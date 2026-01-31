Pilar Fogliati si lascia Cuori 3 alle spalle: la nuova sfida tra dipendenze e alienazione sociale Non solo Cuori 3: Pilar Fogliati è una dei protagonisti del film Strike - Figli di un’era sbagliata, che racconta una gioventù alle prese con le dipendenze

RaiPlay

CONDIVIDI

Non solo Cuori 3: Pilar Fogliati sta per tornare in TV, su Rai 1, con la terza stagione dell’amata fiction ambientata tra le corsie dell’ospedale Molinette di Torino, ma presto tornerà anche al cinema. Sì, perché l’attrice sarà al centro di una storia che mira a raccontare una realtà molto delicata, che parla di giovani e dipendenze.

Pilar Fogliati torna al cinema in un film che tocca temi importanti

Il cinema italiano torna infatti a interrogarsi sulle fragilità generazionali con Strike – Figli di un’era sbagliata, film di debutto del trio di registi e attori Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico. Nato originariamente come spettacolo teatrale, la pellicola arriva ora sul grande schermo in forma di commedia agrodolce che non ha paura di sporcarsi le mani con temi complessi come la tossicodipendenza e l’alienazione sociale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Presentato in anteprima al Torino Film Festival 2025 nella sezione Zibaldone, il film arriverà ufficialmente nelle sale il 26 marzo 2026, distribuito da Filmclub Distribuzione. La storia è ambientata quasi interamente tra le mura (e soprattutto nel cortile) di un centro Ser.D. (Servizio per le Dipendenze Patologiche). È qui che si incrociano le vite di tre ventenni apparentemente incompatibili: Dante, un laureando in psicologia, timido e goffo, che frequenta il centro con un mix di disagio interiore e necessità formative; Pietro, un neodiplomato costretto al percorso riabilitativo dopo essere stato sorpreso più volte in possesso di marijuana; infine c’è Tiziano, il "duro" del gruppo, un ragazzo di periferia alle prese con una dipendenza da crack.

Il ruolo di Pilar Fogliati e il cast del film

In questa storia, si staglia poi il personaggio di Pilar Fogliati: l’attrice riveste un ruolo chiave e porta la sua nota verve e la sua capacità di passare dal registro comico a quello drammatico all’interno delle dinamiche del centro. Fogliati è d’altronde nota per i suoi ruoli ironici, ma in questa occasione è pronta a mostrare al pubblico anche un lato più intenso e profondo.

Pilar Fogliati non è però l’unica stella del cast di Strike – Figli di un’era sbagliata. Il film vanta anzi una lunga serie di attori amatissimi del panorama italiano, e parliamo di Matilde Gioli, che interpreta la Dott.ssa Marzioni, figura centrale nel percorso dei ragazzi; Massimo Ceccherini nei panni del Prof. Zannetti; e ancora Lorenzo Zurzolo, Caterina Guzzanti, Massimiliano Bruno e Max Mazzotta.

Potrebbe interessarti anche