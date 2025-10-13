Pilar Fogliati torna a far sognare: la storia che conquista RaiPlay e fa battere i cuori italiani
Su RaiPlay è disponibile una serie diretta da Riccardo Donna e con protagonista Pilar Fogliati: una storia di coraggio, determinazione e forza di volontà.
Se siete stufi delle solite serie e volete vedere qualcosa di diverso, in cui dominano coraggio e determinazione, allora vi consigliamo di guardare la serie che RaiPlay mette a disposizione sulla sua piattaforma. Diretta da Riccardo Donna e con protagonista Pilar Fogliati, la storia pone l’attenzione sulla tenacia di una donna che, in un contesto storico-sociale ostile, dove la donna non è al pari dell’uomo, cerca i farsi valere nel suo lavoro. Di seguito, i dettagli.
La lotta di Pilar Fogliati nella serie Cuori
Cuori è un medical drama italiano del 2021, diretto da Riccardo Donna, trasmesso su Rai 1 e ora disponibile anche su RaiPlay, con protagonisti Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci. Torino, 1967. Cesare Corvara (Pecci), primario di Cardiochirurgia all’ospedale Le Molinette, sogna di guidare il primo trapianto di cuore della storia. Per realizzarlo richiama in Italia il brillante cardiochirurgo Alberto Ferraris (Martari) e la cardiologa Delia Brunello (Fogliati), dal talento diagnostico quasi sovrannaturale. Cesare li fa lavorare insieme, ignorando che sei anni prima erano stati fidanzati e stavano per trasferirsi a Houston, prima che il loro amore finisse. A coordinare l’équipe sotto Corvara c’è il dottor Enrico Mosca (Andrea Gherpelli), ambizioso capo chirurgo pronto a tutto per diventare primario, affiancato dalla moglie Elvira, donna dell’alta società torinese. Nonostante le apparenze, Mosca conserva un animo semplice e sensibile. Anche la figlia di Corvara, Virginia, ribelle e viziata, cerca di sfuggire al destino imposto dal padre, finendo per innamorarsi di un giovane medico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Come potrete capire, la serie non parla solo di medici, pazienti, vicende e cose tipiche di un medical drama: esplora il ruolo della donna in una società patriarcale, dove prevale il maschilismo, e mettendo in luce pregiudizi e difficoltà culturali nel campo medico, dove prevale la figura maschile. Delia Brunello, interpretata da Pilar Fogliati, è una bravissima cardiologa e affronta sfide sia professionali che personali. Altro elemento importantissimo che emerge guardando gli episodi è il progresso scientifico e tecnologico, con i suoi rischi (perché ci saranno sempre) ma anche come fonte di speranza.
Curiosità, location e dove vedere in streaming la serie Cuori
Tra le curiosità sulla serie Cuori, una che spicca fra tutte è l’ambientazione negli anni ’60, periodo in cui la cardiochirurgia stava vivendo una fase pionieristica. E’ stata girata in diverse location, tra cui: l’ex Ospedale Militare Riberi per gli esterni dell’Ospedale Le Molinette, gli studi Lumiq per gli interni ospedalieri, i Docks Dora per scenari urbani, il Palazzo Cisterna e la Galleria Subalpina per ambientazioni storiche e cittadine, il Monte dei Cappuccini per riprese panoramiche e la Facoltà di Anatomia per contesti universitari. Trovate Cuori in streaming sulla piattaforma RaiPlay.
Potrebbe interessarti anche
Cuori 3, Rai stravolge i palinsesti di autunno 2025: salta la fiction con Pilar Fogliati. Perché e dove vedere le prime stagioni
La terza stagione dell’amata serie è stata cancellata dal palinsesto televisivo autu...
Pilar Fogliati e Matilde Gioli, le "regine delle fiction" al lavoro su un nuovo progetto: ad accompagnarle un cast straordinario
Presto al cinema un sodalizio creativo che i fan attendeva da tempo, che potrebbe ar...
Netflix celebra l'amore con Pilar Fogliati e riporta in scena l'opera più famosa di Shakespeare
Un amore senza tempo approda su Netflix con il volto intenso di Pilar Fogliati, pron...
Fiction Rai, in autunno boom di emozioni, kolossal e storie vere: da Blanca a Cuori 3, passando per Un Professore
Nei prossimi mesi la Tv pubblica ci regalerà delle perle: arriva Sandokan con Can Ya...
Rai, donne protagoniste dell'Estate: da Imma Tataranni a L'Allieva, fino a Lea e Makari
I palinsesti estivi della Tv pubblica si animano che le più belle serie degli ultimi...
Marco Bocci si mette a nudo su RaiPlay in questa serie Tv: le lacrime non saranno mai abbastanza
Su RaiPlay una serie con Marco Bocci che vi farà commuovere: l'attore vive un dilemm...
Favino e Miriam Leone su Netflix tra amore e disabilità
Corro da te è il remake del film Tutti in piedi in cui si scherza con garbo sul tema...
La notte nel cuore, salta la puntata di stasera 10 agosto: i motivi dello stop (e quando torna)
Stasera 10 agosto la soap "La notte nel cuore" non va in onda su Canale 5, sostituit...