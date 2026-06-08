Pino Insegno, chi è il fratello Claudio e perché ha celebrato il suo matrimonio arcobaleno L’attore e fratello minore del conduttore si è sposato con il compagno Stefano Minotti dopo sette anni di fidanzamento: a celebrare l’unione civile proprio Pino

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Claudio Insegno sposo. L’attore e regista, nonché fratello minore di Pino Insegno, si è infatti unito in matrimonio con il compagno Stefano Minotti. A celebrare l’unione civile è stato proprio il conduttore di Reazione a Catena, con un toccante discorso prima di passare alle formalità di rito e all’iconica frase: "In virtù dei poteri conferitimi dalla legge, vi dichiaro uniti civilmente. Lo sposo può baciare lo sposo". Scopriamo tutta la sua storia.

Chi è Claudio Insegno, il fratello di Pino Insegno

Nato a Roma il 22 giugno 1965, Claudio Insegno ha costruito una carriera nel mondo dello spettacolo (distinguendosi soprattutto in teatro e nel settore dei musical) proprio come il fratello minore Pino Insegno. Nel suo percorso artistico e professionale è stato attore e regista teatrale, ma anche conduttore con varie apparizioni televisive (l’ultima delle quale nella prima, storica, edizione di Amici di Maria De Filippi come insegnante di recitazione). Proprio come il fratello, vanta anche alcune esperienze nel mondo del doppiaggio (da anni è l’iconica voce del dottor Hibert nei Simpson).

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Il matrimonio con il compagno Stefano Minotti

Negli ultimi giorni il nome di Claudio Insegno è tornato al centro dell’attenzione mediatica per un importante evento della sua vita privata. Dopo sette anni di fidanzamento, infatti, il fratello minore di Pino si è sposato con il compagno Stefano ‘Step’ Minotti, aiuto regista e sceneggiatore teatrale. Con una sontuosa cerimonia a tema, a celebrare l’unione civile è stato proprio Pino Insegno: come riportato da Dagospia, i testimoni di Claudio sono stati la doppiatrice Monica Ward (sorella di Luca) e il manager teatrale Giulio Pangi, i testimoni di Minotti il fratello Luca con la mamma Romina e l’amico Alessio Bellani. "Il bello dell’amore è che non contano gli anni in amore, ma contano le emozioni. E le loro emozioni insieme funzionano e funzionano nelle risate, negli sguardi, nelle piccole abitudini e anche nelle follie quotidiane" il toccante discorso fatto dal conduttore di Reazione a catena, facendo riferimento ai 31 anni di differenza d’età degli sposi, che si sono conosciuti a teatro quando Stefano era uno studente di soli 22 anni. Alla cerimonia erano presenti anche vip come, Antonella Elia, Barbara Foria, Giampiero Ingrassia, Imma Battaglia, Milena Miconi, Justine Mattera e Nina Soldano.

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