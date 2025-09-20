Pino Daniele, chi è l’ex moglie Fabiola Sciabbarrasi: lo zampino di Troisi, la separazione e il grande rimpianto Scopriamo di più sulla donna rimasta accanto al cantautore napoletano per oltre vent’anni, nonché madre dei suoi tre figli: dal primo incontro alla separazione.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Fabiola Sciabbarrasi, ex modella di Blue Marine e Armani, è stata legata al cantautore napoletano Pino Daniele per oltre vent’anni, separandosi da lui nel 2013, appena un paio di anni prima della sua prematura morte avvenuta a seguito di gravi problemi cardiaci. A 10 anni dalla scomparsa del grande artista, scopriamo allora qualche dettaglio in più su questa storia d’amore e la vita di Pino Daniele dopo la separazione.

Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi, dal primo incontro alla separazione

"Massimo Troisi mi presentò colui che definiva l’uomo della mia vita, per noi era Cupido, una specie di Nostradamus", ha raccontato Fabiola Sciabbarrasi in una recente intervista a La Volta Buona, rivelando come sia stata l’attore Massimo Troisi a presentarle Pino Daniele, con il quale ha vissuto un’intensa storia d’amore per oltre vent’anni. Relazione dalla quale sono nati tre splendidi figli: Sara, Sofia e Francesco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per l’iconico cantautore napoletano, la compagna è stata molte volte musa ispiratrice, così come le loro dinamiche di coppia. "Se discutevamo, scriveva un brano. Se la discussione era più importante, scriveva un Lp. Mi sentivo usata? Sì, profondamente usata", ha raccontato la donna ironizzando. Pino Daniele e Fabiola si sono poi separati nel 2013, prendendo strade diverse. "Si era creata una frattura che non siamo riusciti a sanare: i microsilenzi diventano spazi abissali che non riesci a colmare. Non era previsto questo game over", ha raccontato Fabiola al Corriere. La morte di Pino, avvenuta nel 2015, ha portato però molto dolore nel cuore di tutti, compresa l’ex moglie che su questo ha rivelato di avere un grande rimpianto: "È stato uno strappo violento, avremmo dovuto dirci scusa…".

Pino Daniele, la nuova compagna dopo l’addio a Fabiola Sciabbarrasi

Se, ad oggi, Fabiola Sciabbarrasi ha un nuovo compagno, ovvero il preparatore atletico e nutrizionista Luca Di Tolla, anche Pino Daniele prima della sua prematura scomparsa era riuscito a far battere nuovamente il suo cuore per un’altra donna. Amanda Bonini, maestra di scuola elementare e ultima compagna del cantautore napoletano, ha potuto stargli accanto fino all’ultimo dei suoi giorni, vivendo intensamente un amore durato purtroppo molto poco.

"La mia nuova compagna è all’antica come me. Dopo due famiglie non smetto di credere nell’amore perché se smetti di crederci non vivi più. E poi non sono uno che consuma l’attimo, ho bisogno di un futuro fatto di certezze… Mi definisco all’antica. E la mia nuova compagna la pensa esattamente come me", aveva raccontato lo stesso Pino Daniele in un’intervista rilasciata poco tempo prima della sua scomparsa.

"L’ho conosciuto in un momento in cui era chiuso dentro di sé, si mostrava guardingo, come un pugile in posizione di guardia, deluso. Alle sei e trenta di mattina uscivo di casa per andare a scuola… Tornavo nel primo pomeriggio. Una situazione di normalità comune alla stragrande maggioranza delle coppie, ma inedita per Pino", racconta invece Amanda Bonini nel libro Pino Daniele. Napoli e l’anima della musica, dal mascalzone latino a GioGiò.

Potrebbe interessarti anche