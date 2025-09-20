Pino È – Il Viaggio del Musicante, la Rai celebra Pino Daniele con ospiti da urlo: scaletta, chi canta stasera
Un concerto-evento in Piazza del Plebiscito e in tv: voci italiane unite per celebrare Pino Daniele con duetti inediti, emozioni e una scaletta da brividi.
Stasera, sabato 20 settembre 2025, su Rai 1 andrà in onda un evento imperdibile (e se usiamo questo termine è perché sarà davvero così). A dieci anni dalla sua scomparsa, Napoli rende omaggio al grande Pino Daniele con un concerto che vedrà la presenza anche di numerosi ospiti. Da Piazza del Plebiscito verrà trasmesso Pino E’ – Il Viaggio del Musicante, un mega evento condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, la quale ne ha anche curato la direzione artistica. Vediamo insieme tutti i dettagli, dai volti noti che saliranno sul palco fino alla scaletta delle canzoni.
Pino E’ – Il Viaggio del Musicante, gli ospiti del concerto omaggio a Pino Daniele
Giovedì 18 settembre, nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni e a dieci anni dalla sua scomparsa, Napoli ha celebrato Pino Daniele con un grande concerto-tributo in Piazza del Plebiscito. L’evento, intitolato Pino È – Il Viaggio del Musicante, condotto da Carlo Conti e con la direzione artistica di Fiorella Mannoia, ha avuto inizio alle 20.30. Sul palco si sono alternati alcuni dei più importanti artisti italiani: Elisa (Quando), Giorgia (Se mi vuoi), Mahmood (Terra mia), Emma (Stare bene a metà), Giuliano Sangiorgi (Je so’ pazzo), Geolier (Napule è), Clementino e Rocco Hunt con Tullio De Piscopo (’O scarrafone). Hanno partecipato anche Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, Salmo, The Kolors, Serena Brancale, Ron, Alex Britti, Raf ed Enzo Avitabile.
Non sono mancati momenti toccanti e super emozionanti nel corso della serata, grazie a duetti e collaborazioni inedite, capaci di unire generazioni e generi musicali diversi, a conferma dell’eredità trasversale e senza tempo dell’indimenticabile cantautore partenopeo.
La scaletta completa dell’evento
Di seguito, troverete la scaletta completa del concerto omaggio al grande e indimenticabile Pino Daniele:
- Fiorella Mannoia + Giuliano Sangiorgi + Emma – Yes I know my way
- Giuliano Sangiorgi – Je so’ pazzo
- Giorgia – Se mi vuoi
- Mahmood – Terra mia
- Elisa – Quando (duetto virtuale con Pino Daniele)
- Salmo – Che Dio ti benedica
- Emma – Stare bene a metà
- Emma + Giorgia – Vento di passione
- Francesco De Gregori – Putesse essere allero (con Carlo Gaudiello al pianoforte)
- Fiorella Mannoia + Stash – Quanno chiove
- The Kolors (con Stash) – A me me piace ’o blues
- Noemi – Dubbi non ho
- Irama – Sara (2001)
- Ron + Fiorella Mannoia – Resta… resta cu’mmè
- Diodato – Anna verrà
- Clementino + Rocco Hunt – O’ scarrafone (1991, con Tullio De Piscopo e Tony Esposito)
- Raf – Amore senza fine
- Giuliano Sangiorgi – Mal di te
- Alex Britti – Io per lei
- Fiorella Mannoia – Senza ’e te
- Fiorella Mannoia + Elisa + Geolier – Napule è
- Enzo Avitabile – Tutta ’nata storia
- Elodie – Qualcosa arriverà
- Serena Brancale – Chi tene ’o mare / Sicily / Alleria
Dove vedere in tv e in streaming il concerto Pino E’ – Il Viaggio del Musicante
Questo bellissimo ed emozionante evento andrà in onda stasera, sabato 20 settembre 2025, su Rai 1 alle 21:20. Potrete seguirlo anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.
