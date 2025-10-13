Pilar Fogliati torna a far sognare: la storia che conquista RaiPlay e fa battere i cuori italiani Su RaiPlay è disponibile una serie diretta da Riccardo Donna e con protagonista Pilar Fogliati: una storia di coraggio, determinazione e forza di volontà.

Se siete stufi delle solite serie e volete vedere qualcosa di diverso, in cui dominano coraggio e determinazione, allora vi consigliamo di guardare la serie che RaiPlay mette a disposizione sulla sua piattaforma. Diretta da Riccardo Donna e con protagonista Pilar Fogliati, la storia pone l’attenzione sulla tenacia di una donna che, in un contesto storico-sociale ostile, dove la donna non è al pari dell’uomo, cerca i farsi valere nel suo lavoro. Di seguito, i dettagli.

La lotta di Pilar Fogliati nella serie Cuori

Cuori è un medical drama italiano del 2021, diretto da Riccardo Donna, trasmesso su Rai 1 e ora disponibile anche su RaiPlay, con protagonisti Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci. Torino, 1967. Cesare Corvara (Pecci), primario di Cardiochirurgia all’ospedale Le Molinette, sogna di guidare il primo trapianto di cuore della storia. Per realizzarlo richiama in Italia il brillante cardiochirurgo Alberto Ferraris (Martari) e la cardiologa Delia Brunello (Fogliati), dal talento diagnostico quasi sovrannaturale. Cesare li fa lavorare insieme, ignorando che sei anni prima erano stati fidanzati e stavano per trasferirsi a Houston, prima che il loro amore finisse. A coordinare l’équipe sotto Corvara c’è il dottor Enrico Mosca (Andrea Gherpelli), ambizioso capo chirurgo pronto a tutto per diventare primario, affiancato dalla moglie Elvira, donna dell’alta società torinese. Nonostante le apparenze, Mosca conserva un animo semplice e sensibile. Anche la figlia di Corvara, Virginia, ribelle e viziata, cerca di sfuggire al destino imposto dal padre, finendo per innamorarsi di un giovane medico.

Come potrete capire, la serie non parla solo di medici, pazienti, vicende e cose tipiche di un medical drama: esplora il ruolo della donna in una società patriarcale, dove prevale il maschilismo, e mettendo in luce pregiudizi e difficoltà culturali nel campo medico, dove prevale la figura maschile. Delia Brunello, interpretata da Pilar Fogliati, è una bravissima cardiologa e affronta sfide sia professionali che personali. Altro elemento importantissimo che emerge guardando gli episodi è il progresso scientifico e tecnologico, con i suoi rischi (perché ci saranno sempre) ma anche come fonte di speranza.

Curiosità, location e dove vedere in streaming la serie Cuori

Tra le curiosità sulla serie Cuori, una che spicca fra tutte è l’ambientazione negli anni ’60, periodo in cui la cardiochirurgia stava vivendo una fase pionieristica. E’ stata girata in diverse location, tra cui: l’ex Ospedale Militare Riberi per gli esterni dell’Ospedale Le Molinette, gli studi Lumiq per gli interni ospedalieri, i Docks Dora per scenari urbani, il Palazzo Cisterna e la Galleria Subalpina per ambientazioni storiche e cittadine, il Monte dei Cappuccini per riprese panoramiche e la Facoltà di Anatomia per contesti universitari. Trovate Cuori in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

