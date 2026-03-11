Pilar Fogliati perde tutto dopo il grande successo: la nuova storia dell'attrice (da vedere) è drammatica Pilar Fogliati sarà la protagonista del nuovo film di Francesco Bruni, dal titolo Il profilo dell'altra: una storia profonda e toccante dedicata alle donne

ipa

CONDIVIDI

Pilar Fogliati torna al cinema da protagonista e lo fa nel nuovo film di Francesco Bruni, dal titolo Il profilo dell’altra, le cui riprese sono terminate a novembre a Parigi. Il film è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Irene Graziosi (edito da E/O), che racconta la storia di due donne totalmente agli antipodi, le cui vite si intrecciano dopo alcuni cambiamenti importanti.

Il profilo dell’altra, cosa racconta il nuovo film con Pilar Fogliati

La storia ruota proprio attorno al legame tra due protagoniste, interpretate da Pilar Fogliati e Ginevra Francesconi. Fogliati è Antonia, una trentenne colta con un passato da "enfant prodige" della letteratura. Dopo un primo libro di grande successo, ha però smesso improvvisamente di scrivere e ora vive a Milano lavorando come cameriera. Francesconi interpreta invece Cecilia, una diciottenne della Milano bene e influencer da milioni di follower, che nel suo lavoro social è seguita da vicino da una nonna tanto elegante quanto severa. Il cuore del film è l’incontro tra queste due solitudini, destinate a trasformarsi in una connessione fortissima, destinata a cambiare radicalmente la percezione che le due donne hanno di sé stesse e del mondo che le circonda.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo progetto vanta un team tecnico quasi tutto al femminile nei ruoli chiave, con la fotografia curata da Clarissa Cappellani e la scenografia di Ilaria Sadun. Prodotto da Palomar (gruppo Mediawan) e Vision Distribution in collaborazione con Sky, il film promette di essere uno sguardo lucido e attuale sul divario tra la vita reale e quella digitale.

Pilar Fogliati presto al cinema in una commedia ironica e profonda

Tornando a Pilar Fogliati, ricordiamo che l’attrice sarà protagonista a breve nel film Strike – Figli di un’era sbagliata nel ruolo di Petrulli. Il film arriverà ufficialmente nelle sale il 26 marzo 2026, distribuito da Filmclub Distribuzione, dopo essere stato presentato in anteprima al Torino Film Festival. Ci attende una commedia generazionale, ironica e profonda, ambientata durante una caldissima estate romana. Un ruolo sicuramente diverso da quello in cui l’attrice, recentemente anche co-conduttrice a Sanremo 2026, vestirà ne Il profilo dell’altra.

Potrebbe interessarti anche