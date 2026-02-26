Da Stefano De Martino a Carlo Conti, Pilar Fogliati porta a Sanremo i suoi "alter ego" (ma non è la prima volta) Ospite di Carlo Conti a Sanremo, l'attrice ha portato in scena sul palco dell'Ariston i personaggi del suo ultimo film

Pilar Fogliati e i suoi dialetti sono ormai un’istituzione riconosciuta in tutto il Paese. Il successo ottenuto con Romantiche, film in cui ha vestito i panni di quattro donne diverse provenienti da altrettante zone di Roma, ciascuna con i propri problemi (e il proprio accento), l’ha proiettata nell’Olimpo del cinema Italiano. Per la seconda serata del Festival di Sanremo, l’attrice nativa di Alessandria ma cresciuta a Roma ha portato proprio quelle quattro donne, così diverse tra loro e allo stesso tempo simili. E non è la prima volta che Pilar Fogliati si esibisce in tv con le proprie imitazioni e con quei personaggi che ha definito i suoi "alter ego", ma il profumo dei fiori di Sanremo e la magia del palco del teatro Ariston sono qualcosa dei totalmente diverso.

Pilar Fogliati al Festival di Sanremo con i personaggi di Romantiche: al teatro Ariston con i suoi "alter ego"

Tra i super ospiti chiamati da Carlo Conti a co-condurre la seconda serata del 76° Festival di Sanremo c’era anche lei, Pilar Fogliati, sul palco dell’Ariston anche con i personaggi di Romantiche, i suoi "alter ego", quattro donne diverse ma così simili tra loro.

In Romantiche, Pilar Fogliati veste i panni di quattro donne in altrettante storie. Prima è Eugenia Praticò, sceneggiatrice siciliana arrivata a Roma per tentare il grande salto; poi è Michela Trezza di Guidonia, in procinto di sposarsi ma forse anche no perchè non è più tanto sicura; Tazia De Tiberis, di Roma Nord, è tutta regole e rigidezza; infine Uvetta Budini Di Raso, di nobile famiglia ma che vuole "sporcarsi le mani" vivendo assieme al popolino. Tutte e quattro sono accomunate da un animo romantico e dall’essere pazienti della stessa psicologa, Valeria (Barbara Bobulova). Una storia, o meglio quattro, che fa da monumento per il disagio esistenziale vissuto dai Millennials, spesso alle prese con la sindrome dell’impostore.

Un nuovo "giro di giostra" per le quattro di Romantiche

Non è la prima volta che Pilar Fogliati si esibisce dal vivo con le sue imitazioni. Il pubblico Rai se la ricorda sicuramente molto bene per la comparsata allo speciale in prima serata di Affari Tuoi – Lotteria Italia come ospite di Stefano De Martino il 6 gennaio dello scorso anno.

In quella occasione ha dato sfoggio delle proprie capacità, destreggiandosi tanto nel romano quanto nel palermitano, attraversando l’Italia in un immaginario viaggio attraverso i dialetti. L’anno scorso De Martino ha provato anche a farla "esporre" un po’ di più, punzecchiandola sul dialetto napoletano. Pilar ha accettato il guanto di sfida, dando vita a una gag davvero divertente.

