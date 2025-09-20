Pino È – Il Viaggio del Musicante, la Rai celebra Pino Daniele con ospiti da urlo: scaletta, chi canta stasera Un concerto-evento in Piazza del Plebiscito e in tv: voci italiane unite per celebrare Pino Daniele con duetti inediti, emozioni e una scaletta da brividi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Stasera, sabato 20 settembre 2025, su Rai 1 andrà in onda un evento imperdibile (e se usiamo questo termine è perché sarà davvero così). A dieci anni dalla sua scomparsa, Napoli rende omaggio al grande Pino Daniele con un concerto che vedrà la presenza anche di numerosi ospiti. Da Piazza del Plebiscito verrà trasmesso Pino E’ – Il Viaggio del Musicante, un mega evento condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, la quale ne ha anche curato la direzione artistica. Vediamo insieme tutti i dettagli, dai volti noti che saliranno sul palco fino alla scaletta delle canzoni.

Pino E’ – Il Viaggio del Musicante, gli ospiti del concerto omaggio a Pino Daniele

Giovedì 18 settembre, nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni e a dieci anni dalla sua scomparsa, Napoli ha celebrato Pino Daniele con un grande concerto-tributo in Piazza del Plebiscito. L’evento, intitolato Pino È – Il Viaggio del Musicante, condotto da Carlo Conti e con la direzione artistica di Fiorella Mannoia, ha avuto inizio alle 20.30. Sul palco si sono alternati alcuni dei più importanti artisti italiani: Elisa (Quando), Giorgia (Se mi vuoi), Mahmood (Terra mia), Emma (Stare bene a metà), Giuliano Sangiorgi (Je so’ pazzo), Geolier (Napule è), Clementino e Rocco Hunt con Tullio De Piscopo (’O scarrafone). Hanno partecipato anche Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, Salmo, The Kolors, Serena Brancale, Ron, Alex Britti, Raf ed Enzo Avitabile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non sono mancati momenti toccanti e super emozionanti nel corso della serata, grazie a duetti e collaborazioni inedite, capaci di unire generazioni e generi musicali diversi, a conferma dell’eredità trasversale e senza tempo dell’indimenticabile cantautore partenopeo.

La scaletta completa dell’evento

Di seguito, troverete la scaletta completa del concerto omaggio al grande e indimenticabile Pino Daniele:

Fiorella Mannoia + Giuliano Sangiorgi + Emma – Yes I know my way

Giuliano Sangiorgi – Je so’ pazzo

Giorgia – Se mi vuoi

Mahmood – Terra mia

Elisa – Quando (duetto virtuale con Pino Daniele)

Salmo – Che Dio ti benedica

Emma – Stare bene a metà

Emma + Giorgia – Vento di passione

Francesco De Gregori – Putesse essere allero (con Carlo Gaudiello al pianoforte)

Fiorella Mannoia + Stash – Quanno chiove

The Kolors (con Stash) – A me me piace ’o blues

Noemi – Dubbi non ho

Irama – Sara (2001)

Ron + Fiorella Mannoia – Resta… resta cu’mmè

Diodato – Anna verrà

Clementino + Rocco Hunt – O’ scarrafone (1991, con Tullio De Piscopo e Tony Esposito)

Raf – Amore senza fine

Giuliano Sangiorgi – Mal di te

Alex Britti – Io per lei

Fiorella Mannoia – Senza ’e te

Fiorella Mannoia + Elisa + Geolier – Napule è

Enzo Avitabile – Tutta ’nata storia

Elodie – Qualcosa arriverà

Serena Brancale – Chi tene ’o mare / Sicily / Alleria

Dove vedere in tv e in streaming il concerto Pino E’ – Il Viaggio del Musicante

Questo bellissimo ed emozionante evento andrà in onda stasera, sabato 20 settembre 2025, su Rai 1 alle 21:20. Potrete seguirlo anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche