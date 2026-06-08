Italian Global Series, Pilar Fogliati e Raoul Bova in concorso. Premiato Lino Banfi e Francesca Chillemi torna protagonista Matilde Gioli sarà la madrina dell'evento in programma dal 3 all'11 luglio e in cui verranno premiati Ferilli, Giallini, Banfi e Pavone

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Dal 3 all’11 luglio tra Rimini e Riccione si terrà la nuova edizione di Italian Global Series. Il festival diretto da Marco Spagnoli e con madrina Matilde Gioli, presentato nella sede della Stampa Estera, a Roma, quest’anno, tra le altre cose, celebrerà i 30 anni di Un posto al sole, i 50 di Gesù di Nazareth e i 60 di Star Trek, oltre ad accogliere il nuovo adattamento de La casa nella prateria. Tra le serie in anteprima verranno mostrate I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere di Kiko Rosati, One of Us di Andrea Rebuzzi, e Una piccola formalità di Davide Marengo con Pilar Fogliati. Ma ci sarà anche un assaggio della terza stagione di Viola come il mare con il nuovo arrivo Rodrigo Guirao Díaz al fianco di Francesca Chillemi.

Pilar Fogliati in anteprima a Italian Global Series con Una piccola formalità

Tantissime le novità in programma per la nuova edizione di Italian Global Series, in programma tra Rimini e Riccione dal 3 all’11 luglio. All’evento, a cui farà da madrina Matilde Gioli, verrà mostrata anche la nuova serie con protagonista Pilar Fogliati Una piccola formalità, tratta dall’omonimo romanzo di Alessia Gazzola, autrice tra le altre cose de L’Allieva. Diversi anche i premi che verranno consegnati, tra cui i Maximo Excellence Award a Robert Powell e Carlton Cuse, insieme a Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Lino Banfi, Rita Pavone, Francesco Piccolo e al produttore Roberto Sessa.

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Per la sezione Drama sono attese le premiere mondiali di Benidorm Is Murder, coproduzione UK/Spagna diretta da Simon Delaney, e la serie medical brasiliana Emergency 53, mentre quella del thriller coreano Speaking Dead sarà una premiere internazionale. A completare la sezione: Secret Service di James Marsh, il legal svedese Burden of Justice e il ritorno della serie antologica The Terror con Devil in Silver.

Uno sguardo alla nuova stagione di Viola come il mare

Nella selezione Commedia arrivano dal Belgio Boho, dalla Germania The Flaws, dal Canada Happily Ever After, dall’Irlanda Leonard and Hungry Paul, con Alex Lawther e la voce narrante di Julia Roberts, mentre dal Regno Unito Riot Women porta la firma di Sally Wainwright. Tra i titoli anche Cell Block B.

La nuova stagione di Viola come il mare verrà presentata nel contesto dell’Italian Showcase, dedicato alle prossime stagioni delle fiction italiane. Da Mediaset arrivano anche Il labirinto delle farfalle ed Erica, una detective per caso. Dalla Rai ci sarà La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, Una finestra vista lago, Libera – Stagione 2, L’ombra dei Manetti Bros. e Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso – Stagione 3. Da Prime Video uno sguardo esclusivo a Super Market.

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