa in onda in chiaro delle diverse partire su Rai 1 potrebbe stravolgere i palinsesti e, inevitabilmente, catalizzare l’hype del pubblico. Tutto è ancora da definire, ma per ora sappiamo già che le gare dei Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti si disputeranno indicativamente in tre fasce secondo l’orario locale, ovvero al pomeriggio (ore 12-15), prima serata (ore 18) e nella fascia oraria notturna (ore 21).

Questo significa che in Italia, e in particolare su Rai 1, le partire verranno trasmesse tra le ore 18 e le ore 21, tra le ore 21 e mezzanotte, e tra mezzanotte e le ore 3 del mattino. Quando scopriremo se l’Italia riuscirà o meno a prendere parte ai Mondiali e, di conseguenza, verrà definito il palinsesto concreto delle partite mostrate da Rai 1, allora scopriremo anche quali saranno gli stravolgimenti della programmazione. Per il momento non rimane che incrociare le dita.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

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