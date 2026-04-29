Pilar Fogliati pazza d'amore per Fabio Paratici: "Chi se ne frega dei 20 anni di differenza", la replica alle accuse
L'attrice si apre, come mai prima d'ora, in un racconto sincero e senza filtri che intreccia sentimenti, scelte di vita e la sua consueta ironica. Ecco cosa ha rivelato.
Dopo un periodo particolarmente intenso, tra impegni professionali e riflettori puntati su di lei, Pilar Fogliati torna a far parlare di sé non solo per il lavoro ma anche per la sua vita privata, che negli ultimi tempi è finita inevitabilmente al centro dell’attenzione. L’attrice, reduce anche dalla partecipazione al Festival di Sanremo, ha scelto di raccontarsi con spontaneità, soffermandosi soprattutto sul suo rapporto sentimentale e su quella differenza d’età col suo compagno, che nell’ultima settimana ha fatto discutere.
Pilar Fogliati e l’amore per Fabio Paratici: come si sono conosciuti
Al centro delle sue parole c’è il legame con Fabio Paratici, un uomo più grande di lei di vent’anni, ma che sembra rappresentare per l’attrice qualcosa di autentico e profondo: "Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi piace molto", ha raccontato, senza giri di parole, lasciando emergere una serenità evidente. Il loro incontro, avvenuto: "A una banalissima cena di amici con amici per amici. Sono quelle cene che chiamo contaminate, sono quelle che mi divertono, le trovo più stimolanti". Nonostante le inevitabili chiacchiere, Pilar Fogliati ha chiarito con decisione il suo punto di vista: "Dico la verità: non me ne frega niente. È una cosa bella e vera". Anche il momento in cui la relazione è finita sotto i riflettori è stato vissuto con un misto di sorpresa e consapevolezza: "Era la prima volta che succedeva, ho pensato: mio Dio, poi mi sono detta: Pilar è vero, sei felice, siamo innamorati. Chi se ne frega".
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Le passate relazioni dell’attrice
Guardando indietro, l’attrice ha ammesso di aver spesso frequentato uomini più grandi, senza però che questo rappresentasse una regola precisa. "Non c’è una regola, semplicemente io mi innamoro della persona", ha spiegato, sottolineando come il suo lavoro l’abbia portata fin da giovane a confrontarsi con persone di età diverse, rendendo per lei questo aspetto del tutto secondario: "Quello prima, in realtà, aveva solo sei anni più di me, quello prima ancora era parecchio più grande", dice parlando prima del manager Severiano Recchi, poi del collega Claudio Gioè, Tra le sue parole emerge anche un ritratto affettuoso del compagno: "Fabio è simpatico, molto. Ridiamo veramente tanto".
L’oblio post maturità, l’università ad Oxford e la presa di posizione per recitare
Nel corso dell’intervista, Pilar Fogliati ha anche aperto una finestra sul suo passato, raccontando un momento di forte incertezza dopo la maturità: "L’oblio che si prova dopo la maturità è devastante". Nonostante fosse stata ammessa a Oxford, ha scelto una strada completamente diversa, seguendo un’intuizione che si è rivelata decisiva: "Ero stata ammessa a Oxford, di cui però non mi fregava una mazza". La decisione di tentare il provino per l’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, "senza dirlo a nessuno", ha segnato una svolta fondamentale: "Alla fine mi hanno presa", e poi il resto è storia.
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